Nieuws gemist? Jongens raken hand kwijt door illegaal vuurwerk en vaccineren begint toch eerder

Twee minderjarige jongens zwaargewond geraakt bij het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. In zowel Arnhem als Nijmegen ging het mis bij het afsteken van zogeheten Cobra’s. Het lijkt erop dat beide jongens een hand moeten missen.



Het vaccineren gaat tóch eerder beginnen: ongeveer 30.000 medewerkers in de acute zorg krijgen het vaccin tegen corona eerder toegediend dan gepland. Dat heeft het kabinet besloten. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een oproep vanuit de ziekenhuizen. Over de startdatum klinken tegenstrijdige geluiden, maar het is de bedoeling om volgende week te beginnen met vaccineren.

Ondertussen reageren regionale ziekenhuizen reageren opgelucht op het nieuws dat ziekenhuispersoneel toch eerder mag worden gevaccineerd. De medewerkers krijgen het vaccin van Biontech/Pfizer. Het gaat om verpleegkundigen en artsen op de ic, spoedeisende hulp, covid-afdelingen en ambulance-medewerkers.

De tijd krijgt vat op Dries van Agt (89). Maar de oud-premier, die al zo veel politieke generatiegenoten zag wegvallen, geeft zich nog niet gewonnen. Van zijn zware hersenbloeding herstelde hij ‘wonderbaarlijk goed’. Al zijn er beperkingen. Het lichaam hapert, het hoofd soms ook. ,,Ik ben een oud baasje geworden.” Een gesprek over ouder worden, opkrabbelen en blijven nadenken.

Volledig scherm Dries van Agt. © Foto: Bert Beelen

Zorginstelling De Waalboog in Nijmegen heeft te kampen met een flinke corona-uitbraak. Zo’n 45 personeelsleden zijn positief getest op corona, net als 32 bewoners. Met behulp van flexmedewerkers, zzp-ers en uitzendkrachten wordt de zorg in de lucht gehouden. Er wonen bij De Waalboog 600 ouderen verspreid over vijf locaties. Er werken 1000 mensen. ,,De zorg is bij ons niet in gevaar, maar we lopen wel op ons tandvlees”, zegt bestuurder Rita Arts.

Heel veel pech voor horecazaak Rodeo in Arnhem. Startende ondernemers in de horeca kunnen fluiten naar steun van de regering om de lockdown te overleven. Dat is de bittere pil die eigenaar Dagmar Mous in 2020 te verwerken kreeg. Samen met René Lancee opende ze op 1 juni Rodeo Latin American Grill Restaurant in Arnhem. ,,We betalen de acht mensen van ons vaste personeel nu door uit eigen zak. Zolang het nog kan.”

Volledig scherm Dagmar Mous begon deze zomer enthousiast met restaurant Rodeo. © Gerard Burgers

Het is weer zover: Wie is de Mol? gaat vanavond weer beginnen. Grote kans dat je niet zomaar alle kandidaten van het 21ste seizoen van het programma kent. Bij veel mensen gingen niet direct alle bellen rinkelen. Daarom stellen we ze allemaal voor, op alfabetische volgorde.

Volledig scherm De deelnemers aan Wie is de Mol?. © AVROTROS

