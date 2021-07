Nieuws gemist? Koe zwemt 100 kilometer door wassende water van de Maas en afgewezen Vitessetalent naar Duitse topclub

WATER, WATER EN NOG EENS WATER | Het zal niemand ontgaan zijn: er is hoogwater in alle rivieren. Nadat het een paar dagen geleden helemaal misging in Limburg, was er even de vrees dat het ook hier niet goed zou aflopen. Inmiddels lijkt alles onder controle bij Maas, Rijn en Waal. De recordhoogte van 1993 wordt niet gehaald, denken ze. Toch is voorzichtigheid geboden. De burgemeester van Mook en Middelaar heeft bijvoorbeeld een noodverordening uitgevaardigd om ramptoeristen te kunnen weren. En bij Groeningen moest de dijk flink versterkt worden om een overstroming te voorkomen.

Volledig scherm Kijken naar het hoogwater is een populair uitje op deze zonnige zaterdag, zoals hier in Cuijk. © Ed van Alem

KOE ZWEMT 100 KILOMETER DOOR DE MAAS | Een opmerkelijke prestatie van een Limburgse koe. Het beest kwam bij Echt (Midden-Limburg) in het water terecht en werd daarna meegevoerd door het water. 100 kilometer verder, bij Escharen, zag een fietser de koe bijna kopje onder gaan en waarschuwde de brandweer. Die haalde de verdwaalde zwemmer uit het water. Het beest bleek er zonder kleerscheuren van af te zijn gekomen en is weer opgehaald door de boer uit Echt.

KAPJE OP OF KAPJE AF? | Drie weken geleden mocht eindelijk dat mondkapje af. Op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand kunt houden. Maar de besmettingscijfers stijgen explosief. Veel zorginstellingen besluiten daarom een mondkapjesplicht in te stellen, tegen de RIVM-richtlijnen in. Op straat en in winkels worden mensen die het kapje stug blijven dragen gezien als malle eppie, zeggen ze: ,,Maar ik wil op vakantie.”

SPANNING OM TWEELING | De twee maanden oude tweeling van GTST-acteur Ferri Somogyi is onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Een van de jongetjes lag zelfs enige tijd op de intensive care aan de beademing. Hij moest bovendien worden behandeld in een ander ziekenhuis, waardoor de ouders moesten pendelen tussen de locaties én hun dochter Véda (2) thuis. ‘Het was echt even overleven’, schrijft hun moeder Noëlle op Instagram. Lux en Imre werden afgelopen mei te vroeg geboren na 35 weken zwangerschap, maar maakten het aanvankelijk goed. Het beruchte RS-virus zorgde echter voor een flinke terugval.

Volledig scherm Ferri Somogyi en Noëlle. © BrunoPress

NIET GOED GENOEG VOOR VITESSE, NU NAAR BUNDESLIGA | Abdulaziz Sesay, 16 jaar, woonachtig in de Arnhemse wijk Malburgen, tekent een 3-jarig contract bij de Duitse topclub Bayer Leverkusen. En dat is best opmerkelijk te noemen, want bij Vitesse viel hij af na vijf jaar jeugdacademie. ,,Veel mensen waren verrast dat Vitesse niet verder wilde met Abdul. Wij ook”, bekent Forza Sports Group-zaakwaarnemer Ryan Sardjoe. ,,Gelukkig volgde er snel een goed gesprek met Go Ahead Eagels. Dat Go Ahead hem wilde, gaf rust.” En het werd nog mooier, want toen meldde Leverkusen zich. En dus mag Sesay zich nu gaan bewijzen in Duitsland.

MAX DOET HET WEER | Max Verstappen heeft op Silverstone geschiedenis geschreven. De Nederlander werd de eerste Formule 1-coureur ooit die een sprintrace won. Door een uitstekende start versloeg hij Lewis Hamilton en pakte hij drie punten voor het wereldkampioenschap. Waar ze bij Mercedes hoopten op Silverstone het gat met Verstappen te verkleinen, werd het verschil in de WK-stand een dag vóór de traditionele grand prix juist een punt groter. En niet Hamilton, maar Verstappen start in de race van pole position.