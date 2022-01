Nieuws Gemist? Komiek Saget overleden, superjacht strandt opnieuw en dode bij ongeluk met krik

MONDKAPJE MOET MEDISCH | Twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie lijkt ook Nederland serieus voor de professionele mondmaskers te kiezen. Het OMT adviseert nu dat iedereen vanaf 13 jaar binnen een medisch mondmasker moet dragen, en ook buiten op drukke plekken. Lees meer.



Voor wie de draad kwijtraakt in het woud van gezichtsbedekkingen, hebben we alle soorten en maten en regels nog eens op een rijtje gezet.



KOMIEK BOB SAGET OVERLEDEN | De Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is overleden, meldt de politie in de Amerikaanse staat Florida. Saget drukte tientallen jaren zijn stempel op het Amerikaanse komedielandschap. Je kent hem wellicht als vader Danny Tanner in de komedieserie Full House. Hij is 65 jaar geworden.

REL OM POEPENDE VROUW | Roy Kappert is overdonderd door de honderden reacties die hij kreeg nadat een vrouw voor zijn horecazaak in Doesburg poepte. ,,Heel indrukwekkend”, zegt de eigenaar van Stadsbierhuys De Waag. Hij heeft zelfs even getwijfeld of hij de Facebookpost over het voorval moest verwijderen nadat hij onder meer was uitgemaakt voor NSB’er. Lees meer.



Volgens de woedende vrouw was het openbaar toilet in het stadje buiten werking. Een woordvoerder van de gemeente zegt echter dat de wc gewoon open was.



De veelbesproken actie werd vastgelegd:

OMIKRON? LET HIEROP BIJ JE KIND | De omikronvariant kent wat andere symptomen dan de eerdere coronavirussen. Hoofdpijn, vermoeidheid en een ‘ruwe keel’ zijn óók klachten die kunnen wijzen op een besmetting. Lees meer.



CORONA-UPDATE | In het hele land werden tussen zondagochtend en maandagochtend 27.993 positieve tests geregistreerd. Dat is geen record, maar wel voor een maandag. Het aantal opgenomen patiënten in de ziekenhuizen steeg voor het eerst in een week. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames valt in de regio mee. Lees bij in ons liveblog.



BOOSTER ZONDER AFSPRAAK IN DOETINCHEM | Mensen kunnen vanaf woensdagmorgen 8.00 uur zonder afspraak een boosterprik halen in de nieuwe GGD-locatie (Wormskamp) aan de Havenstraat in Doetinchem. Her is na Duiven en Venray de derde plek in de regio waar dat kan.



DEZE KLEDINGZAAK GAAT OPEN | Steeds meer ondernemers worden ongeduldig nu hun zaak al weken op slot zit. Kledingwinkel FEM Fashion in Doetinchem opent zaterdag 15 januari om 10 uur ’s morgens de winkel. ,,Uit protest’’, zegt eigenares Femke Angenent. ,,Het wordt tijd de rug te rechten.’’ Lees hier haar verhaal.



ANNE-MARIJE HELPT OUDEREN WEER AAN HET WERK | Anne-Marije Buckens (33) heeft ruim tien jaar een bedrijf in Arnhem waarmee ze 50-plussers aan werk helpt. Ze schrijft voor ons over de mensen die ze ontmoette en aan werk heeft geholpen. Johan was haar oudste cliënt tot nu toe. ‘Ik vergeet nooit hoe trots hij was dat hij op 84-jarige leeftijd een nieuwe baan kreeg.’



Maak hier kennis met Anne-Marije:

WERKEN VANUIT JE CAMPER | Een bedrijf runnen vanaf de mooiste plekjes in Europa. Het was een grote stap, maar Frans en Ita Pronk uit Elst deden het gewoon. Een camper kopen, zorgen voor stroom en verbinding, en gaan. Nu lopen vakantie en werk, privé en zakelijk, volledig door elkaar.



MAC DE MIST IN MET SLOGAN | Geen hamburger voor een prikkie, maar een hamburger ná een prikkie. Onder dat motto hield de McDonald’s in Bergen op Zoom dit weekend een opmerkelijke actie. Wie zich net had laten vaccineren zou 50 procent korting krijgen op een burger. De actie is vandaag per direct stopgezet.



HALLO NIEUW KABINET | Het kabinet-Rutte IV staat 299 dagen na de verkiezingen op het bordes van paleis Noordeinde. Van de twintig ministers zijn veertien gezichten nieuw als minister, veel van hen zijn ook nieuw in Den Haag. Lees meer.



Zo verliep de beëdiging:

STAKING MAASVEREN VALT ZWAAR | Het arbeidsconflict bij de Maasveren gaat de zevende week in. Gebruikers van de veerponten raken steeds meer gefrustreerd over de staking. Onder hen Bas Reijers uit Dreumel, die dagelijks zestig kilometer moet omrijden. ,,In het begin merkte je dat iedereen sympathie had voor de veermannen en hun strijd. Maar dat neemt rap af.’’



SCHEEPVAART LIGT STIL | De scheepvaart op de Maas bij Belfeld en Roermond is maandag gestremd vanwege hoogwater dat zondag sneller steeg dan verwacht. Lees meer.



SUPERJACHT STRANDT OPNIEUW | Het enorme jacht Galactica van Heesen Yachts uit Oss kan opnieuw niet onder een brug door. Ditmaal past de boot niet onder de brug bij Heusden. Galactica en de duw- en trekboten zijn daarom weer omgedraaid. Het jacht, de duwboot en de sleper wachten tot eb vanavond op het laagste punt is, dat scheelt 25 centimeter.



VOETBALPODCAST | Omikron houdt ook het voetbal in z’n greep. Trainingskampen van NEC en Vitesse zijn voortijdig beëindigd, wedstrijden worden afgelast en het amateurvoetbal ligt voorlopig nog wel op z’n gat.Onze clubwatchers praten je bij in aflevering 11 van De Gelderlander Voetbalpodcast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

DODELIJK ONGELUK DOOR KRIK | Een 53-jarige man uit Rotterdam is maandagochtend om het leven gekomen toen zijn auto van een krik viel op de Gordelweg in Rotterdam. De krik is nog door onbekende oorzaak ingezakt.



RICO EN BADR NIET MEER IN GELREDOME? | De stap van Glory staat los van de coronapandemie, zegt topman Scott Rudmann. De kickboksorganisatie wil zelf in de hand houden welke sancties aan sporters worden opgelegd als zij op doping worden betrapt. Daarom kiest ze voor het buitenland.



RAI VLOET WAS BESTUURDER BIJ FATAAL ONGELUK | Heracles-voetballer Rai Vloet zat achter het stuur tijdens het ongeval op de snelweg A4 in november vorig jaar waarbij een jongen van 4 jaar om het leven kwam. Dat bevestigt de politie Noord-Holland maandag. Lees meer.



De voetballer zegt zelf dit over de zaak:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.