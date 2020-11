Nieuws Gemist? Leegloop bij Forum houdt aan, besmettingscijfers omhoog en school dicht om corona

SCHOOL VEENENDAAL DICHT WEGENS CORONA Het Ichthus College in Veenendaal sluit volgende week de deuren, omdat er te veel coronabesmettingen zijn op de middelbare school. ,,Het is ingrijpend, maar we zien geen andere keus”, zegt rector Jaap van Dam. De leerlingen volgen de lessen dan online.

SCOOTERRIJDER BOTST TEGEN SHOVEL Een scooterrijder is vrijdagochtend in Tiel zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht nadat de scooter waarop hij zat in botsing kwam met een shovel.

BESMETTINGSCIJFERS OMHOOG IN HELFT GEMEENTEN Het aantal besmettingen is in de helft van de gemeenten in onze regio de afgelopen week gestegen. Relatief de meeste besmettingen zijn er deze week in Neder-Betuwe, maar Arnhem piekte de afgelopen dag ook. Lees hier meer en bekijk hieronder het aantal besmettingen in de regio.

AFREKENING INCASSO CEES De bejaarde man die recent in Amersfoort in zijn auto is omgebracht had ruzie met de Arnhemse incassobaas Cees J. over een opgerolde hennepkwekerij. Voor ‘Incasso Cees’ dreigde gevangenisstraf, terwijl de 74-jarige Joop P. uit Soest de dans ontsprong.

AMATEURVOETBALCLUBS HARD GERAAKT De amateurvoetbalclubs zijn financieel hard geraakt door de coronacrisis. Trouwe leden en loyale sponsors houden de clubs voorlopig overeind. Maar voor hoe lang nog? Lees hier het uitgebreide verhaal.

STILLE TOCHT Familie en vrienden houden zaterdagavond een stille tocht ter nagedachtenis aan de overleden Wijchenaar Sebastiaan (42). Alleen genodigden mogen meelopen in de stoet, andere belangstellenden wordt gevraagd om langs de kant van de route een erehaag te vormen.

Vandaag werd ook bekend dat de 18-jarige verdachte in de zaak nog minstens twee weken in de cel moet blijven.

Volledig scherm Het monument dat is ontstaan op de plek waar Wijchenaar Sebastiaan (42) omwkam. © Paul Rapp

LEEGLOOP FORUM DUURT VOORT De soap rond Forum voor Democratie lijkt nog niet ten einde. Senatoren en gedeputeerden stappen op uit de partij. Volgens Thierry Baudet zijn het coupplegers en is hij ‘wederrechtelijk’ uit het bestuur gegooid, waardoor zijn partij is ‘gegijzeld’ en hij niet mee kan doen aan de verkiezingen. Hij vindt dat twee bestuurders die kritisch op hem zijn per direct moeten opstappen.