Nieuws gemist? Journalist en mensenrechtenactivist dood gevonden en man struint met boksbeugels door het bos

AAN BOOM VASTGEBONDEN De Britse journalist Dom Phillips (57) en de Braziliaanse mensenrechtenactivist Bruno Pereira (41) zijn dood teruggevonden in het Amazoneregenwoud. Dat zegt de vrouw van Phillips tegen Braziliaanse media. De autoriteiten hebben de vondst van de lichamen nog niet bevestigd.

HIJ NEEMT NIETS TERUG Louis van Gaal was wederom open en eerlijk in Zeist. De bondscoach beoordeelde zijn eigen functioneren als ‘heel goed’ en verklapte dat zijn spelers bij hun clubs dagelijks op strafschoppen moeten gaan trainen.

Louis van Gaal gaf niet alleen zichzelf, maar ook zijn spelersgroep wederom een enorme schouderklop. ,,Het gaat erg goed, de groep is erg hecht en ook de nieuwkomers worden weer geweldig opgevangen’’, zegt Van Gaal.

VECHTEN OM WC-PAPIER Correspondent Jan Hunin reisde bovenop een legertruck vol hulpgoederen naar gevechtsgebied in de oostelijke Donbas. Samen met Svjatoslav Joerasj, een onverschrokken parlementslid. Alles is op in de stad Lysytsjansk. Om het toiletpapier wordt bijna gevochten.

Volledig scherm Buitenwijk van het zwaar bestookte Lysytsjansk, waar de Oekraïense volksvertegenwoordiger Svjatoslav Jaroesj met zijn medewerkers hulpgoederen uitdeelt aan de achterblijvers. © DPG / Jan Hunin

ONBEKENDE MAN Een bewoonster in Zevenaar is vannacht lichtgewond geraakt bij een incident met een indringer in haar huis. De dader is met een onbekende buit uit het huis vertrokken en is kennelijk voortvluchtig.

NATURISTENCAMPING Gewoonlijk is het hek stevig op slot om pottenkijkers buiten te houden, maar deze zondag staat het gastvrij open. Vlaggen en een spandoek naast de ingang heten de bezoekers welkom. Naturistencamping De Maat houdt open dag.

Volledig scherm Hans van Haarlem ( de voorste ) en Arie Pieter van Osenbruggen uit Zoelen genieten van de zon en de vrijheid © Raphael Drent

JAMILLA Een van de twee slachtoffers* van het tragische motorongeval zondag in Oeffelt is Jamilla Flohr. De familie van de 19-jarige Cuijkse is een crowdfundingsactie gestart om een eervolle begrafenis te kunnen betalen. Jamilla is niet verzekerd voor de uitvaart. Daarom wordt opgeroepen geld te doneren.

Volledig scherm Bloemen op de plek van het ongeluk. Inzetje: Jamilla is een van de slachtoffers. © Theo Peeters/eigen foto

ARCHIE Het Britse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de behandeling van Archie Battersbee, een 12-jarige jongen die sinds april in een kunstmatige coma ligt nadat hij zware hersenschade opliep, moet worden stopgezet. De ouders gaan daar niet mee akkoord.

GELD & GELUK In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Elke avond na het Achtuurjournaal naar boven om te lezen: bij Béatrice en Wim is het vaste prik. ‘Voor na mijn pensioen heb ik het Verzameld werk van Plato al gekocht.’

Volledig scherm Portret van Beatrice en Wim Pastoors. © Foto: Erik van 't Woud

IN BRAND Bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk woedt maandagochtend opnieuw een hevige brand. De gloednieuwe opslagloods is daarbij verloren gegaan. Het is de vierde keer dat het bedrijf door een grote brand wordt getroffen. De brand zet de discussie over de vergunning van de fabriek opnieuw op scherp, buren willen dat de fabriek nu echt van het industrieterrein verdwijnt.

BOKSBEUGELS Met een setje boksbeugels inclusief geïntegreerd klapmes op zak dwaalde een 22-jarige man vanmorgen door het buitengebied van Ermelo. Maar zijn gewapende wandeltocht bleek van korte duur.

Volledig scherm De politie heeft een gewapende man gearresteerd die ronddwaalde bij een vakantiepark in Ermelo. © Politie Ermelo