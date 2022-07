Nieuws gemist? Lege schappen in supermarkten en verkoop van Heks’nkaas leidt tot ruzie over miljoenen

LEGE SCHAPPEN | Klanten in de supermarkt kunnen al snel tegen lege schappen aanlopen door de blokkade-acties van boze boeren. Vooral bij versproducten kan snel een tekort ontstaan. Sinds vanmorgen worden op verschillende plaatsen in het land distributiecentra van supermarkten geblokkeerd door boeren die protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid.

TWEE AANHOUDINGEN | De politie heeft vandaag niet met ‘grote incidenten’ te maken gehad bij de protesten van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat zei landelijk politiechef Willem Woelders aan het eind van de dag. ,,Er is over het algemeen goed overleg geweest met de actievoerders”, aldus Woelders. Er zijn twee aanhoudingen gedaan en enkele tientallen bekeuringen uitgeschreven.

BENNIE JOLINK | De oproep van Normaal-voorman Bennie Jolink aan Nederlandse boeren om zich niet te laten opstoken ‘door een oproerkraaiende Brabander die zich leider van Farmers Defence Force voelt’ heeft een stortvloed aan reacties teweeggebracht.

PETER R. DE VRIES | De man die op afstand de twee verdachten aanstuurde van de moord op Peter R. de Vries, is volgens justitie de 27-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten. Hij is maandag aangehouden in zijn cel. Hij zat al vast voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021. De nabestaanden reageren verheugd op de arrestatie.

PSYCHISCHE PROBLEMEN | De 22-jarige man die zondag in een winkelcentrum in Kopenhagen op omstanders schoot, waarbij een man en twee minderjarigen om het leven kwamen, heeft volgens de Deense politie ‘een lange geschiedenis van psychische problemen’. Ze ziet dan ook geen aanwijzingen voor terroristische motieven van de gearresteerde Deen.

Volledig scherm Slachtoffers bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen. © Videostill

APENVIRUS | De snelheid waarmee het apenpokkenvirus zich in Nederland verspreidt, neemt toe. Het virus is tot nu toe bij 352 mensen vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vergeleken met afgelopen donderdag zijn er 64 nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Die toename is aanzienlijk groter dan de stijging in de afgelopen weken.

RUZIE OVER MILJOENEN | De verkoop in 2017 van de roemruchte smeerdip Heks’nkaas door eigenaar Gerjhan Roerink, blijkt een vervelend staartje te hebben. Roerink heeft voor 1,3 miljoen euro beslag gelegd op bezittingen van voormalig financieel directeur Joost Winkelhorst van de Zuivelhoeve, het bedrijf dat Heks’nkaas groot maakte.

Volledig scherm Ter illustratie. © Robin Hilberink

HUISARTS | Een 60-jarige Arnhemmer die juli vorig jaar betrapt werd op het bezit van kinderporno en harddrugs hangt een mogelijk beroepsverbod als huisarts boven het hoofd. ,,Dat zou slecht zijn voor mij en voor Nederland, want er is een groot tekort aan huisartsen.”

GLETSJERBREUK | Na de gletsjerbreuk en daaropvolgende lawine van ijs, sneeuw en rotsen, zondag in Noord-Italië, worden nog vijftien mensen vermist. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Door het natuurgeweld kwamen minstens zeven bergwandelaars om het leven.

CAMPERT OVERLEDEN | Remco Campert was een veelzijdige schrijver en een wat ongrijpbare man. Zijn rijke en immense oeuvre – poëzie, verhalen, romans en columns – is lichtvoetig en virtuoos. In de nacht van zondag op maandag overleed hij op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam.

Volledig scherm Remco Campert. © ANP Kippa

ROZE TRUI | Annemiek van Vleuten heeft de roze trui veroverd in de Giro Donne. De 39-jarige Van Vleuten deed dat in stijl, door de vierde etappe met start en finish in Cesena te winnen na een lange aanval. De Nederlandse versloeg in de sprint haar medevluchtster Mavi García.

DUURSTE UITGAANDE TRANSFER | Feyenoord raakt aanvaller Luis Sinisterra voor een recordbedrag kwijt aan Premier League-club Leeds United. De Rotterdammers krijgen 25 miljoen euro voor de Colombiaan, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Sinisterra wordt daarmee in de Kuip de duurste uitgaande transfer ooit. Dirk Kuyt ging in 2006 voor 18 miljoen euro naar Liverpool.