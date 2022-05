Nieuws Gemist? Lidl kan fluiten naar hypermarkt in Zevenaar; tumor ontdekt bij Ralf Seuntjens (33)

GELREDOME VEILIG, EIGENAAR BOOS | Supporters van Vitesse kunnen zondag bij de wedstrijd tegen landskampioen Ajax weer overal op de Zuid-Tribune van het Arnhemse stadion GelreDome gaan zitten. Berekeningen wijzen uit dat daarmee niets aan de hand is, zegt stadioneigenaar Michael van de Kuit van Nedstede. Hij is woest over het sluiten van een deel van de tribune, afgelopen zondag.



CLAIM OM DROOGTE | Drinkwaterbedrijven kunnen een claim van honderden miljoenen euro’s verwachten van boeren die schade lijden door waterwinning. Landbouwbedrijven lijden jaarlijks voor miljoenen schade door de lage grondwaterstanden, zeggen ze, omdat drinkwaterbedrijven zoveel water nodig hebben.



MAKE-UPHYPE | Vroeger werden ze met dikke lagen make-up weggewerkt, tegenwoordig zijn ze helemaal in: sproeten. En wie ze niet heeft, laat ze tijdelijk (of zelfs permanent) zetten - zie S10, die zichzelf dinsdagavond overtuigend naar de songfestival-finale in Turijn zong. ,,Ik vind het een grappige trend, maar wel iets voor de sterren, niet voor iedereen.’’



BOER JOUKE EN KARLIJN | Karlijn blijkt een megaromantische boer aan de haak te hebben geslagen. Boer Jouke verrast haar met liefdesbriefjes, zo blijkt uit een voorstukje dat is vrijgegeven op de Boer zoekt vrouw-site. Lees meer en bekijk het fragment.

INZAMELINGSACTIE SLACHTOFFERS GELDERMALSEN | Er is een inzamelingsactie gestart ‘om een waardig en respectvol afscheid te kunnen regelen’ voor Anna (38) en Dani (6); de moeder en haar kind kwamen deze week om bij het drama in Geldermalsen.



De actie is opgestart door Ksenia Kroesen, een goede vriendin van Anna. ,,We zaten samen op school, toen we 7 jaar waren zijn we vriendinnen geworden.” Vandaag werd ook duidelijk dat de vader bij een routinecontrole werd opgepakt tijdens zijn vlucht in Duitsland.



VERDACHTE BIJ TOEVAL OPGEPAKT, IN KRITIEKE TOESTAND | De arrestatie van Joost M., de verdachte van het gezinsdrama in Geldermalsen, dinsdag in Duitsland, blijkt een toevalstreffer te zijn geweest van de Duitse douane. Lees meer. Aan het begin van de avond werd bekend dat hij heeft geprobeerd zich van het leven te beroven in zijn cel.

SOLDATEN SCHIETEN BURGERS IN DE RUG | Twee ongewapende burgers wandelden in het begin van de oorlog in Oekraïne weg van Russische soldaten die hen net hadden aangesproken in een buitenwijk van Kiev. Plots duiken de militairen weer op en schieten de twee Oekraïners in de rug. CNN kreeg de beelden van de bewakingscamera’s die de vreselijke moorden filmden in handen.



ZEVENAAR TORPEDEERT GIGA-LIDL | Zevenaar krijgt niet de eerste hypermarkt (mega-supermarkt) van Nederland. Het Duitse supermarktconcern Lidl kan de bouw van zo’n winkel aan de Ampèrestraat in Zevenaar definitief op zijn buik schrijven. Lees meer.



BEDREIGING OM CASHVRIJ ZWEMBAD | Meerdere personeelsleden van sportcentrum en zwembad Laco Oude IJsselstreek zijn de afgelopen dagen verbaal bedreigd. Dit omdat boze bezoekers niet accepteren dat er niet meer met muntgeld kan worden betaald, zegt Alex van Broekhoven, manager van exploitant Laco van het Terborgse zwembad. ‘Te bizar voor woorden’

DRAMA IN SPANJE | In Noord-Spanje zijn twee Nederlandse ouders afzonderlijk van elkaar uit het leven gestapt nadat hun 15-jarige zoon was weggelopen van huis. Ná hun dood werd de tienerjongen afgelopen dinsdag in goede gezondheid aangetroffen, bevestigt de Guardia Civil vanochtend. Het gezinsdrama slaat in het dorpje Ferreiros in als een bom. Lees meer.



RATELBAND VEROORDEELD OM LASTER | Emile Ratelband (73) is veroordeeld voor het belasteren van zijn ex-vrouw Moon, bevestigt het gerechtshof Arnhem tegenover het ANP. De politierechter in Utrecht noemde het afgelopen oktober bewezen dat de Arnhemse positiviteitsgoeroe de goede naam van Moon heeft aangetast.



EINDEXAMENS BEGONNEN | De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is er al decennialang voor leerlingen die iets te klagen hebben over de gang van zaken op of rond hun examen. En soms moeten ze ook gewoon even hun ei kwijt in deze spannende periode. Lees meer.



WOEDENDE OUDERS BIJ TOESLAGENDEBAT | Zuchtend, nee-schuddend, soms huilend. Zo hoorden ouders van uit huis geplaatste kinderen vanmiddag het debat over de affaire in de Tweede Kamer aan. ,,Die mensen zijn radeloos”, vatte Pieter Omtzigt samen. Vooral het optreden van VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen viel slecht. Lees meer en bekijk de beelden.

OVERLEDEN BIJ HARDLOOPWEDSTRIJD | Bij een halve Ironman op Mallorca is afgelopen zaterdag de 41-jarige Vincent van Hemert uit Boekel plotseling overleden. Uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen van longembolie (een bloedpropje in de longen) hem fataal zijn geworden. Zijn collega’s in de sport en bij de brandweer in Soesterberg reageren verslagen.



30 GRADEN | De zomer zet door. Volgende week stijgt de temperatuur in het zuiden dagelijks naar 25 graden of meer. Ook in de rest van het land wordt het ruim boven de 20 graden. ,,Zonovergoten wordt het niet, want er zijn ook wolkenvelden en zo nu en dan is een stevige (zomerse) onweersbui mogelijk”, moet weerman Rico Schröder van Weeronline de pret meteen drukken.



SEUNTJENS HEEFT TUMOR | Nauwelijks twee maanden na zijn vertrek naar Japan is Ralf Seuntjens (ex-De Graafschap) halsoverkop teruggekeerd naar Nederland. Aanleiding is een tumor die bij hem gevonden is. ‘Ik ben gister al in het ziekenhuis in Nederland geweest om zo snel mogelijk een traject te starten. Hier wil ik het voorlopig even bij laten’, schrijft Seuntjens (33) op Instagram. Lees meer.



Bekijk hier de Gelderlander Nieuws Update van vandaag:

