Nieuws gemist? Kopschop-slachtoffer Groesbeek stapt naar Europees Hof en boer Rob brengt eigen nummers uit op Spotify

INJECTIENAALDEN | De Doetinchemse Verena Elshof zegt afgelopen weekend slachtoffer te zijn geworden van ‘needle spiking’: stiekem gedrogeerd worden met een injectienaald. Haar verhaal zorgde voor veel onrust in Doetinchem, maar van hard bewijs ontbreekt nog ieder spoor. Wat weten we eigenlijk over dit fenomeen, en hoe vaak komt het voor?

WINTERSPORT | Justitie in Frankrijk heeft geen bewijs gevonden dat studenten uit Nijmegen en andere steden stiekem gedrogeerd zijn tijdens het uitgaan op een wintersportvakantie in de Franse Alpen. Het justitieel onderzoek wordt daarom afgesloten.

FLITSPALEN | Nieuwsgierige, toeterende, zwaaiende en lachende automobilisten; sommigen steken hun duim op. Twee Nijmeegse flitspalen zijn binnen 48 uur geveld: omvergereden, of geduwd. Een aan de Energieweg, de ander aan de Nieuwe Dukenburgseweg. En weinig mensen zijn daar erg rouwig om, zo blijkt.

APENPOKKEN | De recente uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk, maar blijft vooralsnog beheersbaar, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het ziektevirus is eigenlijk alleen in delen van Afrika gebruikelijk, maar dook op 7 mei ook op in Europa. Sindsdien zijn er 131 gevallen geregistreerd in negentien landen en nog eens 106 vermoedelijke gevallen.

VIERDAAGSE-VETERAAN BERT | ,,Ik maak het niet meer mee.” De 89-jarige Nijmegenaar Bert van der Lans, die al 71 keer de Vierdaagse liep, is er tamelijk zeker van: hij zal als recordhouder het graf in gaan. Want niemand kan hem de komende tien jaar nog inhalen, blijkt nu.

AUTO GESTOLEN UIT DE GARAGE | Op klaarlichte dag een auto gestolen van de brug in de garage. Terwijl de monteur nog geen drie minuten weg was om een pen te pakken uit zijn kantoor. Het overkwam garagehouder Gerard Gerritsen uit Apeldoorn maandag. Hij is compleet ondersteboven van het voorval. Even dacht hij nog dat iemand een grapje had uitgehaald. ,,Maar nee, hij was echt weg.’

ZONNEPANELEN | Huizenbezitters met zonnepanelen kunnen hun teveel aan opgewekte stroom langer tegen markttarieven terugleveren aan het net. Het kabinet wil de zogeheten salderingsregeling pas vanaf 2025 versoberen, waar dat eerder al vanaf 2023 het geval zou zijn.

SYRISCHE ASIELZOEKER OPGEPAKT | De Nederlandse politie heeft vandaag in Kerkrade een Syrische asielzoeker aangehouden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdrijven in de Syrische burgeroorlog. Het is voor het eerst dat er hier een Syriër wordt aangehouden die lid zou zijn geweest van een militie verbonden aan het regime van de Syrische president Assad.

KIWIWIJN | Wijnboer Youp Cretier heeft zijn handen vol aan vijftig kiwiplanten. Hij wil als een van de eerste wijnboeren in de regio op wijngaard Domein Hof in Dieren een kiwiwijn maken. Het duurt nog wel even voordat gasten die ook kunnen proeven. ,,In oktober beginnen we met oogsten.”

KOPSCHOP-SLACHTOFFER GROESBEEK | Dat de mannen die hem bijna dood trapten ongestraft vrijuit gaan, is voor hem onverteerbaar. Daarom stapt het slachtoffer van de mysterieuze Groesbeekse kopschopperszaak naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij hoopt daarmee te bewerkstelligen dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) alsnog nieuw onderzoek naar de zware mishandeling gaan doen.

KERSENTELER EN MUZIKANT ROB | Boer Rob, bekend van Boer zoekt Vrouw, heeft de tijd tussen de opnames en de uitzendingen gebruikt om vier eigen liedjes professioneel op te nemen. Hij heeft ze nu uitgebracht op muziekplatform Spotify.

6000-JAAR OUDE SKELETTEN | Archeologen hebben bij Angeren delen van twee skeletten gevonden die van een van de eerste bewoners van de Betuwe moet zijn. Volgens Rijkswaterstaat Oost-Nederland, opdrachtgever van de opgravingen, gaat het om een zeer zeldzame vondst van meer dan 6000 jaar oud. Dat is dinsdagochtend bekendgemaakt.

SCHILDERIJ TWEEDE KAMER | Hing er jarenlang door de nazi’s geroofde kunst in de Tweede Kamer? Werk van de beroemde Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag is mogelijk omstreden en wordt opnieuw onderzocht. ,,Er mag wat mij betreft geen twijfel over bestaan.” Het kunstwerk is per direct teruggestuurd naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tientallen jaren hing ‘Vissersboten voor de kust’ van Hendrik Willem Mesdag op de werkkamer van de voorzitter van de Tweede Kamer.