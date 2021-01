Nieuws gemist? It ging oan in Winterswijk en ondergelopen uiterwaarden trekken veel publiek

Er kon vandaag weer geschaatst worden in Winterswijk. En dat is knap, want vanwege de avondklok kon er pas vanaf 04.30 uur vanochtend gesproeid worden. Ondanks de beperkte tijd om te sproeien lag er voldoende ijs (4,5 millimeter) op de 400 meterbaan om de leden en donateurs van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) te ontvangen. Zij moesten wel reserveren omdat er maar 75 schaatsers per tijdsblok van anderhalf uur welkom zijn.

Het rivierwater stijgt, de lucht is blauw en het is weekend. Reden voor wandelaars en fietsers er deze zondag massaal op uit te trekken. Langs de uiterwaarden van Maas, Waal en Rijn was het druk met dagjesmensen. ,,We komen toch even een kijkje nemen’’, zeiden Chris Castelijn en Hugo van Liempd terwijl ze op de dijk bij Lent over de rivier tuurden. Ze wandelen er wel vaker, maar nu het water aan het stijgen is, heeft het iets extra’s. Castelijns wees naar de drempel tussen Waal en Spiegelwaal. Daar waar het water waarschijnlijk vanavond laat pas overheen zal gaan, zodat de nevengeul bij Nijmegen met de rivier mee gaat stromen, liepen overdag nog mensen. Lees hier een uitgebreide reportage over de drukte langs de rivieren.

Spanje in shock om het bizarre salaris van Lionel Messi. Spanje wreef zich vanmorgen nog maar eens goed in de ogen toen El Mundo op de deurmat viel. Op de cover van de krant prijkte het astronomische bedrag waarvoor Lionel Messi sinds 2017 op de loonlijst staat bij FC Barcelona. Het verklaart ook waarom de club geen geld had om spelers te kopen.

Volledig scherm Lionel Messi. © AP

Een simpele EEG kan mensen met een depressie helpen. De test die hersenactiviteit meet voorspelt beter dan de psychiater welke medicijnen zullen aanslaan bij een depressie. Dat is de uitkomst van een studie van het Nijmeegse onderzoeksinstituut Brainclinics. Onderzoekers zagen dat met het EEG de kans op volledig herstel nagenoeg verdubbelde ten opzichte van een behandeling zoals voorgeschreven door de psychiater.

70.000 euro schade door vuurwerk in West Betuwe rond jaarwisseling. Maar er zijn (nog) geen daders opgepakt om de schade op hen te kunnen verhalen. De schade is lager dan vorig jaar, maar het is nog steeds een tegenvaller op de begroting. Er was slechts 15.000 euro schade begroot.

Zo worden gestolen tractoren weggemoffeld en naar ‘onbekende bestemming’ gebracht. Een bijzondere foto van de wijkagent uit Dalfsen geeft een opmerkelijk inkijkje in de wereld van diefstal van landbouwvoertuigen. Dankzij een ‘oplettende getuige’ slaagden dieven in dit geval niet. Het onderzoek loopt en de tractor is in beslag genomen, vermeldt de agent.

Volledig scherm De gestolen trekker op de oplegger van een truck. © Politie Oost-Nederland