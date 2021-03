Nieuws Gemist? ‘Kantelpunt nadert’ maar nog weken lockdown en lugubere vondst in Nijmeegse bouwput

CORONA-UPDATE | Schrijf deze maand maar af: het kabinet kijkt voor versoepelingen van de coronamaatregelen vooral naar volgende maand. ,,Het is niet verstandig om al vanaf volgende week nieuwe versoepelingen aan te kondigen’’, zei premier Mark Rutte vanavond tijdens de coronapersconferentie.



Rutte wil dus nog niet versoepelen, maar stelt wel: ,,Het kantelpunt nadert, het vaccin krijgt de overhand over het virus, dan wordt meer mogelijk.’’ Het kabinet hoopt dat de cijfers zich de komende weken gunstig ontwikkelen. Als dat gebeurt, kunnen met Pasen de terrassen weer open.



De dagelijkse update van de besmettingen en ziekenhuisopnames blijft een schommelend beeld vertonen. Vandaag waren er weer relatief weinig nieuwe besmettingen (minder dan 4000) maar liep het aantal opnames voor het eerst in vijf dagen weer op.

KINDERTEST | Een kindvriendelijke coronatest, hoe gaat dat in zijn werk? De testlocatie in Zevenaar geeft meer aandacht aan kinderen nu meer kinderen in de basisschoolleeftijd zich laten testen. ,,Je hoort ouders die doen alsof hun kind een trauma kan oplopen van zo’n test, maar zelfs bloedprikken is nog erger.’’



HORECABLUES | ‘Ons bier is zo koud als het hart van je ex’, staat er handgeschreven op een krijtbordje in café de 3Sprong. Maar het bier staat niet koud in de kroeg in Nijmegen, want de koeling staat al sinds oktober uit. De familie Sip heeft door de noodgedwongen coronasluiting een schuld van ruim 11.000 euro opgebouwd. Lees hun verhaal.



Jonge ondernemer Roy Heesen (30) had vorig jaar februari net zijn handtekening gezet voor zijn nieuwe eetcafé Las Fritas in Winterswijk, toen in maart de coronacrisis uitbrak en de horeca op slot ging. ,,Vorig jaar was ik wel zenuwachtig of ik het allemaal zou redden, hoor. Nu zit ik in de fase dat ik het allemaal gelaten afwacht.’’

Volledig scherm De eigenaren van cafe de 3 Sprong in Nijmegen zitten in de schulden door de coronacrisis. © Eveline van Elk

BRAZILIË VERLIEST | Het aantal coronadoden en -besmettingen in het Zuid-Amerikaanse land rijst opnieuw de pan uit. De zorg staat vrijwel in het hele land op instorten. Deskundigen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie slaan alarm. ,,Dit gaat niet alleen over Brazilië.’’



LUGUBERE VONDST | Een buurtbewoner stuitte zondagavond tijdens een wandeling met de hond in Nijmegen-Oost op tientallen botresten van mensen. ,,Hoe langer ik keek, hoe meer botten ik zag liggen.’’ Lees hier meer.



HARRY EN MEGHAN | Meghan Markle en prins Harry hebben in een openhartig interview met Oprah Winfrey een bom gelegd onder het Britse koningshuis. In het gesprek vertellen ze dat de koninklijke familie vreesde dat zoon Archie met een donkere huid geboren zou worden en dat Meghan suïcidaal was, maar geen hulp kreeg aangeboden. Lees hier meer.

KWESTIE BAZOER | De kwestie Riechedly Bazoer ettert voort bij Vitesse. De Arnhemse club biedt ‘nog geen uitsluitsel’ over de rentree van de door de club geschorste spelmaker in de selectie. In het kamp van de sterspeler heerst onvrede. Lees hier meer.



POLITICUS TREKT CONCLUSIES | De in opspraak geraakte politicus Peter Verdijk van lokale partij Arnhem Centraal stopt per direct met al zijn politieke activiteiten. Aanleiding is een bericht waarin hij SGP’ers een ziekte en langzame dood toewenste.

HET GESPREK | In de serie lijsttrekkersgesprekken die we voeren in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen was vandaag de beurt aan Cees van der Staaij van de SGP. Hij ging onder meer in op de Arnhemse kwestie en sprak zich uit tegen een coronapaspoort: ,,Gij zult u laten vaccineren, daar zijn wij scherp op tegen.’’

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.