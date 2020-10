Nieuws gemist? Julia testte twee keer positief | Duitse kritiek: ‘Lieve buren, blijf thuis’

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 26 oktober:

TWEE KEER POSITIEF | Dat ze 20 september positief testte op corona. Dat vond derdejaarsstudent Medische Biologie Julia Vugs niet zo raar. Maar dat ze beter werd en toen drie weken later wéér positief testte? Dat vond ze toch wel een beetje beangstigend. had ze intussen anderen besmet? Lees hier hoe dat kan.

Volledig scherm Julia Vugs testte in drie weken tijd twee maal positief op corona. © Paul Rapp

REFERENDUM OVER AFVAL | De benodigde 3000 handtekeningen zijn ruimschoots binnen en dus mogen de Arnhemmers zich in een referendum uitspreken over het afvalbeleid in hun stad. Dat ligt onder vuur sinds de ondergrondse straatcontainers voor restafval alleen met een pasje te openen zijn, en de inwerpopening is verkleind.

BRANDSTICHTING IN CAFÉ | Hij zette zichzelf bijna in brand, de man die dit weekend brand stichtte in Café 't Paleis in Nijmegen. En dat staat op beeld. Wie is het?

CORONAVERVELING | Je baantje weg, geen school. Door corona komt een hele nieuwe categorie jongeren in de criminaliteit terecht, blijkt uit recent onderzoek. Meisjes die zich online voor betaalde seks aanbieden. Jongens die reclame maken voor de lokale drugsdealer. Het is niet ongewoon. Zeker Arnhem worstelt met die criminaliteit. Lees daarover hier meer.

TESTS KWIJT | Oei. Een laboratorium dat de tests van de coronateststraat in Ede moest verwerken, is een aantal van die testen kwijtgeraakt. Om hoeveel het gaat? Ook de GGD Gelderland-Midden weet het niet.

KNALLEN OF NIET KNALLEN? | Bijval en forse kritiek. Dat krijgt de Nijmeegse politica (PvdD)Michelle van Doorn na een interview en een open brief die ze schreef over een vuurwerkverbod in de stad. Van Doorn is initiator van het afsteekverbod in de stad en ergert zich aan de discussie die opnieuw is opgelaaid. Kijk hier voor een bloemlezing van de meer dan 150 reacties die bij ons binnenkwamen.

