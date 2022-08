Nieuws Gemist? Jonge automobilisten komen om in verkeer • Laagwater, maar niet in de Maas

SNELWEGBLOKKADE A18 | Voor het uitlokken van een snelwegblokkade op de A18 bij Varsseveld is Gert-Jan G. (40) uit Groenlo veroordeeld tot 60 dagen cel en een werkstraf van 100 uur. De boer wordt door het OM gezien als aanstichter van een ernstig en strafbaar feit.



Hij stuurde het idee in een appgroep met 300 leden. Opvallend, later werd zijn telefoon gewikkeld in aluminium teruggevonden. Het bleek dat hij de telefoon gewist heeft door hem naar fabrieksinstellingen terug te zetten. Het had weinig nut, want de politie had alle gegevens al opgeslagen.



20 DAGEN CEL | ,,Die kanker Ewout met zijn camera gaat net zo eindigen als Peter R. de Vries.” Voor die doodsbedreiging aan het adres van tv-maker Ewout Genemans krijgt een 29-jarige Arnhemmer een straf van 20 dagen cel. Toch hoeft Maikel van W. niet de gevangenis in.



FAIR ZONDER BARON | De 26ste editie van de Landgoedfair op de Heerlijkheid Mariënwaerdt lijkt qua publieke belangstelling weer een voltreffer te worden. De parkeerterreinen voor auto’s en fietsen stroomden donderdag al bijna vol. Maar vrijwel iedereen is zich ervan bewust dat het de eerste Landgoedfair zonder de recent overleden Frans baron Van Verschuer is. Lees meer.

LONG COVID | Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter als het kabinet niet binnen drie weken een schadevergoeding regelt voor zorgmedewerkers met long covid. Een toenemend aantal zit met langdurige klachten thuis en is inmiddels ontslagen. ,,Nu ben ik 46 en rij ik in een scootmobiel. Dat is belachelijk”, vertelt ambulanceverpleegkundige Mariska Hoos.



JONGE MANNEN KOMEN OM IN VERKEER | De automobilist die woensdag met zijn auto tegen een boom reed aan de Halseweg in Zelhem is overleden. Dat meldt de politie. Het is de tweede verkeersdode in de regio in korte tijd. Gisteravond laat kwam een 34-jarige man uit Beesd om het leven bij een ongeluk op de provinciale weg N327 bij Rumpt in de Betuwe.



VUELTA | Oscar Riesebeek zal vrijdag niet van start gaan in de Vuelta. De renner van Alpecin-Deceuninck, afkomstig uit Tiel, heeft verwondingen aan zijn rechterhand opgelopen door een val donderdag tijdens een training. Daarmee komt het aantal Nederlanders dat deelneemt aan de Ronde van Spanje op dertien in plaats van veertien.



OPBLAASKONING | Wie niet beter weet, fietst er achteloos voorbij. Maar in een vervallen loods aan de Weurtseweg in Nijmegen huist Bert Broekman (73), een wereldspeler in de wereld van opblaasartikelen. Zijn laatste opdracht? De mascotte van FC Bayern, in opblaasmodel. ,,Ik heb mijzelf gewoon naar binnen gebluft.”

MISBRUIK KINDEREN | Omdat het thuis niet zo goed ging, verbleven broer en zus steeds vaker in Winterswijk bij een vriend van de ouders. Voor een veilige plek, maar dat pakte heel anders uit. Tussen 2000 en 2004, de kinderen waren toen rond 3, 4 jaar, zouden ze door de nu 61-jarige Dinxpeloër regelmatig zijn misbruikt. Althans dat zeggen de slachtoffers en ook het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg bewijs ligt en eiste donderdag 5 jaar onvoorwaardelijke celstraf.



JAN MODAAL | Het is voor singles met een modaal inkomen (38.000 euro) schier onmogelijk om een woning te kopen. In Arnhem kunnen deze singles één huis kopen. In Doetinchem moet je 7 kilometer reizen om een huis te kunnen kopen in Wehl. En in Nijmegen zijn er welgeteld 0 opties.



VUURBAL | Een knal. Een flits. En een enorme ravage. De vuurbal die het huis van Herma en Fenna Dijkhuizen uit Elburg trof had een grote impact op het paar maar ook op de hele buurt. De schoorsteen van hun huis brokkelde af, net als een aantal dakpannen.



De schrik zit er goed in. ,,We waren net even in de supermarkt toen we werden gebeld door een buurvrouw met het verzoek snel naar huis te komen vanwege blikseminslag.”

GELIEFDE CAS | Met de dood van Cas Steenbergen (23), de korfballer uit De Schiphorst die maandag op 23-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een ernstig fietsongeluk, verliest de korfbalclub een belangrijke speler en sfeermaker. Uit respect voor de rebounder wordt zijn shirt met rugnummer 2 dit seizoen niet meer gedragen.



HANDJE HELPEN | Treinen die niet rijden. Gesloten restaurants. Lege pinautomaten. Aangiftes die blijven liggen. Reden: Nederland zucht onder een personeelstekort. In de serie ‘Handje erbij’ steekt verslaggever Remco Kock deze zomer de handen uit de mouwen en maakt kennis met beroepen waar ze om mensen schreeuwen. Hoe is dat werk eigenlijk? Vandaag aflevering 4: postbezorger.



RABO HOUDT GELD OP ZAK | Het is ook Johan Remkes niet gelukt Nederlandse banken te verleiden hun portemonnee te trekken om de stikstofcrisis te bezweren. Een zware delegatie van het kabinet was afgereisd naar Arnhem om in gesprek te gaan met de grote Nederlandse banken. Anders dan goede voornemens leverde het voorlopig niets op. Zo wil de Rabobank het geld dat vrijkomt door uitgekochte boeren niet inzetten om de stikstofcrisis tegen te gaan.



LAAGWATER? NIET IN DE MAAS | De waterstand in de Nederlandse rivieren is laag, maar de bankjes aan de oevers van de Maas bij Grave staan in het water. Hoe is dat mogelijk? Lees meer.



FEESTPREMIER | De Finse premier Sanna Marin heeft zich op een persconferentie moeten verdedigen nadat op sociale media een filmpje uitlekte waarop zij dansend en feestend te zien is. Lees meer en bekijk de beelden:

‘CHOKING GAME | Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft begin deze maand een 15-jarige jongen aangehouden die vier scholieren buiten bewustzijn zou hebben gebracht tijdens het zogeheten stikspel, ook wel ‘choking game’ genoemd. Justitie maakt zich grote zorgen om de toenemende populariteit van het spel. ,,Het is verre van onschuldig.”



PARAGLIDEN GAAT MIS | Bij een mislukte start van een paraglide-vlucht in het Zuid-Turkse Muğla is maandag een Nederlandse toerist zwaargewond geraakt. De 24-jarige vrouw uit Soest ligt met botbreuken in een Turks ziekenhuis en wacht op repatriëring naar Nederland. ,,Het is nog maar de vraag of mijn schoonzusje straks weer fatsoenlijk kan lopen. Ze moet zo snel mogelijk naar Nederland”, zegt familielid Eda Kilic tegen deze site. Lees meer.



ONGEVAL ZELHEM | De automobilist (26) die woensdag met zijn auto tegen een boom reed in Zelhem is overleden, meldt de politie. De auto kwam gisteren eerst met de linkerkant en daarna met de rechterkant tegen een boom. De man uit Zelhem werd zwaargewond naar het Radboud Ziekenhuis overgebracht, maar is hier uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.