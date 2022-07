Nieuws gemist? Jumbo-Visma wint Tour de France • Man zwaargewond bij ongeluk Groesbeek

FATALE BOTSING | De 69-jarige man uit Dieren die zaterdagochtend overleed bij een frontale botsing in Laag-Soeren, kwam vermoedelijk door een onwelwording op de verkeerde rijbaan terecht. Dat laat de politie na onderzoek weten.

FRAUDE BIJ ZORGBEDRIJF | Een oud-medewerker en verschillende ex-cliënten van het Wijchense zorgbedrijf Shelterzorg zeggen dat zij door de leiding van het bedrijf werden aangezet om te frauderen met persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

RAKETTEN OP HAVEN | Rusland erkent nu toch dat het raketten heeft afgeschoten op de haven van Odessa, essentieel voor het hervatten van de Oekraïense graanexport. Doelwit zou een ‘patrouilleboot’ zijn geweest.

NIELS | De 20-jarige Niels uit Beek overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een ongeval op de Nieuwe Rijksweg in zijn dorp. De man liep op de weg en werd toen aangereden, bevestigt de politie zondagavond.

YMKE OVERLEEFDE ALS ENIGE ONGELUK | Ymke Jager (31) weet hoe het is om bij een ongeluk op vakantie in één klap het hele gezin te verliezen, zoals het Duitse meisje (7) van het kanodrama op het Veluwemeer. Bijna 21 jaar geleden overleefde ze als enige gezinslid een autocrash in een Oostenrijkse tunnel.

PROTHESES ZIJN TERUG | De klemmende oproep aan KLM van de gehandicapte profskateboarder Felipe Nunes heeft gewerkt. De Braziliaan zat al weken zonder protheses, omdat de luchtvaartmaatschappij zijn bagage met daarin zijn kunstbenen was kwijtgeraakt. Inmiddels is de koffer terecht.

SLIMME PIL | Met een slangetje en cameraatje via mond of anus de maag of darm inspecteren. Endoscopie, zoals dat onderzoek heet, vinden de meeste patiënten geen pretje. Met de sensorpil kan dat straks pijnloos om de oorzaak van maag- en darmklachten te traceren. ,,De buik is nog een grote black box.”

DODELIJK ONGEVAL | Een 81-jarige man uit Kranenburg is zaterdagochtend verongelukt toen hij werd aangereden door een 87-jarige vrouw uit de gemeente Berg en Dal. De Duitse man zat op zijn elektrische fiets en reed op het fietspad naast de Nimweger Straße in de richting van Wyler.

TRUMP | De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft zijn steun uitgesproken voor de Nederlandse boeren die zich verzetten tegen het nieuwe stikstofbeleid. Hij vindt ze ‘moedig’ en ‘dapper’ en spreekt van een klimaattirannie van de Nederlandse overheid.,,Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.”

PAUL NAAR BONAIRE | Mensen die emigreren zijn vaak maanden, soms jaren, bezig met plannen en voorbereiden. Bij Paul Besseling (22) uit Klaaswaal ging dat net even anders. Hij nam ontslag, kocht een vliegticket naar Bonaire en vertrok op goed geluk – en dat allemaal binnen één week.

ERNSTIG ONGELUK | Een 42-jarige man is afgelopen nacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Groesbeek. Een automobilist (35) uit Eindhoven reed hem aan toen hij op de rijbaan liep. De traumahelikopter werd ook opgeroepen.

VINGEGAARD WINT TOUR | Jumbo-Visma heeft de Tour de France gewonnen. De Deen Jonas Vingegaard bracht de gele trui veilig naar de Champs-Élysées in Parijs. De 21ste en laatste etappe was een prooi voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was in de massasprint sneller dan Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco).

