Nieuws gemist? Jonge vrouwen vast voor oproepen tot rellen en ‘Ik Vertrek’ naar de Achterhoek

De politie is voorbereid op nieuwe demonstraties en extra alert op ongeregeldheden dit weekend. De kans bestaat dat goedbedoelde demonstraties en manifestaties worden ‘gekaapt’ door relschoppers, waarschuwt korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie.



Horeca-exploitanten en winkeliers zijn kwetsbaar door corona en komen daardoor makkelijker onder invloed van criminelen, zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. Hij waarschuwt voor ‘louche’ financiers. ,,We hebben signalen dat louche figuren in de binnenstad goedkope financieringen aanbieden aan ondernemers.”

Volledig scherm Archieffoto: De Grutstraat, de uitgaansstraat in Doetinchem. © Jan Ruland van den Brink

Me’ers Marco en Vincent knokten tegen relschoppers. Voor het eerst sinds de krakersrellen in de jaren tachtig stonden marechaussee en politie afgelopen week tegenover totaal losgeslagen relschoppers. Marechaussee Vincent en agent Marco knokten in de Eindhovense frontlinie en voelden de extreme agressie. ,,Dit had niets meer te maken met corona”, zegt pelotonscommandant Vincent. ,,Deze gasten wilden alleen maar rellen, plunderen en slopen.’’



Ook vandaag werden weer vermoedelijke aanstichters van de avondklokrellen aangehouden, onder meer in Arnhem. Daar werd een 18-jarige vrouw gearresteerd op verdenking van opruiïng. Een 19-jarige Nijmeegse die om dezelfde reden eerder werd opgepakt in Malden, blijft langer in de cel.

Volledig scherm Marechaussee Vincent met helm en ME'er Marco Eradus met pet. © Koen Verheijden

De coronacijfers blijven intussen gestaag dalen. In veruit de meeste gemeenten in onze regio waren er ook vandaag weer positieve cijfers. Uitzonderingen zijn Doetinchem, Tiel en Neder-Betuwe. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet intussen het heropenen van basisscholen en de kinderopvang op 8 februari.

Marieke en Johan doen een ‘Ik vertrek’ in eigen land en verhuisden naar Winterswijk. Van 3 kilometer van zee af naar 3 kilometer van de Duitse grens verwijderd. Het echtpaar Marieke van Meegen (54) en Johan Breukelaar (66) verhuisde in december van Aerdenhout naar Winterswijk. Van een luxe middenwoning naar een vrijstaande boerderij met veel grond. Ze hielden nog geld over: ‘Het is een lot uit de loterij’.

Volledig scherm Marieke van Meegen (54) en Johan Breukelaar bij hun nieuwe woning in Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink

‘Ik zat wel met de billen bij elkaar’, zegt een ondernemer na de rellen die uitbleven. Nijmegen op maandag, Veenendaal op dinsdag en Tiel op donderdag. Op social media kondigden relschoppers aan daar huis te houden. Ondernemers troffen voorzorgsmaatregelen, de rellen bleven uit. Zo kijken ze terug op een hectische week.



Drie dagen voor hij stierf opende Gerard de nieuwe frietzaak van zijn broer Ben. Het was intens verdrietig, maar is tegelijkertijd een prachtige herinnering. ,,Hij had heel graag nog één keer naar Tolkamer willen komen om bij de opening van Friethuys 5 te zijn. Maar dat ging niet meer. Hij was te ziek. Jan Zandberg, een goede vriend van Gerard, kwam op het idee van de videoverbinding. Gerard had bij hem thuis een rood lint en een schaar, ik had ook zo’n lint en een schaar.”

Volledig scherm Ben Lamers kijkt naar het gedenkplaatje voor zijn overleden broer Gerard onder de bar van Friethuys 5 . © theo kock persfotografie

