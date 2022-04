Nieuws gemist? Katja vertelt over haar breuk met Freek en Lanny moet haar duurzame huis strippen

GROTE BRAND IN ARNHEM | Bij een meubel- en beddenzaak aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. Doordat de vlammenzee zich snel verspreidde, zijn ook nabijgelegen panden ontruimd. Zo’n 50 mensen werden geëvacueerd en zijn opgevangen in het Stadskantoor. Er zijn geen gewonden gevallen.

VASTGEBONDEN | De bewoner van een appartement in de Utrechtse wijk Lunetten die woensdagavond dood werd aangetroffen, is slachtoffer van een misdrijf. Flatgenoten vonden de man terwijl hij vastgebonden was. Enkele uren daarvoor is bewoner waarschijnlijk slachtoffer geworden van een babbeltruc, waarna zijn belager of belagers er vandoor gingen met zijn bankpas. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

WONING STRIPPEN | Lanny Olie uit Arnhem snapt er helemáál niets van. De afgelopen jaren heeft ze haar huurwoning in de Arnhemse Geitenkamp opgeknapt en verduurzaamd. Op eigen initiatief, betaald uit eigen portemonnee. En nu ze gaat verhuizen, moet bijna alles weer weg van woningcorporatie Portaal.

Lanny Olie gaat haar huurwoning verlaten en moet zelf aangebrachte verduurzamingen en verbeteringen weer afbreken.

FIETSER OVERLEDEN | Een 40-jarige fietser uit Doetinchem is vrijdagochtend omgekomen bij een aanrijding met een zwart busje op de Terborgseweg in zijn woonplaats. Het dodelijke ongeval vond rond 09.55 uur plaats op de kruising met de Havenstraat, vlak bij de oostelijke woonboulevard. Het slachtoffer, die op een elektrische fiets reed, is aangereden op een oversteekplaats voor fietsers waar ook verkeerslichten staan. Het is niet duidelijk wie door rood is gereden.

VIKTOR BRAND DOOR HET LINT | De normaal zo rustige Viktor Brand is gisteravond flink uit zijn slof geschoten tegen Hamid Kariouh, de Haagse bakker die groot in het nieuws kwam na Mr. Frank Visser doet uitspraak. Een jaar na de uitzending bleek de geluidsoverlast voor zijn buurvrouw alleen maar erger en heeft ze een TIA gehad van de stress.

Viktor Brand aan tafel bij Hamid.

LOODZWARE BARBECUE GESTOLEN | De enorme barbecuesmoker van restaurant Beneman is gestolen. Het apparaat, dat het restaurant uit Vragender gebruikt om op locatie vlees te bereiden, is in de nacht van donderdag op vrijdag met aanhanger en al ontvreemd. ,,Het moeten sterke jongens geweest zijn, want alleen de smoker weegt al ruim 1000 kilo.”

ROUW OM JONGE WIELRENNER | Het overlijden van een 16-jarige voetballer en wielrenner uit Bemmel is als een mokerslag aangekomen bij Sportclub Bemmel. De jongen kwam om het leven door een aanrijding op de kruising Waaldijk-Van der Mondeweg in Haalderen terwijl hij op zijn racefiets zat. Hij overleed donderdag. ,,Het nieuws heeft er bij ons ingehakt. Vooral bij de spelers van zijn team en zijn leeftijdsgenoten uit andere elftallen”, zegt voorzitter Arno van Heusden.

NEC VRAAGT HULP | NEC kampt met een schadepost van ruim een miljoen euro. Om die af te wenden, roept de Nijmeegse voetbalclub de hulp van supporters in. Hen wordt gevraagd af te zien van compensatie voor zes duels die ze door corona en het instorten van het uitvak moesten missen. Supporters reageren op social media kritisch op de oproep van de club. Een enkeling toont begrip (‘De club heeft het nodig’), een meerderheid stelt dat NEC ‘niet bij de achterban moet gaan bedelen’.

RADIOACTIEF GAS | Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start dit jaar een onderzoek naar de aanwezigheid van radongas in gebouwen en woningen in het rivierengebied. Vooral in dit gebied, en in Zuid-Limburg, komt het radioactieve gas in hogere concentraties voor dan in de rest van het land. Wie het gas vaak en veel inademt, heeft een hogere kans op longkanker. Geschat wordt dat het jaarlijks om drie- tot vierhonderd mensen gaat die kanker oplopen als gevolg van langdurige blootstelling aan het gas.

KATJA OVER SCHEIDING | Katja Schuurman (47) straalt in Costa!! en dat is opmerkelijk, want de opnames vonden plaats toen haar huwelijk op springen stond. Na de scheiding was ze alleen maar bezig met overleven. ‘Dat Freek zich al snel weer op het liefdespad begaf, vond ik pijnlijk en ingewikkeld’, vertelt ze in ons weekendmagazine Mezza.