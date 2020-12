Nieuws gemist? Leger springt misschien bij in coronazorg; snelteststraat in de achtertuin

Politie grijpt in bij feesten De politie heeft vannacht op verschillende plekken in het land illegale feesten beëindigd. Zo was er in Rotterdam een groot feest gaande in een bedrijfspand.

Moet het leger bijspringen in de zorg? In het noorden en oosten van het land zijn de zorgen zo groot, dat de veiligheidsregio’s Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Twente via een brandbrief de hulp van het leger hebben ingeroepen. Zelf kunnen ze de coronazorg niet meer aan.

Man laat zich 20 keer flitsen Een 23-jarige man uit de Duitse stad Engelskirchen had zo’n hekel aan zijn baas, dat hij zich twintig keer opzettelijk liet flitsen door snelheidscamera’s. Helaas mislukte zijn plan.

Storm Bella raasde over Gelderland Storm Bella raasde zondag ook over Gelderland. Aanvankelijk begon de harde wind zaterdagmiddag al op te steken. ‘s Nachts is de windkracht aangesterkt en kondigde het KNMI ook voor Gelderland code geel af. Een overzicht van bij De Gelderlander bekende stormschadegevallen.

Snelteststraat in de achtertuin Dagenlang op je uitslag wachten, met het risico om iets van deze feestdagen met je familie te moeten missen? Tica Govers opende twee maanden geleden een snelteststraat aan huis. In een kwartier weet je al of je corona hebt. De tests zijn niet aan te slepen: ,,Mensen willen zonder angst aan het kerstdiner zitten.’’

Volledig scherm Vicentica Govers heeft achter haar huis een ‘corona-snelteststraat’ ingericht. Dochter Isabelle studeert voor fysiotherapie, maar is nu fulltime tester. © Herman Stöver

De mooiste wandelroutes De winkels zijn dicht, net als de dierentuinen, pretparken, bioscopen en zwembaden. En we kunnen beter niet bij elkaar op bezoek gaan. Gelukkig mogen we nog wel wandelen. Vier wandelexperts vertellen over de mooiste routes dicht bij huis. Zodat we toch nog een fijne kerstvakantie beleven.

Veel besmettingen Ede en Arnhem Landelijk dalen de besmettingscijfers maar in het verspreidingsgeibed van De Gelderlander springen Ede en Arnhem er in negatieve zin uit. Beide gemeenten hadden juist zeer veel besmettingen. Check het zelf op de kaart.

Toeterend het nieuwe jaar in? Knallend het nieuwe jaar in gaat hem niet worden met een vuurwerkverbod. Maar hoe dan wel? Toeteren met je auto, oppert een autoverkoper nu.

Volledig scherm Toeteren. © shutterstock

Op derde Kerstdag koken? Nou nee. Na alle luxe kerstdiners en het drinken van dure wijnen is het tijd voor een goedkope, vette hap. Zondagavond, ‘derde kerstdag’ was het filerijden bij de McDrive Veenendaal.

Volledig scherm Lange rijen voor de McDrive in Veenendaal. © Herman Stöver

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan.