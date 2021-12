Nieuws gemist? Kampioen Max Verstappen zet Nederland in vuur en vlam en (een kleine) kans op een witte kerst

MAX KAMPIOEN | Je kunt er vandaag niet omheen: Max Verstappen is de eerste Nederlander ooit die de Formule 1 heeft gewonnen. Hij leek in Abu Dhabi na een slechte start kansloos in een direct duel met rivaal Lewis Hamilton, maar in de laatste ronde veranderde alles. Hij haalde de Brit op het laatste moment in en won de race en daarmee het kampioenschap. Mercedes - de ploeg van Hamilton - liet het er niet bij zitten en diende twee protesten in, maar die werden later op de avond afgewezen. Max is definitief kampioen!

GELDERSE FANS UIT HUN DAK IN ABU DHABI | Toen de twee stellen is september de reis naar Abu Dhabi boekten, wisten ze niet dat op dat moment het wereldkampioenschap Formule 1 nog uitgevochten moest worden. En al zeker niet dat het zo’n zinderende finale zou worden. ,,Niet te beschrijven”, zegt René Jansen. ,,Dit is Nederlandse sporthistorie en wij waren erbij op 12-12-21, een datum die niet meer uit mijn geheugen gaat.” Jansen uit Heilig Landstichting is met zijn partner Sandra Blom en hun vrienden Boudewijn van der Valk en Natascha Donkers uit Druten naar de Verenigde Arabische Emiraten gereisd om het Formule 1-spektakel mee te maken. ,,Twee ronden voor de finish schreef ik nog iemand dat alleen een safety car Max nog kon redden”, zegt Jansen. ,,Dat was precies wat er gebeurde.”

Volledig scherm Euforie na de overwinning van Max Verstappen. Van links naar rechts: Boudewijn van der Valk, Natascha Donkers, Sandra Blom en René Jansen. © eigen foto

AVONDLOCKDOWN VERLENGD | De avondlockdown wordt nog zeker drie weken verlengd. Dat betekent dat horeca, sportscholen en niet-essentiële winkels tijdens de komende feestdagen om 17.00 uur de deuren moeten sluiten. Dat is de uitkomst van het zogeheten Catshuisberaad, waar de belangrijkste bewindspersonen die zich bezighouden met het coronabeleid samenkomen. Volgens betrokkenen staat het hoge aantal besmettingen versoepelingen niet toe. De huidige coronamaatregelen zouden komend weekeinde aflopen, maar afgesproken is dat ze in elk geval worden verlengd tot aan het weekeinde van 8 januari. Het gemiddeld aantal besmettingen per dag neemt nog wel gestaag af: het afgelopen uur kwamen er ruim 16.000 nieuwe coronagevallen bij.

Volledig scherm Mark Rutte arriveert bij het Catshuisberaad. © ANP

FAMILIERUZIE OM NAAKTFOTO’S | Het versturen van naaktfoto’s heeft afgelopen nacht tot een steekincident in Weerselo (Twente) geleid. Daarbij is een jonge vrouw lichtgewond geraakt. Haar broer is aangehouden. De twee hadden ruzie gekregen toen hij ontdekte dat zij naaktfoto’s van zichzelf met haar mobieltje doorstuurde. Die ruzie liep volgens de familie volledig uit de hand. De broer was ook al boos op haar over het niet dragen van een hoofddoek. De familie zegt dat het met het slachtoffer relatief goed gaat.

WITTE KERST? | Over dertien dagen is het al kerst. Maar worden we dit jaar getrakteerd op een witte kerst? Volgens de meteorologen neemt de kans op sneeuw vlak voor kerst wel een beetje toe. Vanaf komende vrijdag daalt de temperatuur en neemt de kans op lichte vorst en sneeuw toe. Toch zijn de meteorologen niet al te optimistisch over een witte kerst: de kans wordt op zo’n 7 procent geschat. Maar er ís dus een kans!

Volledig scherm © Anton Kappers

VITESSE WINT DANKZIJ OPENDA | Loïs Openda is de man in vorm bij Vitesse. Aan de hand van de Belg is de Arnhemse club geklommen naar plek vier in de eredivisie. De huurling zette de Gelderse formatie vandaag op het juiste spoor door twee keer te scoren tegen Heracles Almelo. Daardoor won Vitesse - na een achterstand - met 2-1. NEC speelt op het moment schrijven nog tegen PSV, dat bij winst koploper kan worden door verlies van Ajax tegen AZ. Maar de Nijmegenaren staan bij rust verrassend met 1-0 voor in de Goffert.

Volledig scherm Loïs Openda is weer de gevierde man bij Vitesse. © Pro Shots / Stefan Koops

KONINKLIJK GEZIN WEER COMPLEET | Fijn nieuws uit het paleis: koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren de feestdagen met alle drie hun dochters in huis. Prinses Alexia, die in Wales studeert, is voor de kerstdagen naar Nederland gekomen, zo is te zien op een foto die door het Koninklijk Huis is gedeeld. Dat worden vast hele gezellige feestdagen daar!

Volledig scherm De koning en koningin met hun drie dochters. © Koninklijk Huis