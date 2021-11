Nieuws gemist? Jacco en Dimphy verkopen huis maar vertrekken toch niet en juf slaat alarm om kids met luiers

De druk op de zorg neemt vanwege de oplopende coronacijfers elke dag verder toe. Inmiddels kunnen twaalf ziekenhuizen zogenoemde ‘kritieke planbare zorg’ niet of niet altijd binnen zes weken leveren. Ondertussen kleur heel Nederland donkerrood op de kaart van coronagevallen in Europa. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

De politie heeft bijna 50 boetes uitgeschreven voor bestuurders die een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen vol schroot filmden. Dat gebeurde donderdagochtend op het Gaziantepplein in Nijmegen. De politie schrijf op Instagram: ‘Helaas vonden meerdere bestuurders het nodig om (al dan niet hangend) vanuit de auto het ongeval en werkend personeel met een mobiele telefoon te filmen.’

Kinderen van 4 met een luier om, die niet zelf hun jasje kunnen aantrekken en vaak geen Nederlands spreken. Schooldirecteur Sharon Schouwenaar van basisschool De Springplank in Leidschendam slaat alarm over de situatie van haar leerlingen. ,,Er is nu hulp aan de ouders nodig.”

Een zwervende man zet al een half jaar de buurt rond het Apeldoornse Mheenpark op stelten. Met doodsbedreigingen, harde muziek en geschreeuw tot in de nachtelijke uren is de maat vol voor omwonenden. Helemaal nu politie en gemeente in hun ogen niet optreden. ,,Mijn kinderen durf ik niet meer alleen buiten te laten spelen.’’

Wegens grootschalige oplichting is een 48-jarige ambtenaar uit Druten door de Arnhemse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De man gaf zijn geld onder meer uit aan prostituees.

Charlie lijkt een hond zoals elke andere hond. En toch is ze net wat specialer, want ze is de schoolhond van basisschool Vossenburcht in de Nijmeegse wijk Hatert. Ze heeft een eigen schoolfoto, staat op de website, siert de teamfoto en als kinderen jarig zijn, krijgen ze een kaart met een hond die precies op Charlie lijkt.

D66 en Volt hebben een brief geschreven aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp waarin zij stellen dat Forum voor Democratie ‘niet kan wegkomen met louter een vermanend woord’. Zij willen dat Bergkamp strenger optreedt tegen Forum. Gisteren zei FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen dat D66’er Sjoerd Sjoerdsma voor een tribunaal zal worden gesleept vanwege zijn steun aan het coronabeleid.

Jacco en Dimphy de Ruiter uit Bodegraven dromen er al ruim tien jaar van om naar Italië te verhuizen met hun kinderen Sem (12) en Bo (9). Dit jaar leek die droom werkelijkheid te worden: ze vonden een restaurantje aan het Ledromeer en verkochten hun huis. Maar nu gaat de emigratie niet door...

Nog altijd is niet bekend of Heracles-speler Rai Vloet of zijn vriend achter het stuur zat van de auto die in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam een jongen van 4 jaar oud om het leven. Wat weten we tot nu toe wel over de zaak?

In de Spaanse badplaats Benidorm is een 45-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een zware mishandeling. Het slachtoffer was een 50-jarige landgenoot, met wie hij eerder ruzie had gemaakt op het terras van een bar. De vermeende dader liet het slachtoffer voor dood achter. De Guardia Civil was al maanden op zoek naar de Nederlander.

