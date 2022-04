Nieuws Gemist? Joe (7) komt in de Lamborghini naar school; Max haalt pole en Jan Rot overleden

JAWEL, MAX GAAT IN POLE POSITION | Max Verstappen heeft voor het eerst in dit seizoen pole position gepakt. In het Italiaanse Imola won hij een regenachtige en chaotische kwalificatie vol slachtoffers van naam. De Nederlander start morgen vooraan tijdens de sprintrace, waarin acht WK-punten kunnen worden gepakt.

TEGENVALLER VOOR NEC EN SUPPORTERS | Wilfried Bony is geblesseerd uitgevallen op de training van NEC. De spits strompelde van het veld en lijkt een serieuze kwetsuur te hebben opgelopen. Bony stapte halverwege de training uit de groep en ging aangeslagen in de dug-out zitten. Het is nog onduidelijk wat hem precies mankeert, maar hij kan sowieso niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Balen voor de supporters. Die kregen vandaag ook te horen dat de seizoenkaarten omhoog gaan.

NACHTMERRIE VOOR BEWONERS VAN EXPLOSIEFLAT | De bewoners van een Bilthovense wijk ontwaakten vrijdagochtend met de explosie van donderdag nog vers in het geheugen. Sommigen droomden erover, anderen leven nog steeds in een nachtmerrie. ‘Ik zag agenten en brandweermannen door de lucht vliegen’. En weer anderen komen gewoonweg even kijken wat er nou precies allemaal is gebeurd rondom de flat.

OEKRAÏNERS MEER DAN WELKOM IN HARSKAMP | Harskamp werd eind vorig jaar landelijk nieuws toen rellen uitbraken om de komst van een groep Afghaanse vluchtelingen. Inmiddels zijn er weer honderden vluchtelingen op de legerbasis neergestreken. Dit keer vooral Oekraïners. Die lijken - na enige aarzeling- omarmd te worden door de dorpelingen.

HET ONVERMIJDELIJKE IS GEBEURD: JAN ROT OVERLEDEN | Zanger, hertaler en Mezza-columnist Jan Rot is vanochtend op 64-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie op sociale media. ‘Vanmorgen heeft Jan vredig en vol liefde het leven verlaten’, leest het bericht bij een foto van een zwaaiende Rot. ‘Hij heeft gekozen voor een stille crematie, zonder uitvaart.’

KEES MOMMA IN VIDEOSERIE | Videoland komt met een vervolg op de documentaire over de landelijk vermaarde autist Kees Momma uit Velp. De tv-documentaire Het Beste voor Kees trok eerder 1,5 miljoen kijkers. En na zijn optreden in de TV-show van Ivo Niehe is Kees Momma een bekende Nederlander.

UIT IJSSEL BIJ DIEREN GERED | Een vrouw is vrijdagochtend uit de IJssel bij Dieren gered, door een oplettende schipper. De vrouw was ter hoogte van de veerpont in het water beland.

FIJNE HERBERG IN DE ONZALIGE BOSSEN | De Carolinahoeve in De Steeg op de Veluwezoom is al meer dan 150 jaar een herberg voor reizigers. Hoe fijn om hier even je rugzak af te doen of van je paard te klimmen. Lees hier hoe onze recensente Ellen Willems Restaurant De Carolinahoeve beoordeelt.

NIERPATIËNT ESTHER MAG NIET IN DE TAXI | Ze wilde die zaterdagmiddag eerder deze maand snel naar huis, geradbraakt als ze was. Na weer urenlang aan de dialyseapparatuur gelegen te hebben in het ziekenhuis. Maar het taxibedrijf dat nierpatiënt Esther Kock uit Cuijk nog netjes naar het ziekenhuis in Nijmegen had vervoerd, bracht haar niet meer terug naar huis. Omdat ze in het ziekenhuis positief testte op corona.

HOE MOET HET MET DE REGELS IN GROTE CRISIS? | De coronacrisis die opnieuw oplaait, een digitale crisis vanwege gehackte systemen, overstromingen zoals die in Zuid-Limburg, een vluchtelingencrisis of een terroristische crisis. Wie neemt dan de leiding om Nederland effectief uit de crisis te leiden? In Nederland hebben we dat juridisch niet goed geregeld, zo bleek op het juridische congres Legal Valley in Arnhem deze week.

Weerman Gerrit Vossers weet wat voor weer je krijgt dit weekend.

MOOI EERBETOON AAN OVERLEDEN MENTOR | Elke keer als voetbaltalent Aniek Janssen uit Huissen haar PSV-shirt zal aantrekken, staat ze in gedachten even stil bij haar plotseling overleden mentor Nick Groot Bruinderink. Ze draagt vanaf komende zomer het rugnummer 32, de leeftijd waarop de oud-docent van het Over Betuwe College Huissen vorig jaar bij een verkeersongeval om het leven kwam.

RIJNWEEK VERVALT, LICHTSPEKTAKEL GAAT NIET DOOR | De Rijnweek in Rhenen gaat dit jaar niet door. De organisatie krijgt het evenement financieel niet rond. De afgelopen twee jaar ging de Rijnweek ook al niet door, toen was corona de oorzaak. In Arnhem vindt het Lichtspektakel De Grote Schijn dit jaar niet plaats. Vanwege eerdere schade aan paden is het geen optie meer het evenement in Park Zypendaal te houden.

DAN RAMT EEN PANTSERVOERTUIG HET HEK ERUIT | Samir B. woont in een kast van een huis in Empel. Woensdagmorgen viel de politie er binnen om hem te arresteren. Want volgens justitie is de 28-jarige man de spil van een criminele organisatie die duizelingwekkende hoeveelheden cocaïne naar Nederland wilde halen. Een jong gezin in een villa van 9 ton, dat wekte al argwaan.

IN DE LAMBORGHINI NAAR SCHOOL | Dat overkomt je niet iedere dag, dat je met een auto met grommende motor naar school wordt gebracht. En niet zomaar een auto. De zevenjarige Joe Rolff kwam vrijdagmorgen ‘gewoon’ met een Lamborghini naar basisschool Elckerlyc in Gennep. Waarom? Dat heeft hij verdiend.

