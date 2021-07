Nieuws gemist? Legionella uitbraak in Arnhem-Zuid en Harskamper komt om bij ongeval

HARSKAMPER KOMT OM Een 21-jarige man uit Harskamp is vrijdagnacht met zijn auto op de Broekdijk in Lunteren tegen een paal gereden. Hij is daardoor overleden.

LEGIONELLA De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden doet onderzoek naar een mogelijke uitbraak van legionella in Arnhem-Zuid. Er zijn zeker vier mensen besmet met de bacterie. Het kantoor van de Belastingdienst aan de Groningensingel in de wijk Vredenburg is uit voorzorg ontruimd.

WONINGNOOD 1 miljoen huizen moeten er de komende jaren bij komen om de woningnood op te lossen. Zet ze bij elkaar en je hebt een stad die twee keer zo groot is als Amsterdam. Maar waarom 1 miljoen, en niet meer of minder? Wie gaan daar wonen? En waar moeten die huizen worden gebouwd: in de stad of in het weiland? Lees de uitgebreide antwoorden hier.

Volledig scherm Badloe viert zijn winst in het zeewater bij Fujisawa, vlak na zijn race. © AP

GOUDEN BADLOE Kiran Badloe veroverde zaterdag goud in de RS:X-klasse. In de medalrace kwam de leidende positie van de windsurfer niet meer in gevaar. ,,Je bent vier jaar hard aan het werk om hier goed te presteren en hier goud te halen. Dat gevoel dat het dan lukt is echt onbeschrijfelijk.”

AJAX-TALENT KOMT OM De 16-jarige Ajax-speler Noah Gesser is omgekomen bij een verkeersongeluk vrijdagavond in IJsselstein (Utrecht). Dat bevestigt een woordvoerder van de club, die spreekt van ‘vreselijk nieuws’. Ook zijn 18-jarige broer Isay heeft het ongeluk niet overleefd. Het drama leidt tot een stortvloed aan reacties; zelfs topclub Real Madrid reageert. ,,We willen ons medeleven betuigen aan familie, geliefden, teamgenoten en Ajax.”

Volledig scherm Noah Gesser. © Jasper Ruhe/Ajax.nl

DRUKKE SNELWEGEN Het was aansluiten vandaag op de extreem drukke Europese snelwegen. Dat heeft alles te maken met het vakantieverkeer op deze ‘Zwarte Zaterdag’, de dag dat het traditioneel druk is. Het is volgens de ANWB ditmaal éxtra druk, omdat meer mensen de auto kiezen in plaats van het vliegtuig om mee op vakantie te gaan.

DRUGS EN CRIMINALITEIT Blijf van drugs af. Want met elk pilletje dat je slikt, draag je hoe je het wendt of keert bij aan de criminele wereld die erachter zit. ,,Er kleeft bloed aan”, zegt Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch. De discussie over drug en criminaliteit laait op sinds de dood van Peter R. de Vries. Lees hier meer.

HOCKEYVROUWEN WINNEN De Nederlandse hockeyvrouwen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio ook de vijfde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het team van bondscoach Alyson Annan was met 3-1 te sterk voor Duitsland, dat de eerste vier duels eveneens had gewonnen.

Volledig scherm De Nederlandse hockeydames vieren een doelpunt dat gescoord is tegen de Duitsers. © AFP