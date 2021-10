Nieuws gemist? Kabinet wil nog zo'n 2000 Afghanen naar Nederland halen en 30 jaar cel voor moord op advocaat kroongetuige

TARIK O. IN HOGER BEROEP | Pakketbezorger Tarik O. uit Woerden vecht de straf aan die hij onlangs kreeg voor het opzettelijk doodrijden van Wijchenaar Sebastiaan (42). De rechtbank in Utrecht legde de 19-jarige 7 jaar cel én tbs met dwangverpleging op, omdat hij zijn auto ‘als wapen’ gebruikte.

A50 DICHTGEMETSELD | Twee rijstroken van de snelweg A50 lagen maandagmiddag nabij Loenen, in de richting van Arnhem, lange tijd bezaaid met wel honderden klinkers. Als gevolg van de lading, die van een vrachtwagen op het asfalt was gevallen, moest het verkeer rekening houden met veel vertraging. De weg werd na enige opruimwerkzaamheden uiteindelijk weer helemaal vrij gegeven.

ALBERT HEIJN-MEDEWERKERS NEERGESTOKEN | Twee medewerkers van de Albert Heijn zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij met een mes in de winkel aan het 18 Septemberplein in Eindhoven. Een mogelijke verdachte van 37 jaar is aangehouden in een nabijgelegen parkeergarage, door leden van Rapid Response Team. Daarbij zijn twee waarschuwingsschoten gelost.

NOG RUIM 2000 AFGHANEN WELKOM | Het kabinet wil zich nog ‘actief inspannen’ om zeker 2100 mensen uit Afghanistan halen, onder wie 320 Nederlanders of mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Wel is nog onduidelijk hóe de Afghanen naar Nederland moeten komen. Daarvoor ‘onderzoekt’ het kabinet ‘alle mogelijke opties’.

Overigens vindt het merendeel van de Nijmeegse politiek dat Nijmegen een rol moet spelen bij de opvang van de nieuwe Afghaanse vluchtelingen, mocht dat nodig zijn. Dat de noodopvang in Heumensoord - waar plek is voor 1.000 vluchtelingen - een rol gaat spelen bij die opvang, ligt voor de hand.

Volledig scherm Op de Dam in Amsterdam werd eind augustus de manifestatie 'Elke Afghaan recht op een veilig bestaan' gehouden. Inmiddels is duidelijk dat Nederland nog zeker 2000 Afghanen naar Nederland wil halen. © ANP

DURE MATERIALEN VERHINDEREN BOUW | De stijgende kosten van bouwmaterialen zorgt ervoor dat een aantal bouwprojecten in de regio niet van de grond komen. In Ede gaat een sporthal niet door, in Nijmegen stokt de bouw van 250 woningen en in Arnhem worden minder huurhuizen gebouwd dan eerder bedacht.

TANNANE VERBANNEN NAAR BELOFTES | Vitesse gaat in de eredivisie verder zonder Oussama Tannane. De Marokkaanse international wordt ‘voor onbepaalde tijd’ teruggezet naar het beloftenteam van de club. Voor de dribbelaar is fit blijven nu hoofdzaak, om vervolgens in de winter met een transfer uit Arnhem te vertrekken. Tenminste, dat is één van de vier scenario's die volgens onze Vitesse-watcher tot de mogelijkheden behoren in geval van Tannane.

Volledig scherm Frustratie bij Oussama Tannane tijdens de Conference League-wedstrijd van Vitesse tegen Dundalk. Tanane werd vandaag door de clubleiding teruggezet naar de beloftes. © ANP

‘AFHANDELING TOESLAGENAFFAIRE LOOPT MIS’ | De hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire verloopt niet goed, vindt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens hem zijn ingrijpende maatregelen nodig. In de periode maart tot en met juli werden minder klachten van ouders afgehandeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), terwijl die organisatie in deze periode juist meer zaken te verwerken kreeg.

30 JAAR CEL VOOR MOORD OP DERK WIERSUM | De Amsterdamse rechtbank heeft Giërmo B. en Moreno B. 30 jaar celstraf opgelegd voor de moord op advocaat Derk Wiersum. De advocaat van kroongetuige Nabil B. werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Eerder had het OM levenslang geëist tegen de twee mannen.