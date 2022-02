Nieuws gemist? Is Rusland Oekraïne binnengevallen? En stellen trouwen op palindroomdatum 22-2-22

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten in de Gelderlander Nieuws Update.

SPANNINGEN OEKRAÏNE De Duitse bondskanselier Olaf Scholz schort het goedkeuringsproces voor de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 op vanwege de oplopende spanningen rond Oekraïne. Het Verenigd Koninkrijk bevriest de tegoeden van vijf Russische financiële instellingen. Ook de VS zal vandaag nieuwe sancties tegen Rusland aankondigen. Volg alle ontwikkelingen rondom de spanningen in Oekraïne in dit liveblog.

DEZE STELLEN TROUWEN OP 22-2-’22 Een palindroom: 22 februari 2022, een makkelijk te onthouden datum en voor Cor en Natasja uit Haps vandaag vooral een romantische datum: ‘Het is dé perfecte dag voor onze bruiloft!’

VROUW OVERLIJDT OP STRAAT Een hoogbejaarde bewoonster van verpleeghuis La Verna in Wijchen is vorige week dinsdag op straat overleden. De vrouw was ’s nachts ongemerkt naar buiten gegaan via een deur die afgesloten had moeten zijn. Haar levenloze lichaam werd de volgende ochtend gevonden.

PALINGDROOMBURGERS De bijzondere datum is voor de McDonald’s reden om in palindroomstad Ede met een palindroomburger op de proppen te komen. Aan Hannah en Eke de eer om één van de 22 burgers te proeven.

VOORMALIG NEC’ER IN DRUGSKARTEL In een van de grootste drugszaken van de afgelopen jaren, heeft het Openbaar Ministerie celstraffen tot negen jaar geëist. De dertien mannen die nu terecht staan, vormden volgens het OM de top van een criminele bende, waarin ook een oud-profvoetballer van onder meer NEC en Feyenoord verzeild raakte.

BUREN KOPEN IRRITANTE CAMPING Om definitief af te rekenen met de overlast en ergernis van de camping naast en achter je huis, koop je dat perceel. En maak je vervolgens een mooi plan, dat wél past in het fraaie buitengebied. Aan de Waterdijk in Schalkhaar komen acht duurzame huizen: heerlijk wonen in een natuurlijke omgeving. ,,Voor ons was dit avontuur een sprong in het diepe.”

CORONAKAART Meerdere versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 24 januari lijken geen enkele impact te hebben op de bezetting op de intensive cares in de regio. In zeven ziekenhuizen lagen de afgelopen week gemiddeld ‘slechts’ tien patiënten. In het Nijmeegse Radboudumc werden dinsdag 0 coronapatiënten op de ic gemeld.

