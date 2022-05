Nieuws Gemist? Koninklijke familie rouwt om 19-jarige; de eerste superster van Vitesse

RUZIE OM ASFALTFABRIEK | Asfaltfabriek APN en de gemeente Nijmegen ruziën over een snelle sluiting van de fabriek, om een eind te maken aan de overlast. Wethouder Vergunst zegt nu dat er niet wordt onderhandeld over uitkoop, maar volgens de fabriek zijn er concrete afspraken gemaakt over een snelle verkoop.



DRONES | Alle gevangenissen krijgen een systeem waarmee drones gedetecteerd kunnen worden. Criminelen gebruiken in toenemende mate radiografisch bestuurbare vliegtuigjes om drugs, telefoons en wapens gevangenissen in te smokkelen.



AUTO-ONGELUK WEKEROM | Aan de Koperensteeg in Wekerom heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstig eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een auto met daarin drie mannen van 24, 25 en 26 jaar oud zou rond 00.30 uur van de weg zijn geraakt en in botsing zijn gekomen met twee bomen. De bestuurder (25) moest worden gereanimeerd en was mogelijk onder invloed. Alle inzittenden zijn buiten levensgevaar.

ROUW IN DE KONINKLIJKE FAMILIE | De koninklijke familie is diep geraakt door het overlijden van de zoon van een van de beste vrienden van koning Willem-Alexander. In een rouwadvertentie in NRC staat de familie stil bij het verlies van Jan de Beaufort, die onlangs op 19-jarige leeftijd overleed. ‘Zonder jou zal de sfeer nooit meer hetzelfde zijn.’



EREHAAG | De uitvaart van de 38-jarige Anna en haar 6-jarige zoon Dani zal maandagmiddag in besloten kring plaatsvinden in Tiel. Voorafgaand aan de plechtigheid vormen leerlingen van Dani’s basisschool de Morgenster in Geldermalsen een erehaag voor de rouwstoet van de twee slachtoffers van het gezinsdrama, dat zich vorige week voltrok in het Betuwse dorp.



ONGELUK GROESBEEK | Op de Wylerbaan in Groesbeek heeft vrijdagmiddag een ernstig ongeluk plaatsgevonden waarbij een 53-jarige wielrenner uit Malden en een 40-jarige vrouw uit Heelweg (gemeente Oude IJsselstreek) om het leven zijn gekomen. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag toen de vrouw door onbekende reden van de weg raakte en de wielrenner vervolgens frontaal aanreed.

VERSTRIKT OP DE A1 | Een vrouw is zaterdagochtend in een nogal benarde positie geraakt op de snelweg A1. Ter hoogte van Oldenzaal kreeg ze de riem van haar hond om haar eigen nek, omdat het huisdier losliep in de auto. Ze kon haar auto met enige moeite veilig op de vluchtstrook stilzetten.



GEWELD BIJ UITVAART JOURNALIST | De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben verontwaardigd gereageerd op het geweld dat de Israëlische politie vrijdag in Oost-Jeruzalem gebruikte tegen de rouwstoet van de doodgeschoten Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh (51). De Europese Unie liet weten ‘geschokt’ te zijn door het ‘onnodige geweld’.



STERRIN SPREEKT | Ze wil meer aandacht voor reptielen; van het publiek én de wetenschap. En sinds ze als deelnemer van Expeditie Robinson op tv in huilen uitbarstte, komt ze ook op voor de introverte en gevoelige mens. Sterrin Smalbrugge (28) is onvermoeibaar als het aankomt op haar missies en daar is ze blij mee ook. Lees het interview.



ARRESTATIES BIJ ILLEGALE VIERING VITESSE | Zeven arrestaties en negen boetes. Dat is het resultaat van een mislukte poging van de harde kern van Vitesse om vrijdagnacht de 130e verjaardag van Vitesse in te luiden. Via sociale media riep de harde kern de afgelopen dagen supporters op om vrijdag rond middernacht naar de Eusebiuskerk te gaan. Daar zou met veel vuurwerk een feestje gevierd worden.

SPANNING ROND S10 | De finale van het Eurovisie Songfestival is vanavond begonnen in Turijn. Gaat Oekraïne winnen of verrast de Nederlandse inzending De Diepte van S10? Volg het in ons liveblog.



RONDJE LANGS DE VELDEN | Benieuwd hoe jouw favoriete club het heeft gedaan? Hier vind je alle uitslagen van de standaardteams in het zaterdagvoetbal in het verspreidingsgebied van De Gelderlander.



VITESSES EERSTE STER | Vitesse bestaat 130 jaar. De clubhistorie kent tranen en euforie. Winst en verlies. De toekomst is ongewis. Maar de eerste superster in Arnhem was Willem Hesselink. ,,Hij was geniaal”, stelt familielid en genealoog Gijs Hesselink, 78 jaar. ,,En dat wist hij ook. Hij was niet bescheiden.” Lees het verhaal.



DE DODELIJKE VAL VAN GRADUS | Ras-Arnhemmer Gradus Stoks (58) probeerde na anderhalf jaar verdriet zijn leven weer op de pakken. Tijdens een proefdag viel hij bij textielfabriek Vlisco in Helmond van vier meter hoogte naar beneden en overleed. Zijn dochter Roswitha vertelt zijn verhaal.



VELPERBROEK KRIJGT NIEUW ASFALT | De rotonde van het knooppunt Velperbroek bij Arnhem wordt dit weekend opnieuw geasfalteerd: ‘Kicken als maandagochtend alles weer rijdt.’ Lees onze reportage en bekijk de video.

