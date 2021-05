Nieuws gemist? Kringloopbeeldje van 15 euro blijkt middeleeuws museumstuk en muzikale flashmob in centrum van Arnhem

VERDERE VERSOEPELINGEN OP KOMST | Er is nog een slag om de arm - de besmettingscijfers moeten wel blijven dalen - maar met een beetje geluk worden vanaf 18 mei weer wat coronaregels versoepeld. Dat is vandaag besloten in het Catshuisoverleg, zo bevestigen bronnen in Den Haag tegen deze site. Sportscholen, dierentuinen, pretparken en andere zogenoemde doorstroomlocaties mogen dan weer open. Ook wordt overwogen om de terrastijden te verruimen. Dus nu maar hopen dat de cijfers blijven dalen deze week.

BEELDJE VAN 15 EURO BLIJKT KOSTBAAR KUNSTSTUK | Een man die in een kringloopwinkel in Westervoort een houten beeldje kocht voor 15 euro, blijkt een gouden slag geslagen te hebben. Het beeldje blijkt een Spaans museumstuk uit de twaalfde eeuw te zijn. Geschatte waarde: duizenden euro’s. De koper, die anoniem wil blijven, heeft een expert van Museum Catharijneconvent in Utrecht naar het Mariabeeld met Christuskind op de knie laten kijken. En die concludeert dat het een middeleeuws museumstuk is, dat wel nodig gerestaureerd moet worden.

Volledig scherm Het middeleeuwse beeldje dat recent is gekocht bij de kringloop in Westervoort. © Eigen foto

‘FLITSHUWELIJK’ VOOR ERNSTIG ZIEKE CORONAPATIËNT | Een noodkreet van een 57-jarige coronapatiënt heeft vrijdagavond geleid tot een flitshuwelijk in het Radboudumc in Nijmegen. De man zou in augustus gaan trouwen, maar hij ging zo snel achteruit dat het erop leek dat hij die dag niet zou gaan halen. In allerijl werd een trouwambtenaar geregeld. Het voltallige ziekenhuisteam ronselde familie, vrienden en kennissen om nog dezelfde nacht slingers, gebak en champagne aan te laten voeren voor een feestelijke aankleding. Verpleegkundige Janne van der Zanden deelde het bijzondere initiatief op haar Facebookpagina en dat riep heel veel reacties op.

BIZAR ONGELUK IN RHEDEN | Een bijzonder ongeluk vanochtend in het centrum van Rheden. Een automobilist raakte een geparkeerde auto en de auto kwam daarna op de kop terecht. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het is niet duidelijk waardoor het zo mis kon gaan. De bestuurder had in ieder geval niet gedronken, zo wist de politie te vertellen.

Volledig scherm De auto ligt op de kop op straat in Rheden. © Roland Heitink/Persbureau Heitink

FEESTELIJKE FLASHMOB IN ARNHEM | Bijzondere beelden uit Arnhem vanmiddag. Uit het niets verschenen rondom het Land van de Markt zo’n honderd muzikanten en dansers die het lied Danser Encore in een Nederlandse vertaling brachten. ,,Het leven laat zich niet beknotten, samen zijn wij niet te stoppen. Want liefde overwint altijd.” De deelnemers zien de ‘explosie van levensvreugde’ niet als een demonstratie, maar brengen het wel overduidelijk als uitgelaten protest tegen de coronamaatregelen. Ze vinden dat die maatregelen te veel doorgeschoten zijn. Met de flashmob willen ze ‘even lucht en vreugde brengen aan eenieder die het moeilijk heeft in deze tijd’.