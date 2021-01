Nieuws gemist? Lotte (14) dood door misdrijf; Marcouch blijft Arnhem trouw

ERNSTIG MISDRIJF Het vermoeden bleek gegrond. Het 14-jarige meisje Lotte uit Almelo is door een ernstig misdrijf om het leven gekomen. Zij werd afgelopen zondag dood gevonden aan de rand van haar woonplaats. De drie verdachten die betrokken zouden zijn bij haar dood blijven vastzitten. De rechter-commissaris heeft hun gevangenhouding donderdagmiddag verlengd met twee weken.

ARM NIJMEEGS GEZIN Het ene gezin handelt in Zuid-Amerikaanse wijnen en woont in een villa in Friesland. Het andere gezin heeft financiële problemen door echtscheiding en ziekte en woont in de Nijmeegse wijk Lindenholt. Een wereld van verschil. Zij ruilden tijdelijk van plek en van budget. De Nijmeegse familie Van Wees had een unieke ervaring.

NIEUWJAARSPUBQUIZ Omdat een echte pubquiz in de kroeg er nog eventjes niet in zit, organiseert De Gelderlander op vrijdag 15 januari om 20.00 uur een online Nieuwjaarspubquiz.

CORONAKAART De besmettingscijfers blijven dalen. De 6475 nieuwe van het afgelopen etmaal zijn er weliswaar wat meer dan gisteren, maar tóch is er sprake van een forse daling. En, bijzonder: het afgelopen etmaal waren er 0 (nul!) besmettingen in Mook en Middelaar.

VEILIG THUIS Kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Mensen met psychiatrische problemen die geen bezoek meer ontvangen. De Veilig Thuis-organisaties zien, met name in Gelderland en Flevoland, het aantal acute meldingen, waarbij mensen of gezinnen niet veilig zijn, tijdens de coronacrisis explosief toenemen. Ze roepen op: meld problemen sneller of vraag hulp aan je omgeving.

MARCOUCH BLIJFT De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft geen belangstelling om Lodewijk Asscher op te volgen als lijsttrekker van de PvdA. Hij wil dat zijn naam weggestreept wordt uit het lijstje kanshebbers. ‘Mijn ja ligt in Arnhem’.

DUURDER EN SCHAARSER Koopwoningen in Gelderland zijn schaarser én duurder dan een jaar geleden. De huizenprijzen in Gelderland zijn in Arnhem het hardst gestegen. De huizen zijn er 17,4 procent duurder dan één jaar geleden. In de omgeving van Doetinchem is de stijging het laagst, met 9 procent. Rondom Ede (14,7) en Nijmegen (15) zet de stijging van de huizenprijzen ook flink door.

MISDAAD STIJGT Het aantal misdrijven in Oost-Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gestegen. Vorig jaar registreerde de politie in Oost 126.000 misdrijven. Vooral de digitale misdaad blijft toenemen. Corona heeft de online criminaliteit een boost gegeven.

BERMVLEES En dan nog even dit. Wie knikkerde 60 kilo snackvlees in de berm in Linden. Een bijzondere dumping vlakbij de A73-brug over de Maas. Zo zag dat er ongeveer uit.

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan.