Nieuws gemist? Jan en Annelies kochten een bouwval die op instorten stond • Boeren halen uit na rapport Remkes: ‘Dan springen wij op de barricades’

ERNSTIG ZIEKE MARISKA (36) DROOMT VAN BRUILOFT | Ze keek uit naar nieuw leven, haar tweede kind. Maar kort voor de geboorte van Jens hoort Mariska Peters (36) dat ze borstkanker heeft. Ongeneeslijk, zo blijkt later. In de tijd die nog rest, doen haar vrienden er alles aan de Groesbeekse een droombruiloft te geven.

OPNIEUW INVAL BIJ BERTS ANIMAL FARM | De politie en Omgevingsdienst Rivierenland hebben dinsdag opnieuw een controle gedaan bij Bert’s Animal Verhuur in Appeltern. Op verzoek van de gemeente West Maas en Waal richtten ze zich deze keer puur op de illegale bouwwerken en de hondenfokkerij op het erf van eigenaar Bert Roelofs. Dit laat een woordvoerder van de gemeente weten.

BOEREN HALEN UIT NAAR REMKES | Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroepen onacceptabel.

ITALIANEN MAKEN GEHAKT VAN AJAX (EN SCHREUDER) | Ook Italië praat nog gretig na over Ajax-Napoli, eerst en vooral met een bewonderende blik op de spektakelploeg van coach Luciano Spalletti. Maar ook de ongekende malaise aan Amsterdamse kant wordt uitgebreid benoemd.

HUISHOUDENS VALLEN BUITEN HET PRIJSPLAFOND | Zo’n 80.000 huishoudens in Brabant en Gelderland moeten deze winter mogelijk de hoofdprijs voor energie betalen. De kans bestaat dat flats met blokverwarming, studentenhuizen en woongroepen buiten de afspraken voor het prijsplafond vallen. ,,Dit kan tot huisuitzettingen leiden.”

BESTELBUS IN LUNTEREN GAAT IN VLAMMEN OP | Op de A30 bij Lunteren is dinsdagavond een bestelbus compleet in vlammen opgegaan. Een rijbaan was afgesloten. De bestelbus is compleet uitgebrand. Aan de bus zat ook nog een aanhanger, die is behouden gebleven.

EXACT HETZELFDE HUIS MAAR EEN TON GOEDKOPER | Een huis kopen dat anderhalve ton mínder kost dan exact dezelfde woning die ernaast staat. Een koper kon begin dit jaar zijn geluk niet op, maar een dichtgetimmerd contract moest voorkomen dat de woning snel voor meer verkocht zou worden. Toch staat het huis, een half jaar later, te koop. Prijskaartje: jawel, plús die anderhalve ton. Wat gebeurt er hier?

BOSNISCHE BEER MILA VEILIG AANGEKOMEN IN RHENEN | De 7-jarige vrouwtjesbeer Mila die in de nacht van dinsdag op woensdag na een lange reis vanuit Bosnië-Herzegovina in Rhenen is aangekomen, gaat eerst een maand in quarantaine. Daarna krijgt ze als elfde beer een plek in het Berenbos van Ouwehands Dierenpark.

BART ONTKENT ACHTER MOORDAANSLAG OP VROUW TE ZITTEN | Gaf Bart van D. uit Druten daadwerkelijk opdracht om zijn vrouw Kimberley op de camping in Kerkdriel te vermoorden? De 40-jarige verdachte uit Druten ontkent het ten stelligste. Zijn vrouw, die de moordaanslag overleefde, gelooft haar man.

JAN EN ANNELIES KOCHTEN EEN BOUWVAL DIE OP INSTORTEN STOND | Foto’s liegen niet: dit was absoluut een enorme bouwval toen Jan en Annelies Hendriks deze Lithoijense boerderij kochten. Alle hokken en holen én de oude poepdoos verdwenen, nu is het al jaren een gemeentelijk monument.

EUROPESE GASPRIJZEN OP LAAGSTE NIVEAU | De Europese gasprijs is naar het laagste niveau in drie maanden gezakt. De voor Europa toonaangevende TTF-beurs sloot gisteren af op 161,95 euro per megawattuur. Dat is meer dan een halvering sinds de piek van eind augustus.

EEN BETAALBARE WARMTEPOMP VOOR IEDEREEN | Een warmtepomp, die voor ieder huis geschikt en betaalbaar is, zonder hak- en breekwerk. Wie wil dat niet? De jonge Vincent Wijdeveld uit Heeswijk-Dinther werkt met zijn Delftse bedrijf Tarnoc aan de ‘Tesla’ onder de warmtepompen. En is een heel eind op weg

Volledig scherm Vincent Wijdeveld van Tarnoc met zijn warmtepomp. Vincent ontwikkeld een warmtepomp waarvoor je niet heel je huis voor hoeft aan te passen. ( Delft 23-09-22) Foto: Frank Jansen © Frank Jansen

OEKRAÏNE WIL WK VOETBAL ORGANISEREN | Oekraïne doet definitief mee met de Spaanse en Portugese plannen om het WK voetbal van 2030 te organiseren. De voetbalbonden van de Zuid-Europese landen hebben het nieuws, dat dinsdag was uitgelekt, bevestigd op een persconferentie op het Zwitserse hoofdkantoor van de Europese voetbalbond UEFA.

OEKRAÏNE NADERT GRENZEN REGIO LOEHANSK | De Russische troepen hebben 100 vierkante kilometer gebied ten noorden van Cherson verlaten. Dat brengt de Oekraïense opmars naar de belangrijke provinciehoofdstad weer een stap verder. In het noordoosten maken de Oekraïners ook flinke progressie. Daar is inmiddels de bevoorradingsweg tussen Svatove en Kremina in Loehansk binnen aanvalsbereik. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

OPHOK PLICHT VOOR PLUIMVEE | Voor heel Nederland wordt weer een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten ingesteld. Dat heeft landbouwminister Piet Adema woensdag bekendgemaakt. Niet alleen commerciële houders moeten hun pluimvee binnenhouden, maar ook hobbyhouders.