Nieuws gemist? Liesje was slachtoffer van groepsverkrachting en is nu escort en Snollebollekes komen terug in GelreDome

BESCHIMMELDE CARAVAN | 100 euro per nacht voor een beschimmelde caravan met kapotte keukenapparatuur. Het régent klachten over Oostappenpark Marina Beach, op de Braakman bij Hoek. Onze verslaggever boekte ook eens een weekendje en brak dat, evenals andere gasten, voortijdig af.

VIJF GELDERSE CORONADODEN | Hoewel het aantal ziekenhuisopnames nog steeds meevalt, zijn er de afgelopen 24 uur toch vijf mensen uit het verspreidingsgebied van deze krant overleden aan corona. Het gaat om drie inwoners van de gemeente Ede en twee Neder-Betuwnaren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

VOETGANGER OVERLEDEN | Een voetganger is zaterdagmiddag overleden bij een aanrijding met een wit bestelbusje in Oosterhout. De verdachte, de bestuurder van het busje, is daarbij weggerend. De politie laat weten alle opties open te houden met betrekking tot de oorzaak van het ongeval: ,,Er kan sprake zijn van opzet.” Later op de middag meldde de bestuurder zich op het politiebureau.

VAN SLACHTOFFER GROEPSVERKRACHTING NAAR ESCORT | Lees het verhaal van Liesje ‘Obispo’ Fraai (29), hoofdpersoon in een driedelige Videoland-documentaire. Het is het bizarre verhaal van een meisje, dat op haar dertiende slachtoffer wordt van een brute groepsverkrachting en haar leven later oppakt als drugssmokkelaar en top-escort. ,,Het makkelijke geld gaf me een kick.”

Volledig scherm Liesje ‘Obispo’ Fraai. © x

INSTORTING UITVAK | De verwijdering van stoelen heeft mogelijk geleid tot de instorting van een deel van het uitvak van NEC-stadion De Goffert in Nijmegen. Stadions zijn niet bedoeld voor een samengepakte groep supporters die host. Dat valt op te maken uit een reactie van constructeur Andries Broersma van Bureau Broersma, die eerder betrokken was bij de bouw van het ingestorte AFAS Stadion van AZ, in een artikel van vakblad Cobouw.

Volledig scherm Een deel van de tribune stortte vorige week na de Gelderse derby in. © Pro Shots / Erik Pasman

GEEN WONING BESCHIKBAAR | De Arnhemse woningmarkt zit muurvast. Er komen nauwelijks huizen beschikbaar. En als er een te koop of huur komt, is het dringen geblazen. Jongeren kunnen niet aan een woning komen, maar ook ouderen die willen verhuizen naar een appartement, lopen tegen problemen aan.

STIJGENDE CORONACIJFERS (2) | Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers van het Rotterdamse Erasmus MC vindt de stijgende cijfers reden tot zorg. ,,In Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd’’, verklaart Kuipers. ,,In het Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren.’’

Volledig scherm Rob Kemps, de voorman van de Snollebollekes, tijdens een vorig optreden in GelreDome. © ANP

VAN LINKS NAAR RECHTS | Snollebollekes treedt op 26 maart 2022 weer op in een uitverkocht GelreDome in Arnhem. Tickets voor de show waren zaterdagochtend binnen dertig minuten uitverkocht.

ONAANGENAME VERRASSING | Een Britse man heeft een nachtmerrie beleefd toen hij rustig in zijn tuin van het mooie weer zat te genieten en opeens een lading menselijke uitwerpselen uit een vliegtuig over zich heen kreeg. ‘Alles zat onder, tot tuinparasols toe.’