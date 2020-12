Nieuws gemist? Inval bij drugsboerderij en mondkapjesplicht geldt ook in de sauna

FOUTE BOEL Het aantal coronabesmettingen zit in een flink stijgende lijn. De afgelopen zeven dagen is er landelijk een stijging te zien van meer dan 20 procent, in onze regio zijn er heel wat gemeenten waar het nog veel sterker de verkeerde kant op gaat. In Nijmegen steeg het aantal besmettingen dagelijks met gemiddeld 36 procent.In gemeenten als Beuningen, Bronckhorst, Doetinchem, Grave, Heumen, Mill en Sint Hubert, Rheden en Rhenen is de stijging nog veel groter.

SEBASTIAAN OPZETTELIJK DOODGEREDEN? Het Openbaar Ministerie verdenkt de 18-jarige Tarik O. uit Woerden ervan met opzet in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan van het leven te hebben beroofd. De verdachte hoort woensdag of hij nog minimaal 30 dagen langer vast moet blijven zitten.

DRUGSBOERDERIJ De boerderij in Baak waarin zondag een amfetaminelab in opbouw is ontdekt moet zo snel mogelijk op slot. Dat is de wens van burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst, de Achterhoekse gemeente waar Baak onder valt. ,,Het liefst nog deze week, dat kan mij niet snel genoeg gaan”, zegt Besselink. ,,Dit is geen klein bier.”

MONDKAPJES VERPLICHT Poedeltjenaakt in de sauna maar de neus en mond blijven wél bedekt: de mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december in de publieke binnenruimtes en daarmee ook voor de sauna’s. Alleen tijdens het stilzitten en onder de douche gaan de kapjes af.

Volledig scherm Mondkapjes in sauna SteamWorks. © Raphael Drent

OVERVAL STUDENTENHUIS Voor het plegen van een gewelddadige overval in een studentenhuis aan de Groesbeeksedwarsweg op 13 maart vorig jaar is een 44-jarige Nijmegenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. Het slachtoffer lag op de bewuste ochtend nog in bed toen hij ineens een man in zijn kamer zag. De man nam een portemonnee en een laptop mee. Toen het slachtoffer de overvaller probeerde tegen te houden, werd hij met een nepwapen meermalen tegen het hoofd geslagen.

HORECA WIL OPEN Ook al lijdt hij door de gedwongen sluiting grote verliezen, horeca-ondernemer Theo Driessen uit Elst, houdt zijn zaken op 17 januari gesloten. Uit pure wanhoop heropenen die dag in tientallen steden cafés en restaurants. Driessen, eigenaar van restaurant Dries en Co en en bistrobar Coco in Elst, doet niet mee. ,,Corona is onder ons. Of je het nu leuk vindt of niet. Ga je willens en wetens toch open, dan zal de publieke opinie zich tegen de horeca gaan keren.”

Volledig scherm Theo Driessen (L) en Jirri Sisnaiski in bistrobar Coco in Elst. © Erik van 't Hullenaar

DIE-INN Doen alsof je dood bent. Leden van Extinction Rebellion vragen op die manier aandacht voor de duistere kant van voedselgigant Unilever. Het bedrijf is vandaag een jaar gehuisvest op de Wageningse universiteitscampus. Volgens organisaties Extinction Rebellion Wageningen en Amnesty International Wageningen is dat geen reden tot een feestje, maar tot extra voorzichtigheid. ,,Dieren en mensen gaan nu al dood vanwege de klimaatcrisis. Door te doen alsof we dood zijn, willen we mensen hierop attenderen. We hopen dat er iets gedaan wordt tegen deze multinationals.’’

Volledig scherm Exctinction Rebellion deed een 'die-in': doen alsof je dood bent, om aandacht te vragen voor de slachtoffers van de klimaatcrisis. © Sven Menschel

KERSTBOMENVERKOOP De verkoop van kerstbomen begint normaal gesproken pas goed op gang te komen na sinterklaas. Maar dit jaar is het seizoen al vroeg begonnen. Er is grote behoefte aan gezelligheid en sfeer thuis. Dus versieren we onze huiskamers deze feestmaand veel eerder dan vorige jaren. Het resultaat is dat het kerstbomenseizoen dit jaar al vroeg begonnen is. ,,Mensen zijn thuis en willen het gezellig maken.”

Volledig scherm Topdrukte bij kerstboomverkopers, zoals hier bij het tuincentrum van Rudie Vriezen (op de foto met kettingzaag) in Doetinchem. © Jan van den Brink

LEEGLOOP FORUM VOOR DEMOCRATIE Statenlid Tom Roetert uit Geldermalsen stapt uit de fractie van Forum voor Democratie. Hij gaat als onafhankelijk statenlid verder. Roetert is het eerste Gelderse Statenlid dat zich - na fractievoorzitter Arjan de Kok - uitspreekt over de situatie binnen de partij. De Gelderse Statenleden hadden tot nu toe elkaar de rust en ruimte gegeven in de discussie die in de partij is ontstaan over het optreden van Thierry Baudet.

CORONAKLUSSERS GEZOCHT We zijn sinds corona toesloeg in ons land massaal aan het klussen geslagen. Van zolders en mancaves, heringerichte schuren en weelderige tuinlandschappen tot een nieuw kleurtje op de muur of een gepimpt antiek kastje. Vind jij het leuk om over jouw klusproject te vertellen en het ons te laten zien? Stuur ons dan een mail en wie weet prijkt jouw pareltje straks in onze kerstbijlage! Mail naar c.beckers@gelderlander.nl en vermeld daarbij je telefoonnummer.

Volledig scherm Koningin Máxima klust tijdens de actie NLDoet. © ANP