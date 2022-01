Nieuws gemist? Loïs Openda de gebeten hond na weer een rode kaart en Tim Hofman ging zelf ook wel eens in de fout

TIM ZEGT SORRY | Presentator Tim Hofman, die deze week het schandaal rond The Voice of Holland naar buiten bracht, zegt nu zelf ‘sorry’ voor vrouwonvriendelijke teksten die hij in het verleden voor de camera heeft geuit. ,,Het was fout, ik schaam me daarvoor.” Op sociale media dook dit weekend een video op met beelden waarin Hofman zelf vrouwonvriendelijke taal gebruikt. Zo zegt hij, voorafgaand aan een interview met playmate Zimra Geurts: ‘Die moet met iedereen op de foto, omdat ze net even wat grotere tieten heeft dan de rest van Nederland’.

Volledig scherm Tim Hofman tijdens De veelbesproken aflevering van Boos over The Voice. © BNNVARA / BOOS

BETRAPTE BOEKHOUDER | De boekhouder die bij een sociale werkplaats KempenPlus miljoenen verduisterde, wist al een maand voor zijn arrestatie dat hij was betrapt. Een undercoveragent die zich presenteerde als bankmedewerker belde de man op zijn kantoortelefoon en vertelde dat was ontdekt dat er in totaal 4,5 miljoen euro was weggesluisd. Bij de politie was voor de undercoveractie al duidelijk dat Patrick H. miljoenen naar zijn privérekening bij ABN Amro had overgemaakt. De undercoveroperatie in maart 2020 was volgens een verslag in het strafdossier bedoeld om uit te vinden waar het geld was gebleven en wat het motief van de boekhouder was.

SCHLEMIEL OPENDA | Hoe onhandig. Hoe dwaas. Hoe onbegrijpelijk. Thomas Letsch had geen goed woord over, zaterdagavond, voor de dwaze actie van Openda. De elleboogstoot, op het middenveld, voor ‘het oog van wel vijfhonderd camera’s’. De Belg was terecht van het veld gestuurd, zei de coach van Vitesse. De spits leidde de 3-1 nederlaag tegen Groningen in. ,,Het was oliedom.” De held van De Kuip werd zo de zot van GelreDome.

Volledig scherm Dennis Higler toont Loïs Openda de rode kaart. © Pro Shots / Erik Pasman

KLEINE ZWIJGENDE MEERDERHEID | Er was gerekend op vijftien deelnemers. Maar vanmiddag waren er aanvankelijk slechts acht naar het Stationsplein in Nijmegen gekomen om voor één keer hun stem te laten horen. Een keertje, want het kenmerk van de zwijgende meerderheid is dat die doorgaans zwijgt. Uiteindelijk kwamen er toch zo’n vijftien demonstranten naar het centraal station in Nijmegen. Maar desondanks bleven de journalisten in de meerderheid.

ALLES WEER OPEN? | Het lijkt erop dat voetbalstadions, concertzalen, restaurants en cafés weer open mogen woensdag. Vooruitlopend op de persconferentie van dinsdag lekte dat nieuws volgens het intussen overbekende scenario afgelopen zaterdag al uit. Dat betekent schoonmaken en koelkasten vullen voor de opgeluchte ondernemers, die uit zelfbescherming wel een slag om de arm houden. ,,Dit is waar we minimaal op hadden gehoopt”, reageert mede-eigenaar Dagmar Mous van grill-restaurant Rodeo in Arnhem

Volledig scherm Restaurant Rodeo in Arnhem bereidt zich voor op de heropening. © Gerard Burgers

DUBIEUZE OVERWINNING | Ajax heeft in een onderling gevecht met PSV de koppositie in de eredivisie heroverd. Dat gebeurde op dubieuze wijze, aangezien de bal voorafgaand aan de fraaie, winnende goal van Noussair Mazraoui over de zijlijn leek te zijn gerold: 1-2. De Eindhovenaren slaagden er daarna niet meer in om te scoren, waardoor de Amsterdammers er met de overwinning vandoor gingen.

DRAMATISCH VERLIES | NEC heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Feyenoord. De Nijmeegse club kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Lasse Schöne, maar verloor na een dramatische tweede helft met 1-4. Tot overmaat van ramp eindigde NEC de wedstrijd met tien man. Ivan Márquez kreeg vlak voor de 1-4 na ingrijpen van de VAR een rode kaart wegens een slaande beweging richting Cyriel Dessers.

Volledig scherm Ivan Márquez verlaat het veld nadat hij een rode kaart heeft gekregen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

DE IRA IN NIJMEGEN | Nietsvermoedend maar nieuwsgierig begonnen ze allebei op een zondagavond aan aflevering 2. Dertien minuten fietsen van elkaar verwijderd keken Arian Kuil en Antoon Seelen naar The Spectecular, de dramaserie over aanslagen van de IRA in Nederland. Het waren de jaren 80, jaren vol troubles in Ierland en engagement in hun eigen leven. Ze kenden het verhaal, ze kenden de geschiedenis: en die speelde zich hoofdzakelijk af rond Roermond. En toen begon aflevering 2. De bom valt nooit, hoorde je Herman van Veen zingen, en daar stond het. 1989 - IERLAND KOMITEE NIJMEGEN.