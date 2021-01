Nieuws gemist? Lockdown wordt met drie weken verlengd en door politie mishandelde makelaar krijgt gelijk

Nee, van de lockdown zijn we voorlopig nog niet af. De huidige maatregelen worden met minimaal drie weken verlengd. Dat is volgens Haagse bronnen vandaag besloten tijdens een ingelast Catshuisoverleg. Dat komt voor weinigen als een verrassing, want de besmettingscijfers dalen nog steeds niet voldoende. Ook vandaag kwamen er weer 6657 meldingen bij. Weliswaar minder dan gisteren, maar toch nog te veel, vinden de beleidsbepalers. Alleen voor het primair onderwijs wordt misschien een uitzondering gemaakt: de basisscholen mogen misschien eerder open. Maar daarover wordt dinsdagavond tijdens de persconferentie meer bekend. Ook in deze regio lijkt het aantal besmettingen wel te dalen, blijkt uit de RIVM-cijfers. De afgelopen 24 uur kwamen er zo'n negenhonderd coronagevallen bij.

Eén markant Gelders bedrijf heeft de coronacrisis in ieder geval niet overleefd. Het Achterhoekse bouwbedrijf Jansen Terborg is vrijdag door de rechtbank failliet verklaard. Volgens de curator is het faillissement te wijten aan verliesmakende projecten en veel ziektegevallen vorig jaar, al dan niet coronagerelateerd. Het bedrijf bestond al 140 jaar en had 55 werknemers in dienst, die nu dus allemaal op straat komen te staan.

Weet je nog wel, de azc-rellen in Geldermalsen, vijf jaar geleden? Dan kun je je vast ook nog de zaak rond makelaar Saskia van Kessel herinneren. Zij beschuldigde de politie ervan haar zodanig mishandeld te hebben, dat ze er een hersenbloeding aan overhield. Lang werd ze voor haar gevoel niet serieus genomen, maar nu is er eindelijk gerechtigheid: het gerechtshof erkent dat er heel veel mis is gegaan die nacht. De inmiddels 44-jarige makelaar is overspoeld met reacties op die uitspraak, meld ze. Welk gevoel er overheerst? ,,Het gevoel van erkenning.’’

Volledig scherm Irene van der Aart foto / Koen Verheijden. © Koen Verheijden

De moeder van columnist Irene van der Aart stapte zelf uit het leven. Dat is te lezen in het nieuwe boek van Van der Aart. In een uitgebreid interview vertelt de schrijfster over hoe haar 84-jarige moeder was en hoe ze tot de beslissing kwam om een eind aan haar leven te maken. ,,We zijn geen types die gaan zitten genieten alleen al omdat je bestaat.” Ook beschrijft ze hoe het bewuste moment ongeveer gegaan moet zijn: ,,De boodschappen van Albert Heijn heeft ze nog aangepakt, maar niet uitgepakt. Ik denk dat ze weer eens heel erg met haar darmen zat te kloten, dat het slikken weer eens niet ging en dat ze toen dacht: Nou moet ik verdomme doorzetten.’’

Genoeg ellende, tijd voor wat luchtigers: de korte winterstop in het betaald voetbal is voorbij, dus werd er wel volop gespeeld dit weekend. Het meest in het oog springende duel was natuurlijk de eerste topper dit seizoen, tussen Ajax en PSV. De Amsterdamse koploper begon beroerd en stond al na een paar minuten achter. Twintig minuten later was het zelfs 0-2, maar daarna rechtte Ajax zijn rug en kwam het in een sterke tweede helft terug tot 2-2. Maar daar bleef het bij, en daar kon iedereen mee leven. Ajax blijft door deze uitslag bovenaan staan, op één punt gevolgd door de Eindhovense ploeg.

Volledig scherm De nieuwe Ajax-spits Sebastian Haller zorgt voor gevaar. PSV-verdedigers Boscagli en Max zijn paraat. Rosario kijkt toe. © Pim Ras Fotografie