Nieuws gemist? Lekker weer op de camping in eigen land; Tielse wijk ziek en boos van autovernielingen

CAMPINGS Volgend jaar, dachten we vorig jaar, dan mogen we weer: in de file staan voor de Gotthardtunnel, bakken op de péage, ‘Dubrovnik’ intoetsen op de navigatie, uitwaaien in de Eifel. Maar deze zomer trekken veel Nederlanders opnieuw plan B uit de kast en vieren vakantie in eigen land. Voor de toeristische sector is het een unieke testcase, maar hoe blij zitten wij erbij voor onze tent, ingeënt en al?

Volledig scherm Mensen op de camping in Groesbeek. © Raphaël Drent

DOOR HET LINT Een Nederlandse vader is vrijdagnacht op een camping in Luxemburg volledig door het lint gegaan in het bijzijn van zijn twee kinderen. De man ging onder invloed compleet tekeer tegen andere campinggasten en schepte tijdens een dollemansrit over het terrein een oudere campinggast. ,,Hij vertelde mij dat hij erachter was gekomen dat zijn vrouw in Nederland met een ander in bed lag. Toen liep het helemaal uit de hand”, zegt campingeigenaar Ed Boom (49).

DRAMA Een minivakantie in Limburg met twee bevriende stellen en hun kinderen mondde voor een Deventers gezin uit in een nachtmerrie. Kees Neven(38), Susanne(nu 37) hun drie kinderen Daniël (10), Micha(7) en Lydia(5) botsten tegen een Arriva-lijnbus. Het ongeluk haalde het landelijk nieuws. Tien mensen raakten gewond, onder wie Kees en Susanne zelf. Hij overleefde de klap niet. Anderhalf jaar later vertelt Susanne hoe het hen sindsdien verging.

Volledig scherm Susanne verloor in november 2019 haar man door een zwaar ongeluk in Limburg. Nu blikt ze terug en vooruit. © Jeroen Jazet

AUTO'S VERNIELD Zeker 60 auto’s zijn afgelopen nacht vernield in Tiel. Bij de meeste voertuigen zijn de spiegels kapotgemaakt. Een verdachte is opgepakt. De buurt is woedend op de vandaal. ,,Als wij hem gevonden hadden was hij minder goed af geweest.”

Volledig scherm Vernielingen aan auto's in Tiel. © Raphael Drent

DILDOPLAKKER Het is weer zover: de Nijmeegse dildoplakker heeft weer toegeslagen. Brievenbussen in verschillende wijken zijn beplakt met een piemel. In de wijk Tolhuis hangt zelfs een paars exemplaar aan de PostNL-brievenbus vastgeplakt. Ook op veel andere plekken is het raak. Het blijft een raadsel wie hier verantwoordelijk voor is.

VERDRONKEN TIJDENS VAKANTIE Een 53-jarige Nederlandse toerist is vandaag verdronken in Italië in het bijzijn van zijn twee 14-jarige zoons. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat na berichtgeving in de Italiaanse krant La Stampa. Het drietal was de zee ingedoken aan de kust bij de plaatsen Cogolete en Varazze, in de buurt van Genua. De man werd meegesleurd door de stroming.

LEGER DES HEILS HIELP HEM, NU HELPT HIJ God gaf Henri een nieuw leven: ‘Dit is mijn verhaal, doe ermee wat je wil’. Sinds 1 juli leidt Henri Kloppenburg (50) het Leger des Heils in Arnhem. ,,Ik zat in een diepe put. Nu ik eruit ben, wil ik anderen helpen.’’

Volledig scherm Henri Kloppenburg, © David van Haren

