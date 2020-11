Nieuws gemist? Jongen in Aalten geveld door poes en Oranje doet goede zaken tegen Bosnië

Er werden vandaag ‘free hugs’ uitgedeeld in Nijmegen. Gratis knuffels dus. Niks geen 1,5 meter, want daar geloven de honderd demonstranten niet in. Ze lieten weten tegen de coronamaatregelen te zijn. Met spandoeken trokken ze door de binnenstad en hielden wat toespraken. Gedoe kwam er niet van: de gemeente had toestemming gegeven voor de demonstratie en er waren geen tegendemonstranten te bekennen.

Over corona gesproken: het aantal besmettingen liep vandaag weer flink terug. Het RIVM schreef er het afgelopen etmaal 5457 bij, terwijl het er gisteren nog 5935 waren. Ook in de regio zijn dalingen te zien, vooral in Arnhem, Beuningen en Wageningen lijkt het goed te gaan. Ook de ziekenhuizen liggen minder vol. Dinsdag is er weer een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Waarschijnlijk ziet het kabinet dankzij de laatste cijfers geen reden om nieuwe maatregelen aan te kondigen.

Volledig scherm Foto ter illustratie © ANP XTRA

Als je met vrienden in een vakantiehuisje zit, wat doe je dan? Biertje drinken, lekker eten, spelletje doen. Vier vrienden uit Veenendaal hadden een andere tijdsbesteding bedacht: ze lichtten vanuit hun vakantiehuisje in de gemeente Ede onschuldige slachtoffers op. Ze stuurden brieven, zogenaamd namens de bank, met het verzoek om de pinpas te vervangen. Om ze vervolgens geld afhandig te kunnen maken. Gelukkig was er een alerte medewerker van het vakantiepark die het bedrog doorhad en de politie tipte.

Volledig scherm Jeugdagent Maikel Boomkamp waarschuwt voor 3-MMC. © Tom Kiel/Frans Nikkels

‘Miauw miauw’ of ‘Poes’. Nee, we hebben het hier niet over een vermist huisdier of een oproep van de Dierenambulance, maar over de ‘designerdrug’ 3-MMC of 4-MMC. Dat je daar aardig van het padje door kunt raken, bewees afgelopen nacht een jongen in Aalten. Hij was zodanig de weg kwijt, dat hij door agenten naar het ziekenhuis in Winterswijk is gebracht, waar hij een nachtje kon bijkomen. De drug - die relatief goedkoop is en legaal verkrijgbaar - wint snel aan populariteit, ook in de Achterhoek. Jeugdagent Maikel Boomkamp sloeg daar eerder al alarm over.

Volledig scherm Doelpuntenmaker Memphis Depay. © ANP

En dan werd er ook nog gevoetbald door Oranje. Én gewonnen! Bosnië werd in Amsterdam redelijk eenvoudig met 3-1 verslagen. De eerste twee doelpunten vielen al in het eerste kwartier en werden gemaakt door aanvoerder Georginio Wijnaldum. Memphis Depay scoorde in de tweede helft, waarna Bosnië nog iets terugdeed. Door de overwinning staat Oranje even eerste in de Nations League-poule. Later vanavond spelen Italië en Polen tegen elkaar en dan zou het zomaar kunnen dat ‘we’ weer even een stapje terug moeten doen.

