Nieuws gemist? Kabinet stapt op; 23 mensen overleden vlak na toedienen coronavaccin in Noorwegen

Het kabinet stapt op vanwege de toeslagenaffaire en zal demissionair verder gaan. De coalitie neemt gezamenlijk de politieke verantwoordelijkheid voor het drama waarbij duizenden ouders gedupeerd zijn. De aanpak van de coronacrisis moet wel gewoon doorgaan, vinden de ministers.

LIVE | De val van het kabinet had met het oog op de coronacrisis op geen slechter moment kunnen komen, vindt viroloog Marion Koopmans. ‘Worst possible timing’, schrijft de virologe van het Outbreak Management Team op Twitter. Bondskanselier Angela Merkel vindt dat de Duitsers de regels onvoldoende opvolgen en zou een ‘megalockdown’ voor ogen hebben. In Noorwegen zijn 23 mensen overleden vlak nadat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

Een man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een bedrijfsongeval in Laag-Soeren. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd in de loods is niet bekend.

Het uitstellen van de Tweede Kamerverkiezingen heeft nadelige gevolgen. Een kabinet dat sowieso nóg langer demissionair is bijvoorbeeld. Dat zeggen de burgemeesters van Arnhem, Doetinchem en Nijmegen in een reactie op het pleidooi van collega René Verhulst van Ede om de aanstaande verkiezingen door te schuiven naar juni. Zij vinden dan ook dat het uitgangspunt moet blijven dat de verkiezingen in maart doorgaan.

Zorgmedewerkers uit vooral de Achterhoek moeten flink een eind rijden voor ze op de locatie zijn waar ze een spuit krijgen. In hun eigen tijd zijn ze zo drie uur kwijt voor het halen van één van de twee prikken. De Achterhoek is onderdeel van de GGD in Noord- en Oost Gelderland en die organisatie heeft ervoor gekozen om centraal te gaan prikken in Apeldoorn, vanuit Winterswijk is dat ruim een uur rijden.

Als de Amerikaanse president Donald Trump over een week weer ambteloos burger is, wacht hem een andere wereld. Na de bestorming van het Capitool keert nu ook de ene na de andere zakenpartner zich van hem af. Wat resteert zijn de schulden die hij moet betalen: 400 miljoen dollar.

Het inmiddels demissionaire kabinet heeft de avondklok nog altijd hoog op het lijstje met gewenste maatregelen staan. De nu al rustige straten in Tiel, Huissen en Nijmegen worden daarmee nóg leger. Tiel: 20.00 uur. Terwijl de klok van de Sint Maartenskerk een paar straten verderop met luid gebeier de uurwisseling markeert, worden de straten gesierd door een minimale hoeveelheid levende zielen. Het is avond, het is koud, het is corona.

West Maas en Waal is landelijk gezien een van de zorgenkindjes. De besmettingscijfers stijgen bijna nergens zo hard en zijn bijna nergens zó hoog als in die gemeente. En dat terwijl over het algemeen de RIVM-cijfers een duidelijk dalende trend laten zien.

Advocaat Vasco Groeneveld laat weten dat zijn cliënten blij zijn met het aftreden van het kabinet. Toch zijn de gedupeerden er hiermee nog niet. ,,Dat gaat over politieke verantwoordelijkheid. Nu de strafrechtelijke aansprakelijkheid nog.”

Dat is gek: je ruikt ineens niks meer en je lievelingsgerecht smaakt heel anders. Veel coronapatiënten verliezen hun reuk- en smaakvermogen door het virus. Onderzoeker Elbrich Postma van de Universiteit van Wageningen ontdekte dat er hoop is voor deze mensen.

