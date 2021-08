Nieuws gemist? Kind valt van dak flat; gevonden dode mogelijk omgebracht; ramkrakers slaan vier keer toe

STREECKERIJ AANGESTOKEN Een man uit Delft die wordt verdacht van het in brand steken van Streeckerij De Betuwe in Wadenoijen, heeft zich woensdag bij de politie gemeld. Onder meer de horeca en de bijzondere inventaris van het bedrijf gingen in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen op.

In het Tielse Wadenoijen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een brand gewoed

NEDERLAND GEEN HOOGRISICOGEBIED MEER Nederland is met ingang van zondag geen hoogrisicogebied meer voor Duitsland. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft dat gisteren bepaald.

MM HUIJBREGTS AANGEVALLEN Cabaretier en televisiepersoonlijkheid Marc-Marie Huijbregts is vanochtend op de Herengracht in hartje Amsterdam aangevallen. Dat laat hij weten op sociale media. Hij is ongedeerd, maar wel geschrokken en nog ‘een beetje in de war’.

BAKKER BART IS TERUG Na een paar jaar afwezigheid keert Bakker Bart terug op de plek waar het ooit allemaal begon: in winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen. ‘Ik hoor dat mensen de Bakker Bart gemist hebben.’

Nieuwe Bakker Bart.

DOOR ALLE DIEREN GEBETEN Een kleine 40 jaar is hij verzorger in Burgers’ Zoo: ‘Vrijwel alle dieren hebben me gebeten.’ Burgers’ Zoo-medewerker Jan Veldhuis (60) viert zijn veertigjarige jubileum. ‘Ik kijk niet uit naar mijn pensioen.’ Lees hier zijn bijzondere verhaal.

Jan Veldhuis werkt 40 jaar bij Burgers Zoo.

RAMKRAKERS SLAAN VIER KEER TOE Nijmegen, Lent en Gendt zijn in de nacht van donderdag op vrijdag geteisterd door ramkrakers. Zij sloegen toe op vier plekken. In Nijmegen is flinke schade ontstaan bij een cafetaria aan de Sint Jacobslaan en bij De Vereeniging aan het Keizer Karelplein. Kapperszaak Ami Kappers was aan de Frankrijkstraat in Lent het doelwit en in Gendt de kantine van voetbalclub De Bataven aan de Nijmeegsestraat. Zie in de video hoeveel schade er ontstond.

OPZETTELIJK AANGEREDEN Een fietsster is vrijdagmiddag aangereden door een automobilist op de Zuiderdreef in Wijchen. De automobilist is daarna doorgereden. De politie vermoedt dat de bestuurder de vrouw opzettelijk heeft geraakt met zijn auto. De twee kennen elkaar. Er zou sprake zijn van een lang slepend relationeel conflict. Later op de middag heeft de bestuurder zich alsnog gemeld bij de politie.

GEVONDEN MAN DOOD DOOR MISDRIJF De politie denkt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf bij het lichaam dat vrijdagochtend werd gevonden op het Beggelderpad bij Breedenbroek (bij Dinxperlo).

KIND VALT VAN DAK FLATGEBOUW Een jong kind is vrijdagmiddag gewond geraakt toen het uit een flat aan de Nieuwe Maanderbuurtweg in Ede viel. Dat meldt de politie.

GOUDEN REGEN Het was weer een gouden dag voor de Nederlandse equipe in Japan. De medaille-oogst werd vandaag wederom flink uitgebreid met twee gouden, een zilveren en twee bronzen plakken. Harrie Lavreysen kroonde zich tot de koning van de sprint, terwijl de hockeysters het olympisch goud weer terug veroverden.

Hockeygoud en goud voor Harry Lavreysen bij het baanwielrennen