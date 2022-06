Nieuws Gemist? Klant duwt winkelwagen tegen overvaller; gezicht van Justin Bieber deels verlamd

teruglezen | videoGeen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 11 juni.

BEHEERDER BLIJKT OPLICHTER Bewoners van zeker negen appartementencomplexen in en om Nijmegen zijn opgelicht door hun beheerder. Die maakte tienduizenden euro’s, mogelijk zelfs tonnen, over naar zijn eigen rekening.

HELDENDAAD Twee jongemannen hebben vrijdagavond geprobeerd de AH in Hellendoorn te overvallen. Een caissière werd daarbij door een gemaskerde man met een op een pistool lijkend wapen bedreigd, tot een klant ingreep.

MACHINIST VOOR EEN DAG De verslaggever staart wat onwennig naar de stuurknuppel van de machinist als hij net plaats heeft genomen achter de treinsimulator waarmee de NS op tournee in het land is om personeel te werven. Machinist en instructeur Mark van Dooren maant tot spoed, ook omdat het storm loopt van mensen die even voor machinist willen spelen. ,,Effe snel weg van die overweg.”

MOTORRIJDER Een motorrijder is vanochtend overleden na een aanrijding met een auto bij het dorp Ederveen, tussen Ede en Veenendaal. Het slachtoffer kwam rond 10.00 uur in botsing met een auto op de Brinklanderweg.

ZOMER KOMT ERAAN Na een kletsnat Pinksteren wordt het dit weekend rustig weer met een vleugje zomer. Vooral vandaag kan de temperatuur oplopen en is er veel zon, voorspelt Weerplaza. Het is de voorbode van een warme week.

BOERENLEIDER VOORSPELT RAMP ‘Het wordt een ramp’. Boerenleider Bart Kemp uit Ede denkt dat de plannen voor het kabinet om stikstof te verminderen en het platteland ingrijpend te veranderen, onhaalbaar zijn. ,,Het is de botte bijl, gecombineerd met wensdenken.”

STIERENKUILEN Wandelaars lopen er doorgaans achteloos voorbij maar Jeroen Helmer van Ark Natuurontwikkeling is gefascineerd door de mysterieuze kuilen, die op veel plaatsen in de Gelderse Poort te vinden zijn. Graag vertelt hij het meeslepende verhaal achter deze ‘stierenkuilen’.

Volledig scherm Stieren draaien in stierenkuil bij de Bisonbaai. Foto uit 2018. © Jeroen Helmer/Ark Natuurontwikkeling

GILLIS Dankzij realitysoap Massa is Kassa groeide Peter Gillis uit tot een nationale knuffelbeer. In werkelijkheid is de eigenaar van Vakantiepark Arnhem het toonbeeld van ondermijning, zeggen burgemeesters. ,,Hij heeft een verdienmodel.”

Volledig scherm Portret van Peter Gillis en zijn partner Nicol Kremers. © ANP

BOEREN AAN DE DEUR BIJ MINISTER Boze boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Tientallen trokken met trekkers naar de woning van de minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal in Hierden, bij Harderwijk. Kamerleden vinden het protest onaanvaardbaar.

Beelden van het boerenbezoek aan huis:

ANOUK IS GETROUWD Voor de derde keer, maar vol overtuiging. Ondanks het leeftijdsverschil met basketbalcoach Dominique (28) en ondanks haar eerdere ervaringen. Ze gaven elkaar vandaag het jawoord tijdens het concert op het Malieveld. ‘Er zullen meer van dit soort mannen zijn, maar ik heb ze in míjn leven nog nooit ontmoet.’

VERMISTE VROUW TERECHT De 27-jarige Ann Lilian Atkinson uit Zwammerdam is na een halfjaar vermist te zijn geweest gevonden in een woning in Amsterdam.





Ann Lilian werd na een anonieme tip door de politie gevonden in een woning in Amsterdam. De eigenaar van deze woning is een 65-jarige man. Hij is aangehouden op verdenking van mensenhandel.

VIRUS TREFT BIEBER Justin Bieber heeft het syndroom van Ramsay-Hunt. Dat meldt hij zelf op Instagram. Daardoor is zijn gezicht gedeeltelijk verlamd.

