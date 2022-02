Nieuws gemist? Jonge kinderen leefden in de poep en vriendin Cristiano Ronaldo heeft geen plek voor trouwring

Volkshuisvesting zet tiny houses in de etalage | Woningcorporatie Volkshuisvesting heeft alle tiny houses weggehaald uit het Arnhemse uiterwaardengebied Meinerswijk. De huisjes staan nu in de opslag en zijn te koop. ,,We zoeken één nieuwe eigenaar voor twaalf huisjes.’’

Een partycentrum in Drempt is afgebrand | Met pijn in zijn hart ziet de huurder van partycentrum Het Gouden Paleis dinsdagmorgen hoe zijn zalencentrum in Drempt in vlammen opgaat. ,,Heel triest. Dit is heel heftig”, zegt hij. De avond ervoor was hij nog in het zalencomplex geweest en toen had niets bijzonders gezien. Alleen een lekkage.

Jonge kinderen leefden in de hondenpoep, waren uitgehongerd, zaten onder de luizen | Drie jonge kinderen (dan 2, 4 en 6 jaar oud) werden in 2019 maandenlang zwaar verwaarloosd in een woning in Doetinchem. Vader en moeder (nu 28 en 27 en wonend in Silvolde) verantwoordden zich dinsdag bij de rechtbank in Zutphen: ,,We zijn geen perfecte ouders maar zó erg was het ook allemaal niet.”

Ruim half miljoen Nederlanders hebben vrijdag geen groen vinkje meer in hun coronapas | Zo’n 540.000 Nederlanders hebben vrijdag ineens geen geldig coronatoegangsbewijs meer. Dat komt omdat het kabinet een houdbaarheidsdatum voor het zogeheten groene vinkje invoert. De Tweede Kamer lijkt ermee in te stemmen, maar twijfelt nog wel.

Herstel van Russische leveringen aan Europa zorgt voor kelderende gasprijzen | De Europese aardgasprijzen gingen vandaag hard omlaag. De daling volgde op een herstel van de Russische gasleveringen aan Europa via een belangrijke route door Oekraïne. Ook het zachte winterweer remt de vraag naar gas.

Dit bericht op LinkedIn kost zorgmedewerkster haar baan: ‘Zal nog vaker gebeuren’ | Mag ontslag volgen na een bericht op sociale media? Juristen denken dat digitale uitingen op LinkedIn, Facebook en Twitter vaker reden zullen zijn voor het einde van een dienstverband. Zeker in coronatijd. Een Nijmeegse medewerkster van een zorgorganisatie die de deur werd gewezen vanwege haar coronakritiek, laat in hoger beroep haar ontslag door een rechter toetsen.

Volledig scherm © Edo Draaijer

Mysterieuze ‘treinreiziger’ belt ’s ochtends aan en vraagt om geld voor kaartje | Wie is toch die mysterieuze man die ’s ochtends vroeg aanbelt bij mensen en - soms op dwingende wijze - vraagt om geld voor een treinkaartje? Meerdere mensen op buurtplatform Nextdoor maken melding van het merkwaardige tafereel en ook de politie is op de hoogte: ,,Maar we weten niet wie erachter zit.”

Afgelopen week 530.015 positieve coronatests, meer ziekenhuisopnames | Het RIVM meldt over de voorbije zeven dagen ruim een half miljoen positieve coronatests. ook het aantal ziekenhuisopnames liep de afgelopen week op. Het laatste etmaal kwamen 237 nieuwe patiënten met corona op een verpleegafdeling terecht. Het hoogste aantal sinds 14 december. Op de ic-afdelingen werden 19 nieuwe coronapatiënten opgenomen en zijn nu nog 206 ic-bedden bezet. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Corrine: ‘We bleken een kast mét inhoud te hebben gekocht’ | Online marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Corrine Oudenampsen-Maas, die een nieuwe buffetkast scoorde en die midden in een coronapiek moest gaan ophalen.

Vriendin Ronaldo heeft zóveel diamanten ringen dat er geen plek is voor trouwring | Een broek is nooit zomaar een aan elkaar genaaide lap stof, zeker niet bij beroemdheden. Modejournalist Josine Droogendijk duikt iedere dinsdag in een walk-in closet om een kledingstijl te ontrafelen. Met deze keer: Georgina Rodríguez, vriendin van voetballer Cristiano Ronaldo.

Volledig scherm Georgina Rodriguez. © Brunopress

Duitse agenten gedood na betrappen stropers, hoofdverdachte ‘handelt in wild vlees’ | De twee verdachten die vastzitten voor het doodschieten van twee Duitse politieagenten, gisteren bij een voertuigcontrole in een bosgebied in het zuidwesten van Duitsland, worden beschuldigd van moord en stroperij. Dat maakten politie en justitie in Kaiserlautern vanmiddag bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie.

Dierenkliniek is weken offline na hack, eigenaar wil betalen: ‘Het bedrag heeft veel nullen, te veel’ | Dierenkliniek Dijkstra in de Arnhemse wijk Schuytgraaf moet het al bijna twee weken zonder computersysteem doen. Dat werd gehackt. De daders zijn mogelijk Russen. Dijkstra is bereid de hackers te betalen.