Nieuws gemist? Kinderen blij want Sint is in het land • Zorgpremie flink omhoog • Patiënt te zwaar

HET IS ZO VER! SINT IS GEARRIVEERD | Het was even lastig voor de Sint zoals veel kinderen wel hebben gezien in het Sinterklaasjournaal. Maar uiteindelijk is het gelukt en is de goedheiligman ook in onze regio aangekomen. Heel veel blije gezichten en grote verwachtingen.

WINKELPANDEN STORTEN IN | In het centrum van de Noord-Franse stad Lille (Rijsel) zijn vanochtend twee panden ingestort. Dat gebeurde voordat de winkels openden en vooralsnog lijken er geen slachtoffers te zijn gevallen. De 35-jarige Danielle Fictorie uit Utrecht sliep in een hotel dat aan een van de ingestorte gebouwen grenst. ,,Het was vanochtend één grote chaos.”

WAT IS ER AAN DE HAND IN HAAFTEN? | De brand in een vrachtwagen van een transportbedrijf maakt deel uit van het politieonderzoek naar zware geweldsincidenten die de laatste tijd Haaften teisteren. In het West Betuwse dorp werd afgelopen week een vrouw in de deuropening neergeschoten en zorgde een dag later een grote knal even verderop voor een vernielde gevel. In dat laatste huis woont familie van de transportondernemer, bevestigt een bedrijfswoordvoerder.

AVONDKLOKBOETE VERSCHEURD | Honderden overtreders van de avondklok hoeven de boete die is uitgeschreven tijdens de lockdown vorig jaar niet meer te betalen. Het Openbaar Ministerie heeft ze per ongeluk verscheurd.

AUTO'S BRANDEN WEER | Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag goed raak in Arnhem-Zuid: in nog geen uur tijd werden er drie auto’s in brand gestoken. Vorige maand gingen er in diezelfde wijk ook al zeven auto’s in vlammen op.

PREMIE FLINK OMHOOG | Bij de vier grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ gaat de zorgpremie van de basisverzekering fors omhoog, tot wel tien euro per maand. Collectief verzekerden zijn dubbel de klos, zo constateert zorgvergelijker Independer. De collectiviteitskorting van 5 procent vervalt volgend jaar.

DIGITAAL NAAR ZIEKENHUIS | Een bezoek aan een polikliniek van een ziekenhuis is binnenkort zo vaak als mogelijk digitaal. Alleen als de aanwezigheid van een patiënt noodzakelijk is, mogen artsen patiënten in de ziekenhuizen ontvangen. Dat is althans de insteek van zorgverzekeraar Menzis voor het komend jaar.

DUTJE MIDDEN OP SNELWEG | Een automobilist kreeg het afgelopen nacht voor elkaar midden op de A12 bij Utrecht zijn auto stil te zetten en in slaap te vallen. De man is door de politie opgepakt.

STEL GESCHEPT IN ARNHEM | Een man (60) en vrouw (53) uit Arnhem zijn vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Jansbuitensingel in hun woonplaats. De twee voetgangers werden geschept door een 32-jarige automobilist uit Westervoort.

WAT EEN MOOIE TROUWDAG | ,,Het is een belachelijk groot feest, zoals je het anders alleen in een film ziet.” De ongeneeslijk zieke Mariska Peters (36) heeft er amper woorden voor hoe haar trouwdag vrijdag uitpakte. Bij landgoed Bergzicht op de grens van Heumen en Molenhoek gaf ze haar Jordy het jawoord. Daarna zette ze het mes in een enorme taart vol rozen.

ZORG HEEFT HET LETTERLIJK ZWAAR | De helft van de Nederlanders is te dik. De zorg past zich aan met stevigere bedden en personeel gaat op cursus om zich niet te vertillen. Toch doen zich steeds vaker schrijnende situaties voor met extreem zware mensen die niet goed geholpen kunnen worden of zelfs niet welkom zijn.

EXTRA AFLEVERING PODCAST APPIE | Appie A. werkte na zijn dubbele moord in een Albert Heijn in Oosterbeek als conciërge op een middelbare school. Dat blijkt uit een extra aflevering van de succesvolle podcast Appie, van maker Marc Adriani, in samenwerking met De Gelderlander en AD. De supermarktovervaller was op dat moment de meest gezochte misdadiger van het land.

