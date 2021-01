Nieuws gemist? Jongen (13) aangehouden voor brand Zevenaar en zorgpersoneel versneld gevaccineerd

De politie heeft een 13-jarige jongen uit Zevenaar aangehouden na de brand in een kapperszaak aan de Mallemoolen. ,,Hij wordt gehoord, evenals een aantal getuigen. We hebben op dit moment geen andere verdachten op het oog’’, aldus de politie. Het is nog onduidelijk hoe en waar de brand is ontstaan, maar de politie gaat uit van brandstichting.

Personeel dat werkt in de teststraat van de GGD in Winterswijk zit thuis met een corona-infectie of aan corona gerelateerde klachten. Het gaat om verschillende medewerkers, van wie niet duidelijk is of zij besmet zijn geraakt op de testlocatie, zegt GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh. De kans op een coronabesmetting op de testlocatie is volgens haar ‘zeer klein’, maar tegelijk erkent zij dat een kleine kans óók een kans is.

Landelijk dalen de besmettingscijfers, maar in onze regio is dat in lang niet alle gemeenten het geval. Sterker nog: in gemeenten als Berkelland, Beuningen, Culemborg, Cuijk, Neder-Betuwe, Mook en Middelaar en Zevenaar stijgen ze nog. Lees er hier meer over.

Het vaccineren van verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen, ambulance- en helikoptermedewerkers start vanaf woensdag 6 januari. Dat schrijft coronaminister De Jonge in een Kamerbrief. Op die dag worden in ziekenhuizen de eerste mensen gevaccineerd. Het gaat om een selecte groep zorgmedewerkers. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 30.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld.

Forum voor Democratie Statenlid Krijn Mout stapt op. De verpleegkundige is helemaal klaar met de uitspraken van Thierry Baudet over het coronavirus. En dus stapt hij op. Baudet waarschuwde afgelopen weekeinde voor gezondheid als ‘totalitair principe’ en zei dat mondkapjes in een soort complot voor altijd blijven. ,,Ik zie steeds raardere Covid-standpunten uit Den Haag en Amsterdam komen. Dit is zulke onzin’’, zegt Mout tijdens zijn lunchpauze in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. ,,Ik kan het niet meer voor mezelf verantwoorden onder deze vlag actief te zijn.’’

Krijn Mout verlaat de fractie van Forum voor Democratie vanwege de coronastandpunten van Thierry Baudet.

De Koepelgevangenis in Arnhem valt terug op het oude plan voor woningen en een hotel. De eigenaren van het complex besluiten daartoe nu het idee om het stadstheater erin te vestigen geen haalbare kaart is.

De koepelgevangenis in Arnhem.

Moet er eind van het jaar een nieuwe Sprookjesroute komen in Nijmegen? De Sprookjesroute met als eyecatcher het Nijmeegs Hert op de Waalkade en verlichte sneeuwpoppen en ijsberen trok de afgelopen weken veel bekijks in Nijmegen. Mensen gingen lekker even naar buiten en maakten een wandeling langs de verlichte objecten in het centrum van Nijmegen. Eerder dan gepland werd de route afgebroken. Vandalen staken een sneeuwman in brand, kabels werden vernield, onverlaten klommen op objecten. De organisatie wil een herkansing.

Willem Aalbers (35) uit Huissen kan weer alles eten zonder dronken te worden. Zijn autobrouwerijziekte is, na behandeling, eindelijk onder controle. Dat heeft hij onlangs gevierd met een broodje hamburger. ‘Het voelt als een bevrijding’. Hij is blij dat 2021 is begonnen, want hij heeft een bizar jaar achter de rug. Nog elke dag heeft Willem Aalbers (35) uit Huissen een alcoholtester paraat. Hij is op zijn hoede, en test zichzelf geregeld op alcohol. Onder geen beding wil hij weer dronken worden van een bord Italiaanse pasta, een rijstmaaltijd of een glas frisdrank. Met een zware antibioticumkuur en een streng koolhydraat- en suikervrij dieet kon de ziekteverwekker worden bestreden.

17-jarige jongen is opgepakt voor gooien zwaar vuurwerk in brievenbus woning Achterberg. In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 november werd zwaar vuurwerk een woning aan De Weide in gegooid. De schade aan het huis was enorm, maar niemand raakte gewond. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De recherche roept getuigen op zich te melden.

Schade aan een woning in Achterberg door zwaar vuurwerk.

Lex Roolvink stopt als burgemeester van Grave. ,,Het waren acht bijzonder mooie en boeiende jaren. Inspannend ook.” Het zijn de woorden van burgemeester Lex Roolvink (63) bij de aankondiging van zijn vertrek uit Grave. Per 1 april dit jaar legt hij de functie als burgervader van het vestingstadje neer.

Lex Roolvink, burgemeester van Grave.