Nieuws gemist? Inval bij omstreden dierenverhuurder en NEC heeft primeur met rolstoelvoetbal

BOETE DREIGT VOOR ‘ONGEHOORD’ | De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil de omroep Ongehoord Nederland een sanctie opleggen. Aanleiding van dit besluit zijn de bevindingen van de ombudsman die uitgebreid onderzoek deed naar het journalistiek handelen van het programma Ongehoord Nieuws van de omroep.



,,Uit de vorige week gepubliceerde uitspraak komt een patroon naar voren dat het programma Ongehoord Nieuws in diverse uitzendingen de Journalistieke Code NPO stelselmatig heeft geschonden. Zoals vorige week aangegeven, baart dat de NPO grote zorgen”, schrijft de NPO in een persverklaring.

NIET VERDER | Danny de Munk zal niet te zien zijn als panellid in een nieuw seizoen van I can see your voice. Dat bevestigt RTL aan deze site. Gisteren werd bekend dat er aangifte vanwege verkrachting is gedaan tegen de zanger. ,,We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen als panellid aan het programma.”

RECREATIEBAAS IN HET NAUW | Als het aan justitie ligt, verdwijnt de 43-jarige Peter B. drie jaar achter de tralies. Samen met zijn voormalige compagnon Ferris van H. (35) zou de Oosterbeker zich juli 2019 schuldig hebben gemaakt aan de verkrachting van een toen 20-jarige vrouw. Dat gebeurde in de Franse plaats Beausoleil waar het Nederlandse slachtoffer als oppas was ingehuurd.

HITTE | Dankzij de vergrijzing en de klimaatverandering zijn periodes van extreme warmte een groeiend probleem voor een steeds grotere groep mensen. Thuiszorgorganisaties, maar ook buren, moeten daarom helpen huizen van ouderen koel te houden tijdens hittegolven. Zo moeten doden en ziektegevallen worden voorkomen.



De waarschuwing van de GGD’s om extra alert te zijn komt aan de vooravond van een waarschijnlijk korte periode van warmte.



ROLSTOELVOETBAL NEC | Een landelijke primeur in de sporthal van de Sint Maartenskliniek in Ubbergen: kinderen deden mee aan een clinic elektrisch rolstoelvoetbal. Thijs in den Bosch (10) uit Nijmegen kwam met het idee, en nu willen meerdere profclubs ermee aan de slag.

VERMEENDE MOORDENAAR PETER R. SPREEKT | Na maandenlang te hebben gezwegen heeft de vermeende schutter Delano G. (22) van de moord op Peter R. de Vries toch nog een laatste woord gesproken richting de nabestaanden. ,,Ik leef oprecht met u mee en wens u alle sterkte toe”, zei hij bij het slot van de rechtszaak. De Tienenaar en Kamil E. stonden daar terecht voor de moord op de misdaadjournalist.



VERMIST | Bam Margera staat opgegeven als vermist nadat hij is weggelopen uit een afkickkliniek in Florida. Volgens TMZ is de politie op zoek naar de Jackass-ster omdat hij de kliniek niet mocht verlaten.

INVAL | Bij het bedrijf Bert’s Animal Verhuur is woensdagochtend een inval geweest van politie, omgevingsdienst Rivierenland en de gemeente West Maas en Waal. De instanties hebben meerdere overtredingen geconstateerd bij het bedrijf in Appeltern.



De NVWA (nationale voedsel en warenautoriteit) en het UWV waren ook betrokken. Er zijn bij de inval geen aanhoudingen verricht. Dat bevestigt wethouder Ans Mol.



‘GROOTSTE BOERENACTIE’ IS IN DE REGIO EDE | Boeren gaan op 22 juni niet naar Den Haag om actie te voeren, ze gaan enkel grootschalig actie voeren in de Gelderse Vallei, de regio Ede-Barneveld. Wat de boeren precies gaan doen en op welke locatie blijft voorlopig nog onbekend. ,,Maar het wordt de grootste actie ooit, de actiebereidheid is enorm”, zegt Wim Brouwer van landbouworganisatie LTO in de Gelderse Vallei.



AANGIFTE TEGEN BOEREN | Spoorbeheerder ProRail wil actie ondernemen tegen de boeren die dinsdagavond twee treinen blokkeerden op het station in Lievelde. De boeren, die met zo’n 200 mensen aanwezig waren, parkeerden hun trekkers op twee overwegen waardoor de treinen van vervoerder Arriva gedwongen stil kwamen te staan.



GINO BEGRAVEN | De 9-jarige Gino is dinsdag in Maastricht in besloten kring begraven. Het afscheid was mooi en waardig, maar ook heel verdrietig, zei een woordvoerster van de familie woensdag. De jongen verdween op woensdagavond 1 juni toen hij in Kerkrade aan het voetballen was. Enkele dagen later werd hij dood teruggevonden achter een uitgebrande woning in Geleen.



GROTE LIEFDE PETER R. DE VRIES | Heel Nederland was in shock na de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, Tahmina Akefi verloor haar grote liefde. In een exclusief interview vertelt ze over het ‘onbeschrijfelijke verdriet’ wat de daders hebben aangericht. ,,De aanslag had voorkomen kunnen worden. De Nederlandse overheid heeft gefaald met zijn beveiliging.”

