Nieuws gemist? Kunsthandel in opspraak en beveiliger vindt lichaam op parkeerplaats van ziekenhuis

LANGER OPEN | Laat horeca ook ná middernacht open: dat advies van het Veiligheidsberaad sloeg het kabinet gisteren in de wind. Toch gaat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls namens het beraad nogmaals in Den Haag pleiten voor het toestaan van nachtelijk cafébezoek.

KORT GEDING TEGEN DE STAAT | De evenementenbranche spant een kort geding aan tegen de Staat, meldt de organisatie Unmute Us. De organisatie is het niet eens met het besluit van het kabinet om bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten en de sluitingstijd van clubs op middernacht te houden.

PERSONEELSTEKORT BIJ MCDONALDS | Het - wellicht bekende - personeelstekort in de horeca leidt in Ochten tot een bijzondere situatie: de plaatselijke McDonalds sluit noodgedwongen doordeweeks het restaurant. En dus wandelen scholieren woensdagochtend door de McDrive, die nog wel open is.

Volledig scherm Bij de McDonald's in Ochten is er personeelstekort. © William Hoogteyling

HARDSTYLEFEEST KEERT TERUG | Het populaire hardstylefeest Qlimax keert op 20 november terug in het GelreDome. Deze keer echter niet ‘s nachts, maar overdag. Dat heeft de organisatie besloten naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de overheid gisteren aankondigde

ZIEKENHUISBEVEILIGER VINDT LICHAAM | Op de parkeerplaats van ziekenhuis ZGT in Almelo is woensdagmorgen een lichaam aangetroffen. Een beveiliger van het ziekenhuis vond de dode ‘onder verdachte omstandigheden’, aldus de politie, in een auto. Later op de dag verplaatste het politieonderzoek zich naar een woning in de Almelose Zonnebloemstraat. ‘We onderzoeken of er een link is.’'

THEO MAASSEN TREEDT OP | Het optreden van cabaretier Theo Maassen in een volle Haarlemse theaterzaal gaat morgenavond door, ondanks dat dit tegen de coronaregels is. ‘We zaten bij elkaar en zeiden: wat zitten we nou steeds moeilijk te doen en steeds heel erg aardig alle regels op te volgen? Het is mooi geweest.’ De gemeente gaat ‘handhavend optreden’, laat burgemeester Jos Wienen aan deze site weten.

STEEKPARTIJ BIJ STATION | De oorzaak van de steekpartij bij het station in Cuijk, dinsdagmiddag rond halfzes, ligt mogelijk in de ‘relationele sfeer’. Dat zegt een politiewoordvoerder. Bij het incident raakte een jongeman zwaargewond. Twee anderen, een man en een vrouw, raakten eveneens gewond. ‘Ik pakte papier om het bloeden te stelpen.’

KUNSTHANDEL IN OPSPRAAK | Uit een uitgebreid onderzoek van NRC Handelsblad komt naar voren dat de grootste kunsthandelaar van Nederland, Simonis & Buunk in Ede, beschuldigd wordt van bedrog en belangenverstrengeling. ,,Buunk is in mijn ogen een rip-off artist.”

Volledig scherm Kas Buunk van kunsthandel Simons & Buunk. © Herman Stöver

WEEKENDJE WEG | Informateur Johan Remkes gaat komende zaterdag en zondag naar een landgoed in Hilversum met de partijtop van VVD, D66 en CDA. Hij hoopt dan op ‘briljante ideeën’ om de formatie vlot te trekken.