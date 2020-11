Nieuws gemist? Joe Biden nieuwe president Amerika en indrukwekkende herdenking Jan (73)

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van zaterdag 7 november.

JOE BIDEN wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. In de zenuwslopende strijd om het Witte Huis pakt de Democraat de winst in sleutelstaat Pennsylvania. De Democraat bereidt zijn overwinningsspeech voor. Om 2.00 uur vannacht (Nederlandse tijd) spreekt hij het Amerikaanse volk toe. Donald Trump zegt dat de verkiezing nog lang niet over is en kondigt meer rechtszaken aan.

Hundreds of people gather in the state capital of Pennsylvania to display their support for Joe Biden hours after the state was called for Biden. © AFP

CORONAKAART Het aantal coronabesmettingen in de regio is de afgelopen 24 uur weliswaar weer met honderden gevallen gestegen, het goede nieuws is: de daling lijkt wel in te zetten en de hoogte pieken in veel gemeenten lijken te zijn bereikt. Het beste jongetje van de klas lijkt steeds meer Wageningen te worden

Uit besmettingscijfers die het RIVM zaterdag heeft gepubliceerd blijkt dat er sinds gisteren 603 positieve tests in Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, de Achterhoek, de regio Maasland (Cuijk-Boxmeer) en randje Utrecht bij zijn gekomen.

HERDENKING JAN (73) Buurtbewoners, bekenden en oud-leerlingen van de 73-jarige Jan kwamen zaterdagavond kort samen in het Arnhemse Spijkerkwartier. Ze herdachten het slachtoffer van mishandeling op straat. Jan stierf nadat hij vorige week werd aangevallen door een groep jongeren, vlak voor zijn appartement.

Initiatiefneemster van de herdenking Shirly Gerritsen denkt dat iedereen iets wil doen. ,,In de huidige tijd waren we leven is dit het enige dat je kunt doen. Je wilt laten zien dat we samen sterk staan en tegen zinloos geweld zijn.” Zelf is ze oud-leerling van Jan. ,,Het was een lieve, vriendelijke man, die altijd vroeg hoe het met je ging.”

De herdenking van Jan in Arnhem. © DG

ONDERZOEK VERKRACHTING SCHOKT NYENRODE Een spontaan feest, tegen de coronaregels in, waarna een studente melding deed verkracht te zijn door een medestudent. Het prestigieuze onderwijsinstituut Nyenrode meldt geschokt te zijn door ‘een serie van incidenten’ en staakt het onderwijs op het kasteel.

ANDY VAN DER MEIJDE kende een prachtige carrière als voetballer. Zoals de Apeldoorner nu ook succesvol is met zijn YouTube-kanaal én eigen programma bij Videoland. Maar het leven lacht hem niet altijd toe. Zo ziet de oud-international zijn zieke dochter in Liverpool zelden en heeft hij al helemaal geen contact met zijn twee dochters in Italië. ,,Het verdriet wordt opgevangen door de liefde die ik krijg van mijn kinderen hier, maar leuk is anders.”

Andy van der Meijde in gesprek met verslaggever Vincent de Vries. © Henri van der Beek

BIZAR ONGELUK Een arrestatieteam van de politie was vanmiddag op de A12 bij Driebergen betrokken bij een bizar ongeluk waarbij een kleine personenauto bijna op het spoor beland. Niemand raakte gewond.

Auto van de weg bijna op het spoor A12 Driebergen Maarsbergen Utrecht © Rijkswaterstaat