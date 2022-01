Nieuws gemist? Jarige Kate Middleton deelt unieke foto’s en 24 verwaarloosde chihuahua’s net op tijd gered

GEDUMPTE HONDJES | Onbekenden hebben 24 zwaar verwaarloosde chihuahua’s vastgebonden aan een paal aan de Zeekade in Geldermalsen. Een wandelaar trof de hondjes aan en toen de dierenambulance aankwam, bleek dat nét op tijd. ,,Al die lijnen zaten door elkaar heen, dus we hebben een paar lijnen door moeten knippen, zodat ze elkaar niet verstikten”, zegt Marja van Gessel van stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel.

DOOD IN EEN HOTELKAMER | De vrouw die is omgebracht in een kamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar, is de Colombiaanse transgender sekswerker Briza (40). Volgens bekenden zit haar 32-jarige vriend uit Den Haag vast voor de vermoedelijke betrokkenheid bij haar dood. Hij is afgelopen maandagavond rond elf uur op het terrein van luchthaven Schiphol opgepakt. ,,Zij was echt een gek, maar lief persoon.”

HET WATER STIJGT | Echt spectaculair was het hoogwater dit weekend niet, maar het leverde wel fantastische plaatjes op, zoals in onderstaande video gemaakt bij de Waal bij Tiel. Even verderop, in de Neder-Rijn, steeg het water de afgelopen dagen tot 12,81 meter. Vrijdag al nam het veer tussen Opheusden en Wageningen de hoger gelegen veerstoep in gebruik. ,,Staat het waterpeil bij Lobith op 12,20 dan verhuizen we van de laagste veerstoep naar de hoogste”, zegt veerbaas Goos Mason.

REE MEEGESLEURD | Een vrouw had zaterdagavond de schrik van haar leven op het moment dat ze haar auto wilde parkeren in Doesburg. Er viel opeens een dode ree onder haar auto vandaan. De vrouw voelde een hobbel op de Zevenaarseweg tussen Zevenaar en Angerlo. De automobiliste had in eerste instantie niet in de gaten dat het om een ree ging. Pas bij het inparkeren en het achteruit rijden viel het beestje onder haar voertuig vandaan.

Volledig scherm De aangereden ree in Doesburg. © Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

OPMERKELIJKE ACTIE (1) | De politie kreeg op de A6 tussen Almere en Lelystad te maken met een opmerkelijk incident. Agenten controleerden een auto die op de vluchtstrook stilstond en de 38-jarige bestuurder uit Lelystad bleek daar wel een heel opvallende reden voor te hebben. Hij bleek op de achterbank te zitten met zijn broek op z’n enkels. Hij was bezig met het bekijken van een ‘natuurfilm’ op zijn telefoon. Om dat optimaal te beleven had hij het geluid flink hard gezet, beschrijft de politie op social media.

OPMERKELIJKE ACTIE (2) | Een vrouw uit Wijk bij Duurstede was woedend toen ze zondagmiddag geen gebruik mocht maken van het toilet van De Waag. Uit protest poepte ze naast de ingang van de Doesburgse horecazaak. Op de beveiligingsbeelden is te zien hoe de vrouw naar buiten komt, kijkt of ze alleen is en vervolgens naast de ingang door haar hurken gaat met de broek op haar enkels. Vervolgens gebruikt ze een mondkapje om af te vegen en haar daad te bedekken.

EVEN GEEN SUPERBOEREN | De Graafschap is bezig aan een dramatische serie op De Vijverberg. Na de 1-2 nederlaag van zondagavond tegen VVV-Venlo, na een zwak optreden vol kapitale blunders, heeft de Doetinchemse eerstedivisionist uit de laatste vier duels slechts één punt gehaald. Met de verliespartij tegen VVV haakt de Doetinchemse club voorlopig af in de strijd om de bovenste plaatsen. De achterstand op nummer twee Excelsior bedraagt zes punten.

SPROOKJESPRINSES | Ter ere van haar 40ste verjaardag zondag heeft Kate Middleton drie nieuwe foto’s van zichzelf gedeeld. De beelden van de hertogin van Cambridge zijn gemaakt door de veelgeprezen fotograaf Paolo Roversi. Op een van de foto’s draagt de vrouw van prins William een opvallende asymmetrische rode jurk en oorbellen die ze volgens Hello! zou hebben gekregen van koningin Elizabeth. De andere twee zijn in zwart-wit gemaakt in november in de Royal Botanic Gardens in Kew. Hierop heeft Catherine een witte jurk aan met daarbij oorbellen van haar overleden schoonmoeder prinses Diana.

Volledig scherm Een van de drie vrijgegeven foto's van de jarige Kate. © via REUTERS