Nieuws Gemist? Kandidaat-raadslid overlijdt één dag voor verkiezingen en Adri’s hartverwarmende hartjes-actie

OEKRAÏNE-UPDATE | De Amerikaanse president Joe Biden overweegt af te reizen naar Europa om de situatie in Oekraïne te bespreken, meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News op basis van meerdere anonieme bronnen. De EU scherpt de sancties tegen Rusland voor de vierde keer aan. Onder de gestraften zijn opnieuw meerdere rijke zakenlieden uit de kring rond president Vladimir Poetin. Lees meer in ons liveblog.



WAT ALS POETIN EEN KERNBOM INZET? | Door de Russische invasie is de nucleaire dreiging terug van weggeweest. Daarom berekent het RIVM de impact voor Nederland van een kernbom op Oekraïne.



JODIUMPILLEN INSLAAN ‘ZORGT VOOR SCHIJNVEILIGHEID’ | Mensen slaan massaal jodiumtabletten in, nu Poetin dreigt met nucleaire wapens en twee grote kerncentrales in Oekraïne in handen heeft gekregen. Maar dat heeft geen zin, stelt nucleair geneeskundige Marcel Janssen van het Radboudumc in Nijmegen.



RETOUR OEKRAÏNE, DIT ZIET ONZE VERSLAGGEVER | Een touringcar vol hulpgoederen is zondagmiddag vertrokken vanuit het Betuwse Beesd, via Nijmegen, naar de grens tussen Polen en Oekraïne. Verslaggever Eric Reijnen Rutten reist mee en doet verslag. Hij is inmiddels aangekomen en wat hij ziet maakt grote indruk.

VATTENFALL VERHOOGT PRIJZEN TUSSENTIJDS | Energiemaatschappij Vattenfall verhoogt per 1 april de prijzen voor gas en elektra voor een miljoen klanten met een variabel contract. Zo’n tussentijdse verhoging is heel uitzonderlijk. Lees meer.



LIJSTTREKKER PLAKT POSTERS CONCURRENTIE AF | Lijsttrekker Cees Bos van Stadsbelang Utrecht is betrapt bij het overplakken van een voorbedrukt verkiezingsbord. Lijsttrekker Bos ontkent in alle toonaarden dat hij de man op de ladder is die werd vastgelegd door een kandidaat van GroenLinks. ,,Het is iemand die op mij lijkt. Er lopen meer grijsaards rond.’’



DRAMA VOOR CDA IN RHEDEN | Eén dag voor de start van de gemeenteraadsverkiezingen is zondag CDA-kandidaat Herman Boesveld overleden. Hij was de nummer 6 op de lijst van de christendemocraten in Rheden: ,,Dit is een mokerslag.’’



EERSTE STEMMEN UITGEBRACHT | Het is amper half acht in de ochtend als Toon ter Horst (69) het gemeentelijk stembureau in Gouden Handen in ’s-Heerenberg binnenwandelt. Het is, naast het gemeentehuis in Didam, het enige stembureau in de gemeente Montferland dat maandag en dinsdag open is. Lees meer.

MACHINE VERPLETTERT MAN | Een 32-jarige werknemer van een bedrijf in Bocholt is zondag tijdens onderhoudswerkzaamheden onder een neerstortende machine terechtgekomen. De man was op slag dood.



SUCCES VOOR RESTAURANTS | Drie restaurants uit deze regio staan voor het eerst in de lijst van Gault&Millau: Puur Sanh in Berg en Dal, Beaune in Rozendaal en Ovum in Grave. Voor de horeca na de twee coronajaren eindelijk weer een reden om een feestje te vieren.



LINDA FITTER VIER MAANDEN NA CHEMO | Linda Hakeboom merkt dat het licht bij haar weer aan is gegaan. Dat schrijft ze in een post op Instagram. Vier maanden na haar laatste chemokuur voelt de 36-jarige presentatrice zich weer sterker worden.



AUTOMOBILIST SLAAT OP DE VLUCHT | Een auto is maandagmiddag in een sloot terechtgekomen langs de Slaakweg in Arnhem. De automobilist is nergens meer te bekennen.



HARTVERWARMENDE HARTJES-ACTIE | Het is een drukte van belang in de werkplaats van Adri Velthorst. Waar normaal meubels gemaakt worden, is een groep vrijwilligers nu druk bezig met het maken van hartjes voor Oekraïne. Lees meer.

BOTIC VERSLAAT TOPPER | Botic van de Zandschulp heeft op het ATP-toernooi van Indian Wells de nummer 9 van de wereld verslagen. In de volgende ronde neemt de 26-jarige tennisser uit Wageningen het op tegen Miomir Kecmanović uit Servië.



DEZE VOETBALLER (21) GREEP NAAR DE BORST BIJ DERBY IN ARNHEM | Moeniale Sopacua zorgde zondagmiddag voor grote schrik tijdens de stadsderby tussen Arnhemse Boys en VDZ. De verdediger van Arnhemse Boys kreeg het benauwd en ging liggen. ,,Ik voelde ineens druk op mijn borst na een paar duels en ik kon ook niet goed meer ademen.’’ Lees meer.



GELREDOME-EIGENAAR MELDT ZICH VOOR VITESSE (EN NIET ALS ENIGE) | Diverse partijen tonen interesse in Vitesse. Dat stelt algemeen directeur Pascal van Wijk, nu de club te koop staat. Het geruchtencircuit draait volop, maar er is maar één partij die zich openlijk heeft gemeld: Michael van de Kuit, eigenaar van GelreDome. ,,Ik maak geen grapjes.”



SUPERBOEREN IN ACTIE | De Graafschap reist maandag in crisissferen af naar Kerkrade voor de uitwedstrijd tegen Roda JC (aftrap 20:00 uur). Kunnen de Achterhoekers een einde maken aan een slechte serie na de winterstop? Volg de wedstrijd via ons liveblog.



