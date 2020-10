NIEUWS GEMIST? Komt Rutte met nieuwe coronamaatregelen; ‘bom’ onder Nijmeegse brug

‘BOM’ ONDER BRUG Een gevonden voorwerp onder een viaduct van de Neerbosscheweg in Nijmegen, dat werd gezien als mogelijk explosief, is ontmanteld. Onderzoek van de EOD toont aan dat het gaat om een jerrycan met een benzineachtige vloeistof met daarop een ontsteker. Het verkeer kan weer over de brug rijden. Dat was urenlang niet mogelijk. De politie zette een groot gebied rondom het vermeende explosief namelijk uit voorzorg af.

Volledig scherm De EOD bij het mogelijke explosief in Nijmegen. © Persbureau Heitink

IEDEREEN WIL DE CORONA-APP De app CoronaMelder, die sinds zaterdag in heel Nederland te gebruiken is, is in één dag al meer dan 700.000 keer gedownload. Daarmee komt het totaal aantal gebruikers op 2,2 miljoen. De CoronaMelder waarschuwt mensen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus.

ALS JE ZOON NOOIT MEER THUISKOMT Nog snel even op de scooter een blikje Red Bull halen, dacht Sam op 11 mei van dit jaar. De aansnellende tram zag en hoorde de 18-jarige jongen niet. Aan zijn leven kwam veel te vroeg een einde. Familie en vrienden willen nu dat er slagbomen komen bij de tramovergang in Nieuwegein.

ILLEGALE FEESTEN De ernst van het stijgend aantal coronabesmettingen is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Terwijl het virus opnieuw terrein wint en de reguliere ziekenhuiszorg steeds verder onder druk komt te staan, slaan op verschillende plekken in Nederland groepen mensen de coronamaatregelen in de wind. De politie moest een einde maken aan tenminste vijf feesten. Ook vinden er nog steeds grote kerkdiensten plaats.

Volledig scherm Deze foto van het afbreken van het feest bij Ede deelde de politie online. © Instagram Politie Ede

CORONASNELTEST AAN DE DEUR Een coronateststraat voor horecaklanten: horecabaas Khalid Oubaha wil samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen gaan onderzoeken of zoiets mogelijk is. Hij heeft zelf daarvoor een optie genomen op 21.000 goedgekeurde sneltesten, waarmee klanten binnen een kwartier een testuitslag kunnen krijgen.

KOMEN ER NIEUWE CORONAMAATREGELEN Het overleg tussen diverse kabinetsleden en deskundigen is Zondagavond afgerond. Premier Rutte heeft per fiets de ambtswoning verlaten. Onduidelijk is of er besloten is tot extra maatregelen over te gaan. Maandag volgt er ook nog een advies van het Outbreak Management Team. Het afgelopen etmaal zijn er 6378 nieuwe besmettingen geregistreerd, iets minder dan gisteren, maar nog steeds erg veel. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.

LEKKERE LEESVERHALEN Als je ook de mooiste leesverhalen nog even wil doornemen, klik je op De beste verhalen van dit weekend.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.