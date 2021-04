Nieuws gemist? Kiki’s grote liefde stapte uit het leven vanwege dubbelleven en zwerfkeien voor vermoorde Shelley

Meeste coronabesmettingen sinds begin januari | Met 8966 nieuwe besmettingen noteert Nederland het hoogste aantal in één etmaal in ruim drie maanden. Ook trendmatig gaat de ontwikkeling de verkeerde kant uit. Daarmee lijken versoepelingen op korte termijn een utopie. Het goede nieuws: op de ic’s daalt het aantal nieuwe patiënten iets. Lees hier al het coronanieuws.

Het vertrek uit Afghanistan is volgens generaal Peter van Uhm te vroeg | Peter van Uhm, de generaal in ruste die zijn zoon verloor in de oorlog in Afghanistan, is opvallend kritisch over het besluit om alle Westerse militairen uit het land te halen. De kans is volgens hem zeer reëel dat de taliban er opnieuw weer aan de macht komt. ,,Ik denk dat onze hele aanwezigheid in Afghanistan niet voor niks is geweest. Maar de terugtrekking nu is ongelukkig. Maar het overlijden van mijn zoon was niet voor niks.’’

Volledig scherm Postbezorger 'Appie' krijgt van Rosa Jurgens (links) uit de Nijmeegse wijk Hazenkamp een cheque overhandigd ter waarde van 3.250,70 euro. © Paul Rapp

Afscheidscadeau van 3000 euro | Een sprakeloze Abdelouahhab ‘Appie’ Kerkri. Na ruim twaalf jaar vertrekt de 45-jarige pakketbezorger uit de Nijmeegse wijk Hazenkamp. Als dank voor al zijn jaren vrolijkheid, arbeidsvreugd en betrokkenheid zamelde de buurt geld in voor een afscheidscadeau. De opbrengst? Ruim 3000 euro voor ‘Appie’, zijn vrouw en vijf kinderen.

NEC-fans moeten bij stadion rivaal Vitesse coronatest doen | Supporters van NEC kunnen binnenkort weer naar het stadion als het aan voetbalbond KNVB ligt. De thuiswedstrijd van hun favoriete club tegen NAC op maandag 3 mei wordt waarschijnlijk toegevoegd aan de pilot van de rijksoverheid met testbewijzen. Maar dan moeten ze zich wel laten testen in het supportershome van Vitessefans bij GelreDome in Arnhem.

Kiki’s grote liefde stapte uit het leven vanwege zijn dubbelleven | Kiki Scheepens’ grote liefde pleegde plotseling zelfmoord. Op zoek naar antwoorden, ontdekte ze het ontluisterende en schokkende verhaal achter zijn zelfgekozen dood. ‘Hij leidde een bizar dubbelleven.’ Nu wil ze mensen waarschuwen.

Hoe dorpsgarage Sukkel het al 100 jaar volhoudt | Een echt oud Oosterbeeks familiebedrijf. Garage Sukkel bestaat op de dag af 100 jaar. Tobias Sukkel, kleinzoon van de oprichter, geeft toe dat dit best bijzonder is. ,,Want veel bedrijven om ons heen zijn omgevallen.” Zijn geheim? ,,Altijd met twee benen op de grond blijven staan.’’

Volledig scherm Garage sukkel in Oosterbeek bestaat 100 jaar. © Rolf Hensel

Als de Holländer niet meer naar de schnitzel kunnen komen... | Als de Holländer niet meer naar de schnitzel kunnen komen, dan komt schnitzel toch naar de Holländer? Onder dit motto gaat Imbiss Peters in Kranenburg, die al veertig jaar bestaat, vrijdag, zaterdag en zondag met zijn populaire schnitzels de grens over.

Slechts een 5,9 krijgen gemeenten van hun eigen inwoners | De gemeente scoort in een peiling van de drie regionale dagbladen in Oost-Nederland een gemiddeld rapportcijfer van 5,9. De meeste inwoners zien hun gemeente als belangrijk tot zeer belangrijk, maar de ergernis over tal van zaken neemt toe en de stelligheid over het nut van een zelfstandige toekomst bij veel mensen daardoor af.

Volledig scherm Versierde zwerfkeien ter ere van de vermoorde Shelley Bosch (22). Ze was gek op het koningshuis, en haar lievelingskleur was zwart en rood. Kirsti Hoet maakte samen met tientallen andere Nederlanders deze keien. © Kirsti Hoet

Tientallen zwerfkeien voor vermoorde Shelley uit Ede | Versierde zwerfkeien: een klein maar veelzeggend gebaar om de moeder van de vorig jaar vermoorde Shelley uit Ede een hart onder de riem te steken. Dat idee van Kirsti Hoet is aangeslagen. Na een oproep op Facebook zijn er in enkele weken tijd tientallen stenen gemaakt. Niet alleen vanuit Ede, maar vanuit heel Nederland.

Arcadisrapport schuift alle bezwaren over granuliet aan de kant | De stort van granuliet in de plassen van Over de Maas heeft geen negatief effect op mens en de natuur. Dat blijkt uit het langverwachte onderzoek van Arcadis naar granuliet, een restproduct uit asfaltverwerking. Het is opnieuw een onderzoek dat zegt: hier is niets mis.