Nieuws gemist? Lewis Hamilton heeft spijt van woede-uitbarsting • Dit kun je doen aan je knalgele grasmat

NOG ÉÉN TROPISCHE DAG | De echte zomerhitte is na maandag voor dit jaar voorbij. In Winterswijk kan het nog wel 31 graden worden, maar dinsdag zijn de tropische temperaturen met de voor die dag voorspelde 28 graden voor dit jaar definitief voorbij.

GIFTIGE GASSEN ONTSNAPPEN | De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Valkse Engweg in Wekerom na een melding van gevaarlijke stoffen bij een boerderij. Rond 21.30 uur belde de boer vanaf het terrein de brandweer omdat er gekleurde dampen onder een maïskuil vandaan kwamen. Bij inademing of contact met de huid kan er long- of huidbeschadiging (verbranding optreden).

ZWEEFVLIEGTUIG NEERGESTORT | Langs de A50 is zondagmiddag een zweefvliegtuig neergestort bij zweefvliegveld Terlet, iets ten noorden van Arnhem. Het is het derde incident bij het vliegveld in korte tijd.

IS JOUW GRASMAT OOK ZO GEEL ALS EEN KANARIE? | Weinig regen, veel zon en af en toe een briesje. Dat klinkt als een ideale zomer, maar voor veel tuinen is het een grote nachtmerrie. Je groene grasmat verandert in een gele, ogenschijnlijk morsdode vlakte. Dit moet je doen om de boel weer groen te krijgen.

RUSSEN VEROVEREN NEDERLANDS GEVECHTSVOERTUIG | Russische militairen claimen tijdens de oorlog in Oekraïne een Nederlands gevechtsvoertuig te hebben buit gemaakt dat aan de Oekraïners was gedoneerd. Het gaat om een YPR-765, waarmee troepen verplaatst kunnen worden.