Nieuws gemist? Jolink boos over verwijderen post waarin hij Derksen steunt • Mino Raiola overleden

FACEBOOKCENSUUR Volgens Bennie Jolink heeft Facebook een bericht van hem verwijderd waarin de zanger het opneemt voor Johan Derksen. ‘Censuur! En ik nem d’r gin woord van terug’. Dick Ploeger (67) was dé keeper waar Johan Derksen mee op stap was toen Derksen een kaars in een bewusteloze vrouw duwde. De keeper kan zich niets herinneren van zijn bizarre verhaal met de kaars. ,,Ik was verbijsterd toen ik het hoorde. Zo ken ik hem niet.”

DE LINDE LEEG GEHAALD Uitgaanscentrum De Linde aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek is ontruimd. De leegte op de plek waar eerder de lichtbak van de dancing hing, laat zien dat het écht over en uit is.

NIET ZOALS CSI Duizenden stoffelijke overschotten gingen door zijn handen voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Als sectie-assistent bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kreeg Charles Willemsen slachtoffers van de meest bizarre misdrijven op de snijtafel. Eén ervan is hem altijd bijgebleven.

INGEREDEN OP OMSTANDERS Een 36-jarige man uit Arnhem probeerde vrijdagmiddag met zijn auto in te rijden op omstanders in Oosterbeek, nabij Arnhem. De politie wist de man later op de avond aan te houden op de Rietgrachtstaat, in het centrum van Arnhem. De man weigerde mee te werken met de arrestatie. Uiteindelijk kregen agenten hem overmeesterd met behulp van een stroomstootwapen.

MINO RAIOLA OVERLEDEN De wereldberoemde voetbalmakelaar Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via het Twitterkanaal van de spelersmakelaar van onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Erling Braut Haaland en Matthijs de Ligt. Eerder deze week werd al bekend dat het slecht ging met de gezondheid van Raiola en dat hij vocht voor zijn leven. Er werd zelfs al gesuggereerd dat hij was overleden, maar de Italiaans-Nederlandse voetbalmakelaar sprak dat zelf tegen.

SIL (17) WEER THUIS NA SCOOTERONGEVAL De 17-jarige Sil Ebbers die donderdagavond op zijn scooter werd aangereden, was diezelfde nacht alweer terug uit ziekenhuis waar hij met spoed was heen gebracht. Zijn vader Twan is laaiend op de bestuurder en de passagier die na het ongeval uitstapten, Sil bewusteloos zagen liggen en er vervolgens met hoge snelheid vandoor gingen. ,,Schandalig. Ze lieten mijn zoon als oud vuil liggen.”

BOER JOUKE VALT VOOR KARLIJN Afgelopen zondag was te zien hoe Karlijn in de uitzending van tv-programma ‘Boer zoekt vrouw’ door de Friese melkveehouder Jouke werd verkozen boven concurrent Lotte. Karlijn is Karlijn Verstraten uit Westerbeek.