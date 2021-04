Nieuws gemist? Livestream megakerk enorm succes; politie zoekt met heli naar dader steekpartij in park

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zondag 25 april.

LIVESTREAM MEGAKERK IS ONGEKEND SUCCES | Is het een popconcert? Ja, maar het is ook een kerkdienst. Mozaiek0318 uit Veenendaal verspreidt haar boodschap in deze tijden via een livestream. En biedt een luisterend oor via de chat.

POLITIE ZOEKT MET HELIKOPTER NAAR DADER STEEKPARTIJ | Een jongeman is zondagavond neergestoken in Tiel. Volgens omstanders is het slachtoffer in zijn buik gestoken. Hij is met spoed door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis overgebracht. Met onder meer een helikopter is de politie op zoek naar de dader.

DRONKEN KLANTEN DREIGEN BOA’S MET SHOVEL AAN TE VALLEN | Politie en handhavers hebben zaterdagavond drie mensen aangehouden in een horecazaak in Lunteren waar de coronaregels werden overtreden. De dronken klanten beledigden en bedreigden de boa’s. Daarbij verwezen ze naar de aanval met een shovel op een persfotograaf eerder deze week in het dorp.

RENALDO SCHRIJF BOEK OVER AANSLAG TIJDENS KONINGINNEDAG | Marechaussee-biker Renaldo Ishaak is op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn als een van de eersten ter plaatse nadat Karst T. uit Huissen met de zwarte Suzuki Swift crasht tegen De Naald. Ishaak weet direct: dit is een aanslag. De dodelijke daad wordt een tijdbom in zijn hoofd.

IC’S SCHRIJVEN BRANDBRIEF | Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft zondagmiddag een reactie gegeven op de brandbrief van de tien Brabantse ic-teams. De signalen, dat de ic-grens is bereikt, zijn ‘luid en duidelijk’ gehoord. Maar terugkomen op de versoepelingen doet VWS niet. Wim van Harten, de hoogste baas van het Rijnstateziekenhuis in Arnhem, snapt heel goed dat er mensen zijn die denken dat de situatie in de ziekenhuizen nog wel meevalt. En dat er tegelijkertijd van alle kanten vanuit de ziekenhuizen alarmerende berichten komen over ‘het zwarte scenario’.

DILDOPLAKKER SLAAT WEER TOE | De dildoplakker is weer eens op reis geweest. Dit keer sloeg hij of zij toe bij het treinstation in Doetinchem, waar Nijmegen de thuisbasis lijkt te zijn van de plakkunstenaar. Ook in de Achterhoek prijkt de kenmerkende handtekening op een brievenbus van Postnl.

Volledig scherm De dildoplakker heeft dit keer toegeslagen bij het treinstation in Doetinchem. © DG

AJAX OFFICEUS LANDSKAMPIOEN | Ajax is na een 2-0 zege op AZ officieus landskampioen. Davy Klaassen dwong de concurrent met twee doelpunten op de knieën en bracht daarmee het teruggekeerde publiek in extase nadat Ajax vooral na rust domineerde tegen de Alkmaarders. Volgende week, als Emmen de tegenstander is in Amsterdam, krijgt Ajax naar alle waarschijnlijkheid voor de 35ste keer de kampioenschaal uitgereikt.

DIT IS DE WINAAR VAN ONZE PIETER OMTZIGT CUP | ,,Soms win je, soms verlies je. Maar je moet nooit nalaten te blijven zeggen dat er een betere keuze was geweest. Als je je maar bij de feiten houdt, geen fake-verhalen gaat houden. Dan leg je het heus wel eens af en dat is soms frustrerend. We willen allemaal Ajax zijn, maar soms ben je NEC, zo is het nu eenmaal.’’

Volledig scherm Hans van Hooft in het hart van Hatert, de wijk waar hij sinds negen jaar woont. © Sara Donkers

CORONAKAART | SITUATIE NIJPEND IN EN ROND NIJMEGEN | De situatie rond de coronabesmettingen is in onze regio het meest nijpend in en rond Nijmegen. Zo kent Mook en Middelaar de voorbije zeven dagen ineens de op een na grootste stijging van het aantal nieuwe infecties van heel het land. En heeft Beuningen al heel lang niet meer zoveel mensen met een positieve test gehad dan de afgelopen week.

ZELDZAME SLANG IN BERGHERBOS | Je moet echt héél veel geluk hebben, maar in en rondom het Bergherbos kun je een gladde slang aantreffen. Het gaat hier om een zeldzame slang van maximaal 65 centimeter die niet giftig is. Natuurmonumenten en reptielenstichting RAVON willen weten hoeveel gladde slangen er leven in het bos en gaan extra leefruimte voor ze creëren.

Volledig scherm Een gladde slang zonnend op open plek. © Jelger Herder

8079 NIEUWE CORONAGEVALLEN | Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 8079 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er ongeveer evenveel als gisteren. Het aantal coronapatiënten op de ic’s is vandaag flink toegenomen. En de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk schieten India te hulp. Het land heeft te kampen met een nieuwe dodelijke golf. Afgelopen etmaal kwamen er 350.000 besmettingen bij en bijna 2800 doden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.

HOE ZIJN LAATSTE OPERATIE EEN UNDERCOVERAGENT TE VEEL WERD | De undercoveragent die recent zelfmoord pleegde, meldde aan zijn baas in gewetensnood te zitten. Tijdens een geheime operatie bleef een vrouw avances maken. In plaats van hulp te bieden, dreigde zijn werkgever met een intern onderzoek. ,,Een chef die dit werk zou aanvoelen, had meteen een exitstrategie voor hem bedacht.’’