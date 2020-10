Nieuws gemist? Koninklijk paar terug van vakantie en opnieuw flink meer coronabesmettingen

CORONAKAART Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is opnieuw flink gestegen. Bij het RIVM zijn in Nederland 8141 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, 152 meer dan gisteren. In het verspreidingsgebied van De Gelderlander lag opnieuw rond de 650. Enkele gemeenten in de Achterhoek beginnen daarbij aanzienlijk roder te kleuren. Zo testten ten opzichte van vrijdag 27 extra mensen positief in Bronckhorst.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

KONINKLIJKE VAKANTIE AFGEBROKEN Koning Willem-Alexander en koningin Máxima besloten hun vakantie in Griekenland af te breken. In het land en in politiek Den Haag stak een storm van kritiek op toen bleek dat ze met het regeringsvliegtuig naar Athene vlogen voor een vakantie, terwijl Haagse bewindslieden Nederlanders met klem opriepen zo veel mogelijk thuis te blijven vanwege de corona-crisis en zo min mogelijk naar het buitenland te reizen. De koning en koningin kwamen zaterdagavond terug in Nederland.

Volledig scherm Het vakantiehuis van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in de Zuid-Griekse plaats Kranidi. © ANP

ZANGPROTEST De jonge evangelist Daniël van Deutekom is fel tegen een zangverbod in kerken. Want zingen is essentieel voor de geloofsbelijdenis, is zijn overtuiging. En hij verafschuwt een dwingende regering: ,,Wereldwijd worden zoveel christenen vervolgd door hun overheid.’’ Vier uur voordat Nederland in gedeeltelijke lockdown ging, stond hij met een paar honderd man in Den Haag. Om te zingen. Want zingen, zo bepleitte hij vorige week in een emotionele video, dat is een essentieel onderdeel van het geloof. ‘Word wakker, christenen’, riep de 24-jarige predikant uit Westervoort in tranen aan het einde van het filmpje.

Volledig scherm Evangelist Daniël van Deutekom. © Gerard Burgers

HOMOSTEL WEGGEPEST Een homostel zegt te zijn weggepest uit Babberich. Scheldpartijen, stenen over de schutting, ballen tegen de garagedeur. ,,We voelden ons niet prettig”, zegt Coenraad de Roij-Sritongh (60). ,,Je kon erop wachten dat het een keer mis zou gaan. Dat risico wilde ik niet nemen.” Het homostel woonde nog geen jaar in de voormalige pastorie van Babberich.

Volledig scherm Coenraad de Roij en zijn man Katawut Sritongh in de tuin van de pastorie. Na een reeks pesterijen vertrekt het stel uit Babberich. © Jan Ruland van den Brink

WOLF IN KRANENBURG Heeft de wolf zich in het Reichswald gesetteld? Die vraag ligt voor, nu eind vorige maand drie schapen in Kranenburg zijn doodgebeten. Mogelijk door honden, maar niet uit te sluiten valt dat de dader een wolf is, zo meldt de Kleefse krant NRZ. Daarom heeft het Landesamt für Umwelt und Naturschutz stukjes schaap opgestuurd naar het Senckenberg Institut in Gelnhausen voor een genetisch onderzoek.

Volledig scherm Heeft een wolf zich in Kranenburg gesetteld? © ANP

GEEN GRIJZE PIET IN ARNHEM De Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz legt zich neer bij de wil van de Arnhemse gemeenteraad: Grijze Piet is van de baan. Op zaterdag 14 november zwaait Sint vanaf de Rijn naar de kinderen met een boot met vijftien roetveegpieten, zo kondigt secretaris Albert van den Brul aan. ,,Op 1,5 meter afstand.”

Volledig scherm Grijze piet is niet welkom in Arnhem. © Rolf Hensel

DE MEILANDJES Tv-persoonlijkheid Erica Renkema kan onmogelijk zonder haar echtgenoot Martien Meiland, maar verlangt soms toch naar iemand met wie ze het amoureuze pad kan bewandelen. Mits hij moeiteloos bij de rest van de Meilandjes past. ‘Als een soort gezinsuitbreiding.’ Maar van een open huwelijk is geen sprake. ,,Nee joh, dat vind ik zo ranzig klinken! En dan moet er toch ook sprake zijn van een seksuele relatie en dat is bij ons niet het geval. Ons huwelijk is meer een zakelijke beslissing geweest, want wij zijn vooral elkaars beste vrienden.”

Volledig scherm Erica Meiland © Talpa