Nieuws Gemist? Lachgasverbod komt er niet • Daisy was bijna dood • Maan en Karel zijn verliefd

LOKFIETS WAS HET BEGIN | Het begon allemaal met een gestolen lokfiets. Maar wanneer de politie begin dit jaar in de zoektocht naar de tweewieler bij een chalet in Putten aanklopt, draait de zaak compleet. In het huisje ligt 20 kilo cocaïne. Geschatte straatwaarde: zes ton. Een vader (54) en zoon (16) uit het Verenigd Koninkrijk worden opgepakt. Gisteren stond pa voor de rechter en deed zijn verhaal.

GEEN LANDELIJKE LACHGASVERBOD | Burgemeesters zijn niet blij met het advies van de Raad van State (RvS) die vindt dat het voorstel van het kabinet om lachgas op de Opiumlijst te plaatsenonvoldoende is onderbouwd.

EXTREEM ZWARE KETTINGBOTSING | Bij een kettingbotsing in het zuidoosten van Turkije zijn volgens plaatselijke media zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de autosnelweg tussen Gaziantep en Nizip, ruim 500 kilometer ten zuidoosten van Ankara.

WEER IN DE RIJ OP SCHIPHOL | Opnieuw moeten reizigers urenlang wachten voor de beveiligingscontrole op Schiphol. De afgelopen drie weken waren er amper klachten over de wachttijden, maar door een tekort aan beveiligers is het vandaag weer een puinhoop op de luchthaven.

Volledig scherm Maan op Huntenpop. © Brunopress VAN HIER TOT AAN DE MAAN EN TERUG | Karel Gerlach, een van de drie zangers van Goldband, bevestigt de geruchten dat hij aan het daten is met Maan. ,,Ik ben verliefd”, zegt hij tegen het ANP. De zanger wil het nog geen relatie noemen. ,,We hebben gewoon een leuke tijd samen.”

Maan stond vandaag als verrassing op het podium tijdens het optreden van Goldband op Lowlands. De zangeres zong een stukje mee met het nummer Ik Haat Je. Toen ze vertrok werd er door het publiek luid gejuicht toen ze Karel een knuffel gaf.

REGIO OMARMT DE VUELTA | De een is ervaren en heeft een stoel meegebracht. De ander staat zonder morren drie uur reikhalzend te wachten op die ene minuut dat kopgroep en wielrenners hen passeren. De regio omarmt de Vuelta, ook al is het zó voorbij. Lees hier de reportage. Sam Bennett won de tweede etappe van de Vuelta. Onderweg was er op verschillene plekken actieprotest van de boeren, bijvoorbeeld in Wamel. De thuisblijvers konden de Vuelta ook hier volgen.

DAISY WAS ER BIJNA NIET MEER GEWEEST | Plots lag Daisy Navis (22) aan de beademing op de IC van het Radboud Ziekenhuis. Op het randje van de dood. Een verborgen gen had ruim twee jaar vrij spel gekregen om haar spieren en zenuwen als het ware ‘weg te vreten’. Haar huisarts had het niet gezien.

AUTO VOL ROTTEND VLEES | Ze zijn de penetrante ‘lijkenlucht’ en overlast van duizenden grote zwarte vliegen zat. Omwonenden klagen al weken over een verlaten foutgeparkeerde auto vol rottend etenswaar en duizenden krioelende maden. ,,Het is ondertussen een gevaar voor de volksgezondheid.”

AFSCHEIDSTOCHt VOOR ZIEKE RUTGER | Bijna 100 tractoren, vrachtwagens en shovels reden zaterdag over de dijk in Kekerdom langs de Hazelaarshof van Anneke en Rutger Daamen om een laatste groet te brengen aan Rutger (50). Hij is ernstig ziek en afgelopen woensdag uit het ziekenhuis gekomen: uitbehandeld. De branche-organisatie Cumela (voor groen, grond en infra) had vrijdag een oproep doen uitgaan voor een ere-saluut.

Volledig scherm Kekerdom: laatste groet aan Rutger Daamen. © Ton Rutten